Три человека ранены в результате вражеского удара FPV-дроном по гражданской машине в Донецкой области

Сегодня, 12 апреля 2025 года, в 15:00, армия РФ атаковала ударным FPV-дроном участок автодороги вблизи села Александро-Калиново Ильиновской СВА в Донецкой области, попала по гражданской машине.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мишенью для оккупантов стал гражданский автомобиль, в котором находились трое граждан.



В результате взрыва двое мужчин 49 и 55 лет и 59-летняя женщина получили минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузии. Им оказана квалифицированная медицинская помощь.

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