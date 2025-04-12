Оккупанты атаковали с дрона авто волонтеров в Херсоне: водитель погиб, двое мужчин ранены

Сегодня, 12 апреля, российские войска в Днепровском районе Херсона атаковали с дрона авто волонтеров, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.

"Опять имеем потери среди волонтеров. Около 16.00 в Днепровском районе российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие." 27-летний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что еще двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В результате вражеского артудара повреждено медучреждение на Херсонщине. ВИДЕО