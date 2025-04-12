Экс-футболиста Алиева задержали нетрезвым в Киеве: тот отрицает и говорит, что "разобрался" с полицейскими. ВИДЕО

В Киеве патрульная полиция задержала автомобиль футболиста и бывшего игрока сборной Украины Александра Алиева, который якобы был очень пьян. Экс-игрок "Динамо" отрицал, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

О задержании сообщили местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео ненормативная лексика

Отмечается, что Алиев якобы в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем, когда его остановили патрульные полиции.

Также пассажир Алиева вылезла на капот полицейской машины.

Как видно на видео, происшествие имело место на столичной улице Вадима Гетьмана, в районе железнодорожной станции "Караваевы Дачи".

Местные каналы сообщают, что он оказал сопротивление правоохранителям во время задержания.

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Позже Алиев опубликовал в инстаграм видео, в котором отрицает, что был пьян во время задержания. Футболист сказал, что "все решили" с полицейскими.

"Всем добрый вечер. Ну, где я пьян, скажите? Пишут же, что я пьян... Я там же нахожусь на том же месте. Нормальный, адекватный. С чего вы решили, что я пьян...

Все со мной хорошо, все со мной нормально. Мы разобрались и все отлично. Так что не пишите всякую х##ню, еще раз вам говорю. Пьяный я, не пьяный я", - прокомментировал он инцидент.

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Александр Алиев выступал за "Динамо" с 2005 по 2010 и с 2011 по 2013 год. Он дважды выигрывал чемпионат Украины и один раз Кубок Украины.

За сборную Украины полузащитник провел 28 матчей, в которых забил шесть голов.