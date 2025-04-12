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Оккупанты атаковали с дрона авто волонтеров в Херсоне: водитель погиб, двое мужчин ранены
Сегодня, 12 апреля, российские войска в Днепровском районе Херсона атаковали с дрона авто волонтеров, в результате чего есть погибший и раненые.
Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, передает Цензор.НЕТ.
"Опять имеем потери среди волонтеров. Около 16.00 в Днепровском районе российские террористы атаковали с дрона авто команды БФ "Настоящие." 27-летний водитель погиб на месте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что еще двое мужчин 30 и 49 лет получили ранения.
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Не вірю я в мільон дронів від Лідора ( 2024) і в 10 мільонів (2025) , бо так як терпить Херсон, то ясно що немає чим відігнати орків від берега подалі!! 😡🤬😠😠
поки влада етнічно і культурно ворожа, все буде погано.
Треба його, з цим же оточенням, знову вибрати на ХЄРАНТА, щоб ще раз, аж до СМЕРТІ, посміятися!!