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Новости Видео обстрелы Херсонщины
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В результате вражеского артудара повреждено медучреждение на Херсонщине. ВИДЕО

Российские войска продолжают терроризировать Херсонскую область. Утром 12 апреля под обстрел попало одно из медучреждений.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, в результате артиллерийского удара повреждены стены и выбиты окна в помещении. Пациенты и медицинский персонал вовремя спустились в укрытие, поэтому никто из них не пострадал.

Однако ранения получили двое мужчин - работники строительной компании, которые как раз выполняли ремонтные работы на территории больницы.

Продолжается работа над ликвидацией последствий вражеской атаки.

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Напомним, ранее сообщалось, что утром 12 апреля российские войска совершили артиллерийский обстрел Степановки на Херсонщине, в результате чего ранены два человека.

Автор: 

обстрел (27093) Херсонская область (4752)


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