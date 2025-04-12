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Новости Удары РФ по Херсону
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Оккупанты атаковали с дрона авто волонтеров в Херсоне: водитель погиб, двое мужчин ранены

Атака на Херсон

Сегодня, 12 апреля, российские войска в Днепровском районе Херсона атаковали с дрона авто волонтеров, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Опять имеем потери среди волонтеров. Около 16.00 в Днепровском районе российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие." 27-летний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения.

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обстрел (27093) Херсон (2812) волонтеры (2633) Херсонская область (4752) Херсонский район (251)


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12.04.2025 17:46 Ответить
Це таке кожень день коїться.
Не вірю я в мільон дронів від Лідора ( 2024) і в 10 мільонів (2025) , бо так як терпить Херсон, то ясно що немає чим відігнати орків від берега подалі!! 😡🤬😠😠
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12.04.2025 17:48 Ответить
Від лідора й ламаного гроша небуло..всі що є - то донати, волонтери..ну і як тут без Пороха та Кличка..
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12.04.2025 18:10 Ответить
Особливо страджають у Херсоні прибрежні райони. Корабельний, Острів, Придніпровський- Антонівка, Кіндійка,Східний. Людей закликають виізджати звідти в інші безпечні місця. Бо транспорт туди не ходить. Все навкруги побито. Магазини не працюють. Вода, єлектрика з перебоями. Але ж там й досі живє багато літніх людей яким виіхати звідти просто немає ніякоі можливості, Тому туди і іздять допомагати ім виживати відчайдушні волонтери. Не кожний на таке здатний. Бо там постійно полюють ворожі дрони і вони атакують будь кого і будь що....Бо навіть і самі к@цапи не приховують того факту що на йншому берега Дніпра вони влаштували тренувальни центри по підготовці своіх операторів дронів, а Прибрежну зону Херсона просто перетворили на свій тренувальний полігон....
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12.04.2025 18:34 Ответить
узгоджено з єрмілою, так що нічого не зміниться.
поки влада етнічно і культурно ворожа, все буде погано.
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13.04.2025 00:45 Ответить
ЛіДор з оточенням, з 2019 року, за асфальт переживав, ну дуже сильно…
Треба його, з цим же оточенням, знову вибрати на ХЄРАНТА, щоб ще раз, аж до СМЕРТІ, посміятися!!
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12.04.2025 19:27 Ответить
 
 