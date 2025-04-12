Патрульная полиция Киева о задержании Алиева: был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно

В Киеве патрульная полиция остановила на дороге водителя автомобиля Mercedes, в котором был бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев. Полицейские говорят, что он имел явные признаки алкогольного опьянения и был агрессивным. Перед этим Алиев это отрицал.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. Машину Алиева остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

Правоохранители рассказали, что во время общения с ними руководитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Также Алиев отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и "вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок".

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После того, как патрульные сообщили Алиеву и пассажирке, что их задержат, женщина залезла на машину полицейских, чтобы помешать этому.

В патрульной полиции сообщили, что задержали Алиева и пассажирку, которая была с ним. Их доставили в полицейский участок.

На водителя авто составили несколько протоколов, в частности по управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии, мелкого хулиганства. Также ему вынесли постановление о движении по полосе для общественного транспорта.

В отношении пассажирки составлены протоколы задержания, относительно мелкого хулиганства, появления в общественных местах в пьяном виде и заведомо ложный вызов спецслужб, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд.

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