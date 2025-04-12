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Новости Задержание Александра Алиева
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Патрульная полиция Киева о задержании Алиева: был в нетрезвом состоянии и вел себя агрессивно

Патрульная полиция задержала Александра Алиева в Киеве

В Киеве патрульная полиция остановила на дороге водителя автомобиля Mercedes, в котором был бывший футболист киевского "Динамо" Александр Алиев. Полицейские говорят, что он имел явные признаки алкогольного опьянения и был агрессивным. Перед этим Алиев это отрицал.

Об этом сообщили в патрульной полиции Киева, информирует Цензор.НЕТ.

Инцидент произошел на Чоколовском бульваре в Соломенском районе столицы. Машину Алиева остановили из-за нарушения правил дорожного движения.

Правоохранители рассказали, что во время общения с ними руководитель и пассажирка нецензурно выражались и агрессивно себя вели. Также Алиев отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения и "вместе с пассажиркой продолжал нарушать общественный порядок".

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После того, как патрульные сообщили Алиеву и пассажирке, что их задержат, женщина залезла на машину полицейских, чтобы помешать этому.

В патрульной полиции сообщили, что задержали Алиева и пассажирку, которая была с ним. Их доставили в полицейский участок.

На водителя авто составили несколько протоколов, в частности по управлению транспортным средством в нетрезвом состоянии, мелкого хулиганства. Также ему вынесли постановление о движении по полосе для общественного транспорта.

В отношении пассажирки составлены протоколы задержания, относительно мелкого хулиганства, появления в общественных местах в пьяном виде и заведомо ложный вызов спецслужб, поскольку горожанка вызвала карету скорой, а когда медики прибыли на место происшествия, сообщила, что в их помощи не нуждается.

В дальнейшем, решение по делу будет принимать суд.

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Автор: 

задержание (6675) Киев (25511) футболист (169) патрульная полиция (1813)


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Топ комментарии
+27
Тобто якщо згоди водія на медицинські процедури по виявленю алкоголю чи наркотичних речовин немає то цей громадянин має вважатися тверезим? На нєт і суда нєт?
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12.04.2025 19:38
+22
Пьяный за рулем - потенциальный убийца и не пьяной шалаве решать справедливо он задержан или нет.
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12.04.2025 19:50
+21
П'яне за кермом, убивця!
Тим хто попаде під колесо, його спеціальністю, не воскресеш!
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12.04.2025 19:17
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😁бик...
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12.04.2025 19:12 Ответить
цап
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12.04.2025 20:26 Ответить
П'яне за кермом, убивця!
Тим хто попаде під колесо, його спеціальністю, не воскресеш!
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12.04.2025 19:17 Ответить
Та добре, що ні в кого не влетів..
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12.04.2025 19:53 Ответить
Був в агресивному стані та поводився нетверезо.. Звізда і звіздун ..
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12.04.2025 19:18 Ответить
А чому не бусіфікували?!!
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12.04.2025 19:21 Ответить
Він сам кого хош бусифікує: навіть співробітників ТЦК відвезе в ТЦК і мобілізує
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12.04.2025 19:26 Ответить
Якісь по різному у нас служити,виходить,можна
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12.04.2025 19:56 Ответить
Та ні, хлопці... Він воїн ТрО, учасник бойових дій. На "нулі" вже три роки, приїхав в Київ у відпустку... І що він побачив? Побачив байдужість громадян до війни, побачив, як тисячі киян та гостей міста їздять на "Ланосах" та "Чері" - і це під час війни!!! А тут ще ухилянти-поліціянти зупинили і почали тріпати нерви бойовому хлопу.... Ну не витримали у воїна нерви!!! Бо не розуміють ухилянти навколо, що таке бути на "нулі"...

Треба вибачитися перед воїном....
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12.04.2025 19:24 Ответить
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12.04.2025 19:27 Ответить
Тільки побратим може зрозуміти - Насіров наприклад...
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12.04.2025 23:09 Ответить
Пасажирка чи дружина?
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12.04.2025 19:26 Ответить
Інше.
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12.04.2025 21:51 Ответить
Треба визнати, що його буха смокталка свою їжу чесно відпрацювала.
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12.04.2025 19:29 Ответить
Алієв по характеру агресивний. Хто пам"ятає як він свого часу вів себе на полі. Факт "алкогольного сп"яніння" має бути доказаний у відповідному місці через відповідну процедуру за згодою громадянина а не ментовськими фантазуваннями. Підставою для затримання мають бути порушення правил дорожнього руху, а не загально усім відомі ментовські фантазії. Щодо жінки - то як пасажирка вона могла бути п"яною і це не привід до зупинки і затримання транспортного засобу. А подальша реакція "на капоті" - то реакція на незаконне затримання. Думаю що менти ЯК ЗАВЖДИ обісралися... здоровецькі бики і кнури, ішли б на фронт і там "затримували"...
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12.04.2025 19:31 Ответить
Тобто якщо згоди водія на медицинські процедури по виявленю алкоголю чи наркотичних речовин немає то цей громадянин має вважатися тверезим? На нєт і суда нєт?
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12.04.2025 19:38 Ответить
Звісно. А Ви цього не знали? Агресивна поведінка водія при необгрунтованому затриманні (Алієв не вчинив порушень ПДР, ДТП, не завдав збитків чи пошкоджень людям) - то природня реакція на ментовську вакханалію. Якої реакції хотілисьте від молодого чоловіка, відомого, доречі на всю Україну і не тільки, якого без підстав зупинили, витягли з машини, заламали руки і кинули (даруйте) мордою на асфальт? Звісно, що він противився і фізично і словесно! Його адвокат так це і сформулює у судовому позові. То, що ("броньованим" від захисту Батьківщини) ментам не сподобався бородатий водій - фронтовики майже всі бородаті, там немає можливості щоденно голитися....
Буде так - Алієва відпустять з вибаченнями. Якщо він прийме вибачення - то на тому так і закінчиться. Якщо не прийме - хтось залишиться без погонів і роботи. І , врешті - таки під на фронт.
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12.04.2025 20:09 Ответить
Коли нетверезе, пофігу на ім'я, змете з пішохідного переходу Ваших рідних, писати не такі слова будете. (недай Боже)

Бухі, агресивні, в стадії наркотичного сп'яніння - повинні бути усунені зі шляхів.
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12.04.2025 20:23 Ответить
Люто плюсую по суті. Але це геть не стосується ні даної ситуації, ні конкретно О.Алієва. Це фантазії накшталт "коли", "якщо", "якби", "буде - не буде", "авось"...
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13.04.2025 11:28 Ответить
Ви учасник подій? Свідок? Поліціянт, який приймав участь у затримані? Звісно, що його адвокат так само все і розпише. Як це було в Броварах з екс-мером Майбоженко. Але в новині чітко сказано, що автомобіль героя публікації рухався по полосі громадського транспорту. Не хвилюйтеся: після війни саме такі учасники бойових дій займуть майже всі владні структури і будуть поводити себе так, як їм заманеться
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12.04.2025 20:41 Ответить
Водія можуть притягнути до адміністративної відповідальності за 130 статтею КУпАП як за керування транспортним засобом у стані сп'яніння, так і за відмову від огляду в установленому порядку.
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12.04.2025 21:54 Ответить
"В установленому порядку" - це зупинити без причини, виволокти з машини, кинути даруйте , мордою не асфальт, побити, нап"ялити кайданки і заявити що п"яний? Менти лоханулись, прийнявши фронтовика (бородатого) за якогось бомжа, як вони звикли і роблять це постійно. Думаю, що його вже відпустили і пишуть пояснюючі та чекають на звільнення.
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13.04.2025 11:48 Ответить
Та хватит уже тут вопить! Имеют право остановить если и не нарушил, тем более он нарушал, тем более вел себя агрессивно...меня остановят - я остановлюсь и спокойно покажу документы!
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13.04.2025 14:40 Ответить
О, ещё один чёткий пацан из подворотни, идейный барец с ментами.
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13.04.2025 11:19 Ответить
Як це не вчинив? А рух по полосі для громадського транспорту як кваліфікувати?
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13.04.2025 11:31 Ответить
Як ментовські фантазії, щоб "зрубати бабла". Як вони і звикли робити це постійно... А-а-а, Ви не знали...
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13.04.2025 11:50 Ответить
Відкрию таємницю чому мене ніколи не зупиняють за рух полосою громадського транспорту. Бо я нею не їзжу. І до мене свої ,,фантазії,, з цього приводу поліція не вчиняє. Як і за перевищення шивидкості чи проїзд на червоне. От не бажають вони ,,фантазувати,, і все тут. Що за нанасть?
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13.04.2025 11:57 Ответить
При отказе гражданина проходить экспертизу,данный факт в суде(раньше,для обычных граждан) считался отягчающим.
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12.04.2025 20:47 Ответить
"отягощающім" - це ще не доказ алкогольного сп"яніння. Алієв не вчинив ДТП і ніхто не постраждав.Людина може відмовитися від обстеження з національних, релігійних, гуманних, етичних міркувань. І коли грубо порушили його людську гідність - витягнули з машини,кинули на асфальт і нап"ялили кайданки, необгрунтовано (чисто по-ментовськи) звинувативши у сп"янінні.А забір крові для аналізу - то хірургічна маніпуляція, ніхто не має права робити це без згоди пацієнта або його родичів (якщо він непритомний). Учіть матчасть.
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13.04.2025 12:00 Ответить
Пьяный за рулем - потенциальный убийца и не пьяной шалаве решать справедливо он задержан или нет.
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12.04.2025 19:50 Ответить
Звісно, так і було. І його побратим Кротевич підтримає свого бойового побратима
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12.04.2025 19:54 Ответить
Якщо воно по характеру агресивне,значить має право на полі і на дорозі бикувати? На футбольному полі отримає кольорову картку.А на дророзі рано чи пізно призведе до дтп.
А щодо згоди на медичне освідчення,то ти і тут тупувато-неправий,тому що відмова освідчення апріорі передбачає винуватість.
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12.04.2025 20:50 Ответить
див. вище.
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13.04.2025 12:03 Ответить
Це норм коли купив саму дорогу автівку важати що ти кращий за інших.
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12.04.2025 19:37 Ответить
🤣🤮 воно бидло чи худоба?
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12.04.2025 19:40 Ответить
И что,судья тот тоже был пьяный и задавил вийскового,спокойно сидит дома пьет каву и насмехается над идиотами требующими четвертовать Алиева.
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12.04.2025 19:50 Ответить
А тепер давайте відео з нагрудних камер!Хочеться подивитися як він "вирішував"!
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12.04.2025 19:55 Ответить
Це після того як з будановим бухали?
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12.04.2025 19:56 Ответить
Го-ооол!!!😁
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12.04.2025 20:01 Ответить
Автомобіль вилучити на користь ЗСУ!
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12.04.2025 20:05 Ответить
Цей бик-алкаш сфотографувався з автоматом як почалася війна і через місяць отримав УБД. Тому так себе і веде і ні..я йому не буде.
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12.04.2025 20:20 Ответить
Аліев, це хто ?!!!
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12.04.2025 22:53 Ответить
Президент Азербайждану, приїхав у Київ і розслабився
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12.04.2025 23:10 Ответить
***** цим уьобкам платять пенсії з державних надходжень
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13.04.2025 00:46 Ответить
очередной отморозок
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13.04.2025 08:00 Ответить
Алієву все не йметься. Алкаш. Цікаво, як там Мілевський?
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13.04.2025 09:17 Ответить
так він родом срасєї
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13.04.2025 12:36 Ответить
 
 