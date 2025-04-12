Экс-футболиста Алиева задержали нетрезвым в Киеве: тот отрицает и говорит, что "разобрался" с полицейскими. ВИДЕО
В Киеве патрульная полиция задержала автомобиль футболиста и бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева, который якобы был очень пьян. Экс-игрок "Динамо" отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
О задержании сообщили местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Внимание! На видео ненормативная лексика
Отмечается, что Алиев якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, когда его остановили патрульные полиции.
Также пассажир Алиева вылезла на капот полицейской машины.
Как видно на видео, происшествие имело место на столичной улице Вадима Гетьмана, в районе железнодорожной станции "Караваевы Дачи".
Местные каналы сообщают, что он оказал сопротивление правоохранителям во время задержания.
Позже Алиев опубликовал в инстаграм видео, в котором отрицает, что был пьян во время задержания. Футболист сказал, что "все решили" с полицейскими.
"Всем добрый вечер. Ну, где я пьян, скажите? Пишут же, что я пьян... Я там же нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян...
Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все отлично. Так что не пишите всякую х##ню, еще раз вам говорю. Пьяный я, не пьяный я", - прокомментировал он инцидент.
Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок Украины.
За сборную Украины полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов.
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Воевал с самого начала на Курщине.
Освобождал с боями Суджу.
Но от старого пристрастия наверное не освободился.
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который после начала полномасштабного вторжения записался в тероборону, а теперь находится в розыске в России, и в составе одного из подразделений ВСУ был в Курской области.
https://gordonua.com/news/military-actions/aliev-poekhal-v-sudzhu-kurskoj-oblasti-rf-kotoruju-kontrolirujut-vsu--1726426.html
https://www.tiktok.com/@ignis.fc
https://ua.tribuna.com/uk/football/1000000215433-mediafutbolnyy-klub-ignis-v-yakomu-hraye-milevskyy-*****/?utm_source=facebook&utm_medium=comment&utm_author=aha
https://dynamo.kiev.ua/news/660365-aleksandr-aliev-vyirazil-zhelanie-vernutsya-vbolshoj-futbol-video
панібаба тверезо виглядає
а треба в кайдани, мордою в асфальт!
зі всією строгістю закону!
ага, а завтра, під покровськ....
Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.
Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії - не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.
Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль.
Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку.
На керманича патрульні склали:
🔹протокол затримання;
🔹протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування
транспортним засобом у стані спʼяніння);
🔹протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне ***********);
🔹 винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.
На пасажирку ми склали:
🔹протокол затримання;
🔹протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне ***********);
🔹винесли постанову за
постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях в пʼяному вигляді)
🔹постанову за ст. 183 (Завідомо неправдий виклик спецслужб) КУпАП, оскільки містянка викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.
Надалі, рішення по справі прийматиме суд.
Точно также ты можешь спросить, почему нет в пехоте Ю. Луценка, Лапина и др.
Или - лучше - в городки.
Но в футбол - не надо, братцы!
Не позорьтесь, мужики!
У диванних дідів ступор, вони не знають як коментувати цю новину, тому краще обійдуть стороною.
але я готовий подякувати Алієву: нехай люди мають можливість висловлювали свій негатив та невдоволення під такими безневинними новинами, а не там де краще взагалі промовчати