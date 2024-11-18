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Экс-капитан сборной Украины Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

ексгравець збірної України Тимощук

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолия Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Тимощук, который ныне является помощником тренера питерского "Зенита", требовал снять с него санкции, которые были наложены УАФ из-за продолжения его работы в РФ.

УАФ в марте 2022 года лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Тимощук в 2023 году подал апелляцию в CAS - слушание дела прошло в апреле 2024 года. Сейчас суд отменил решение украинских футбольных инстанций.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения РФ до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять такие дисциплинарные санкции.

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Решение CAS прокомментировали в УАФ:

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, - не место в украинском футболе", - заявили в УАФ.

Напоминаем, что в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии". Закончил карьеру игрока в составе казахстанского "Кайрата".

Также читайте: Тимощука лишили звания "Почетный гражданин Луцка"

Отметим, что Тимощук родом из Луцка. Ранее сообщалось, что депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". Также Цензор.НЕТ информировал, что Тимощука лишили всех титулов и отлучили от украинского футбола за сотрудничество с агрессором.

Тимощук работает ассистентом главного тренера в "Зените" с 2017 года и не покинул работу в РФ.

Автор: 

санкции (11257) Тимощук Анатолий (26) футболист (167) УАФ (10)


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Топ комментарии
+28
І що це міняє,хай витре тим рішенням свою дупу,для українців це нічого не міняє,як був зрадником ,ним і залишається...
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18.11.2024 20:44
+17
****
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18.11.2024 20:42
+17
гандон
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18.11.2024 20:43
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18.11.2024 20:42 Ответить
ПІДАР.
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18.11.2024 21:03 Ответить
гандон
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18.11.2024 20:43 Ответить
І що це міняє,хай витре тим рішенням свою дупу,для українців це нічого не міняє,як був зрадником ,ним і залишається...
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18.11.2024 20:44 Ответить
Послати це судилище і його рішення курсом руского воєнного корабля!
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18.11.2024 20:44 Ответить
Таких персон тре голосно ліквідовувати - це підіймає бойовий дух.
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18.11.2024 20:45 Ответить
А, що воно міняє для Українців? Ми його любить будем? Чи сильно поважати того ,ондона?
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18.11.2024 20:58 Ответить
Це повертає шматочок віри у справедливість, а у інших зрадників очечко заграє. Ось зайде толя в туалет на стадіоні а там в бачку дистанційний подарунок з фаянсом в голову 😊
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18.11.2024 21:21 Ответить
І ця мерзота ще чогось добиваєтся ,ти будеш проклятий як і рашиські вбивці.
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18.11.2024 20:46 Ответить
Запомни , **** , я злопамятный. Подохнешь - крест поставлю каменный.
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18.11.2024 20:46 Ответить
Зайдіть, після війни воно ще буде казати, що потайки донатило на ЗСУ.
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18.11.2024 20:51 Ответить
Заждіть
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18.11.2024 20:55 Ответить
Впевнений, що донатить. І чеки зберігає. "На всякій случай"
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18.11.2024 21:11 Ответить
Підар ти тезка, і мені соромно, що ти мій земляк.
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18.11.2024 21:01 Ответить
А УАФ не збирається виконувати незаконне рішення суду в Лозанні. Тимощук для України є ворог і він позбавлений всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучений з офіційного реєстру збірних.
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18.11.2024 21:17 Ответить
Пусть скатает в трубочку и засунет себе в гузно.
непонятно на х .. это надо было.
зачем продавшему Родину ее отличия и заслуги?
не иначе, мечтает вернуться....
только прибьют его тварь здесь
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19.11.2024 10:06 Ответить
Для таких тимощуків це вже нічого не змінює. Хіба лише на гірше: він уже не буде своїм серед своїх на Батьківщині. І, що найгірше для запроданця - він ніколи не буде своїм для кацапів. У фсб на них (продажних хахлів) усіх заведена справа з поміткою "склонен к предательству". У скрутний для кацапів момент (а він наступить рано чи пізно) таких тимощуків ... ізолюють.
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19.11.2024 10:20 Ответить
 
 