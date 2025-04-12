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Новости Видео Задержание Александра Алиева
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Экс-футболиста Алиева задержали нетрезвым в Киеве: тот отрицает и говорит, что "разобрался" с полицейскими. ВИДЕО

В Киеве патрульная полиция задержала автомобиль футболиста и бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева, который якобы был очень пьян. Экс-игрок "Динамо" отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

О задержании сообщили местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео ненормативная лексика

Отмечается, что Алиев якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, когда его остановили патрульные полиции.

Также пассажир Алиева вылезла на капот полицейской машины.

Как видно на видео, происшествие имело место на столичной улице Вадима Гетьмана, в районе железнодорожной станции "Караваевы Дачи".

Местные каналы сообщают, что он оказал сопротивление правоохранителям во время задержания.

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Позже Алиев опубликовал в инстаграм видео, в котором отрицает, что был пьян во время задержания. Футболист сказал, что "все решили" с полицейскими.

"Всем добрый вечер. Ну, где я пьян, скажите? Пишут же, что я пьян... Я там же нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян...

Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все отлично. Так что не пишите всякую х##ню, еще раз вам говорю. Пьяный я, не пьяный я", - прокомментировал он инцидент.

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Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок Украины.

За сборную Украины полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов.

Автор: 

Киев (25511) футболист (169)


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Топ комментарии
+20
Можно и таких. Еще и медальку подкинут к статусу УБД.

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12.04.2025 18:32
+19
Хорошо иметь таких дружбанов покровителей. Это он так "воюет" козел.

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12.04.2025 18:29
+15
А то на капоте его какая "контузия" была, пятая или девятая? То-то я смотрю его так попердолило от этой "контузии".
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12.04.2025 18:44
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Моторола воскрес?
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12.04.2025 18:26 Ответить
Дебилы - самая стойкая порода на свете. Их не сеют, не разводят, еще и искореняют каждый день, а их меньше не стает.
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12.04.2025 18:37 Ответить
Хорошо иметь таких дружбанов покровителей. Это он так "воюет" козел.

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12.04.2025 18:29 Ответить
Можно и таких. Еще и медальку подкинут к статусу УБД.

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12.04.2025 18:32 Ответить
В США полис , уже давно бы положил мордой в грунт. И это был бы вариант лайт !
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12.04.2025 18:30 Ответить
Ну, якщо забив 6 голів то не забирайте авто не фронт і відпустіть бо він був тверезий. Шість голів вище закону і можна давити наших дітей на дорогах.
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12.04.2025 18:32 Ответить
Не такой.
Воевал с самого начала на Курщине.
Освобождал с боями Суджу.
Но от старого пристрастия наверное не освободился.
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12.04.2025 18:55 Ответить
И как же он это совместил с игрой за медафутбольный клуб "Ingis"? На матчи по "дороге смерти" Юникиевка-Суджа мотался?
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12.04.2025 19:01 Ответить
...військовослужбовець ЗСУ Алієв повертався додому з фронту з численними пораненнями та контузіями... - подтверждение моих слов
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12.04.2025 18:58 Ответить
03.04.2025 Из серии "моя война"

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12.04.2025 19:04 Ответить
Уважаемый, на мир надо смотреть глазами, а не иногда своей пятой точкой:
Бывший футболист киевского Динамо и сборной Украины Александр Алиев, который после начала полномасштабного вторжения записался в тероборону, а теперь находится в розыске в России, и в составе одного из подразделений ВСУ был в Курской области.
https://gordonua.com/news/military-actions/aliev-poekhal-v-sudzhu-kurskoj-oblasti-rf-kotoruju-kontrolirujut-vsu--1726426.html
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12.04.2025 22:46 Ответить
Приехать пофоткаться к этой "Пятерочке" на въезде была очередь. Дальше что? Еще раз - На матчи своего клуба он по "дороге смерти" Юнакиевка-Суджа мотался? Эта дорога забрала людей больше чем позиционная война. Как же он тогда из под Суджи постоянно в Киев попадал? Он что - спутанный кварк и одновременно был в двух местах? А кто тогда контракт с FC IGNIS подписал? И кто на видео даёт интервью 9 дней назад - брат близнец или клон?

https://www.tiktok.com/@ignis.fc

https://ua.tribuna.com/uk/football/1000000215433-mediafutbolnyy-klub-ignis-v-yakomu-hraye-milevskyy-*****/?utm_source=facebook&utm_medium=comment&utm_author=aha

https://dynamo.kiev.ua/news/660365-aleksandr-aliev-vyirazil-zhelanie-vernutsya-vbolshoj-futbol-video
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12.04.2025 23:25 Ответить
я так розумію що можна сміливо повзати по капоту і нічого за це не буде
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12.04.2025 18:36 Ответить
Можна подумати, що менти не "жарять" бл.дєйна капоті...
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12.04.2025 19:37 Ответить
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12.04.2025 20:24 Ответить
Якийсь москворотий бидло-кацап.
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12.04.2025 18:38 Ответить
Место рождения: Хабаровск...
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12.04.2025 19:14 Ответить
що це за дтп кіЄВ
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12.04.2025 18:38 Ответить
Був не п"яний а рум"яний - а перевірити чи п"яний чи під наркотою
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12.04.2025 18:39 Ответить
Ситуація наступна - військовослужбовець ЗСУ Алієв повертався додому з фронту з численними пораненнями та контузіями. При в'їзді до Києва його затримала поліція, підозрюючи алкогольне сп'яніння...в ситуації вже розібралися і принесли вибачення. Довіряйте виключно перевіреним джерелам інформації, Слава Україні Героям Слава
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12.04.2025 18:40 Ответить
А то на капоте его какая "контузия" была, пятая или девятая? То-то я смотрю его так попердолило от этой "контузии".
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12.04.2025 18:44 Ответить
На капоті то ПТСР
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12.04.2025 18:53 Ответить
Пол-литра или литр ПТСР на человека?
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12.04.2025 19:22 Ответить
На відео особлива пані баба тверезо виглядає
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12.04.2025 18:42 Ответить
дємбєль атгулявший
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12.04.2025 18:42 Ответить
А де ТЦК?
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12.04.2025 18:43 Ответить
друганів зе!шобли, мєнти сцикують чіпати!
а треба в кайдани, мордою в асфальт!
зі всією строгістю закону!
ага, а завтра, під покровськ....
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12.04.2025 18:44 Ответить
Це падло поліція не посадить і так само ту суку ,що скакала по капоту. А були б поліцаї нормальні ,то пристрелили б обох .
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12.04.2025 18:44 Ответить
були б у нас нормальні поліцаї - самі б застрелилися від своєї гнилості і ухилянства...
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12.04.2025 19:14 Ответить
А от і розʼяснення від патрульної поліції Києва:

Патрулюючи на бульварі Чоколівському, інспектори зупинили за порушення ПДР водія автомобіля Mercedes.

Спілкуючись з патрульними, керманич та пасажирка нецензурно висловлювалися та агресивно поводилися. На законну вимогу поліцейських припинити протиправні дії - не реагували. Крім того, у водія ми виявили явні ознаки алкогольного сп'яніння. Пройти огляд на стан сп'яніння у встановленому законом порядку чоловік категорично відмовився та разом з пасажиркою продовжував порушувати громадський порядок.

Ми повідомили, що їх буде затримано та доставлено до поліцейського відділку для складання відповідних адміністративних матеріалів. Аби перешкоди діям поліцейських, пасажирка залізла на службовий автомобіль.

Обох громадян ми затримали та доставили до поліцейського відділку.

На керманича патрульні склали:
🔹протокол затримання;
🔹протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування
транспортним засобом у стані спʼяніння);
🔹протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне ***********);
🔹 винесли постанову за ч. 3 ст. 122 (Рух смугою громадського транспорту) КУпАП.

На пасажирку ми склали:
🔹протокол затримання;
🔹протокол за ч. 1 ст. 173 (Дрібне ***********);
🔹винесли постанову за
постанову за ч. 1 ст. 178 (Поява у громадських місцях в пʼяному вигляді)
🔹постанову за ст. 183 (Завідомо неправдий виклик спецслужб) КУпАП, оскільки містянка викликала карету швидкої, а коли медики прибули на місце події, повідомила, що їх допомоги не потребує.

Надалі, рішення по справі прийматиме суд.
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12.04.2025 19:29 Ответить
А Миля где, в багажнике?
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12.04.2025 18:46 Ответить
Гаденыш он и в Африке гаденыш! А вообще Алиев и Милевский - это главный бич в истории футбола Украины и пример, как себя не надо вести!
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12.04.2025 18:48 Ответить
Да. Это наглядный пример как можно просрать данный тебе природой талант. И дурные деньги не помогут, скорее наоборот.
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12.04.2025 18:51 Ответить
Хтось із смердючих окопів не вилазить а хтось "воює" у столиці на геліку з дівахами. Ото служба
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12.04.2025 18:49 Ответить
Та вони там всі обдовбані і баби також.
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12.04.2025 18:50 Ответить
А чому цей футбольор не в піхоті?
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12.04.2025 18:50 Ответить
Он там был с самых первых дней начала войны.
Точно также ты можешь спросить, почему нет в пехоте Ю. Луценка, Лапина и др.
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12.04.2025 22:50 Ответить
нічого незвичайного! типова картина ******** України(
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12.04.2025 18:51 Ответить
Все це київське дирнамо - зграя кацапських підарасів !
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12.04.2025 18:52 Ответить
весь наш футбол , та і інший спорт - такий.
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12.04.2025 19:15 Ответить
Можем в шахматы сражаться
Или - лучше - в городки.
Но в футбол - не надо, братцы!
Не позорьтесь, мужики!
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12.04.2025 22:31 Ответить
та там даже не в результатах дело, а в людях спорта, которые полное г..но!
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12.04.2025 22:54 Ответить
"іржава" кріто-пацючина,ти на своє шобло дивись,з рудою тварюкою.
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12.04.2025 20:47 Ответить
Господи, игра была равна - играли два говна!
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12.04.2025 22:53 Ответить
Як я зрозумів, його подруга любить на капоті...😂
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12.04.2025 18:58 Ответить
Що ж це робиться люди добрі, мусора запакували ветерана, учасника курської операції, який на ротації трохи хильнув зайвого..
У диванних дідів ступор, вони не знають як коментувати цю новину, тому краще обійдуть стороною.
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12.04.2025 19:11 Ответить
Так його і єрмака, направити до трампа, щоб «договорилися=розібралися» ….???
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12.04.2025 19:22 Ответить
відео не дивився, нема сенсу
але я готовий подякувати Алієву: нехай люди мають можливість висловлювали свій негатив та невдоволення під такими безневинними новинами, а не там де краще взагалі промовчати
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12.04.2025 19:48 Ответить
Швидше всього під коксом був, а "п'яний" - то лайт версія для медіа.
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12.04.2025 19:58 Ответить
Алієва з дружбаном в ТЦК, а соску на окружну, нах!
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12.04.2025 20:00 Ответить
Дивлюся на все таке широко. Тут проблема в тому, що ми, як напівдика країна, робимо ідолів з всякого лайна спортивного та навколоспортивного, носимося з ними, як зі спасителями вітчизни. Ну як же жжжж, воно ж хвутболіст... і такого лайна тисячі. Мало того, що все життя висіли на шиї країни, так ще й зараз паразитують. Всіх сопртсменів урівняти у правах за законом. Меня особисто срати на всі спортивні досягнення, чому країна має їх тягти, профі усіх країн фінансуються самостійно, хіба міжнародні змагання і то не повністю відшкодовують. Тьфу, борців-боксерів-футболістів.... нехай зберуть на стадіон сто глядачів и тим живуть.
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12.04.2025 20:40 Ответить
Чому цей кабан не на фронті.
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12.04.2025 21:39 Ответить
он буданова знает)))))
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13.04.2025 08:02 Ответить
поліціянти були під дією амфетаміну - сказав Алієв.
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13.04.2025 08:11 Ответить
Полицейские молодцы
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14.04.2025 04:29 Ответить
 
 