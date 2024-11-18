Экс-капитан сборной Украины Тимощук выиграл суд в Лозанне против УАФ

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне удовлетворил апелляцию бывшего игрока сборной Украины и донецкого "Шахтера" Анатолия Тимощука на решение дисциплинарного комитета УАФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Tribuna.com.

Тимощук, который ныне является помощником тренера питерского "Зенита", требовал снять с него санкции, которые были наложены УАФ из-за продолжения его работы в РФ.

УАФ в марте 2022 года лишила его всех титулов, тренерской лицензии и пожизненно изъяла из официального реестра сборных. Тимощук в 2023 году подал апелляцию в CAS - слушание дела прошло в апреле 2024 года. Сейчас суд отменил решение украинских футбольных инстанций.

Свое решение CAS аргументировал тем, что в период с начала полномасштабного вторжения РФ до 11 марта 2022 года Тимощук не совершил никаких действий, из-за которых бы к нему надо было принять такие дисциплинарные санкции.

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Решение CAS прокомментировали в УАФ:

"УАФ действительно уже получила решение от CAS. К сожалению, к этому делу европейцы подошли максимально формально и подтвердили частичное непонимание реалий, в которых мы живем. Позиция украинского футбольного сообщества однозначна и не менялась никогда. Таким, как Тимощук, - не место в украинском футболе", - заявили в УАФ.

Напоминаем, что в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии". Закончил карьеру игрока в составе казахстанского "Кайрата".

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Отметим, что Тимощук родом из Луцка. Ранее сообщалось, что депутаты Луцкого городского совета лишили Анатолия Тимощука звания "Почетный гражданин города Луцка". Также Цензор.НЕТ информировал, что Тимощука лишили всех титулов и отлучили от украинского футбола за сотрудничество с агрессором.

Тимощук работает ассистентом главного тренера в "Зените" с 2017 года и не покинул работу в РФ.