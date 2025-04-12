Три человека ранены в результате вражеского удара FPV-дроном по гражданской машине в Донецкой области
Сегодня, 12 апреля 2025 года, в 15:00, армия РФ атаковала ударным FPV-дроном участок автодороги вблизи села Александро-Калиново Ильиновской СВА в Донецкой области, попала по гражданской машине.
Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мишенью для оккупантов стал гражданский автомобиль, в котором находились трое граждан.
В результате взрыва двое мужчин 49 и 55 лет и 59-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.
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