Патрульная полиция Киева о задержании Алиева: был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно
В Киеве патрульная полиция остановила на дороге водителя автомобиля Mercedes, в котором был бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев. Полицейские говорят, что он имел явные признаки алкогольного опьянения и был агрессивным. Перед этим Алиев это отрицал.
Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.
Инцидент произошел на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. Машину Алиева остановили из-за нарушения правил дорожного движения.
Правоохранители рассказали, что во время общения с ними руководитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Также Алиев отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и "вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок".
После того, как патрульные сообщили Алиеву и пассажирке, что их задержат, женщина залезла на машину полицейских, чтобы помешать этому.
В патрульной полиции сообщили, что задержали Алиева и пассажирку, которая была с ним. Их доставили в полицейский участок.
На водителя авто составили несколько протоколов, в частности по управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии, мелкого хулиганства. Также ему вынесли постановление о движении по полосе для общественного транспорта.
В отношении пассажирки составлены протоколы задержания, относительно мелкого хулиганства, появления в общественных местах в пьяном виде и заведомо ложный вызов спецслужб, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.
В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд.
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Тим хто попаде під колесо, його спеціальністю, не воскресеш!
Треба вибачитися перед воїном....
Буде так - Алієва відпустять з вибаченнями. Якщо він прийме вибачення - то на тому так і закінчиться. Якщо не прийме - хтось залишиться без погонів і роботи. І , врешті - таки під на фронт.
Бухі, агресивні, в стадії наркотичного сп'яніння - повинні бути усунені зі шляхів.
А щодо згоди на медичне освідчення,то ти і тут тупувато-неправий,тому що відмова освідчення апріорі передбачає винуватість.