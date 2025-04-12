Украина рассчитывает на активную роль Турции в поддержке мирных усилий, - Сибига

Турция может принять участие в будущих гарантиях безопасности, Украина рассчитывает на ее активную роль в поддержке мирных усилий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по результатам участия в Анталийском дипломатическом форуме.

"Турция - один из важнейших наших стратегических партнеров. Во время встреч с представителями Турции шла речь о безопасности в Черном море и, возможно, участие Турции в будущей инфраструктуре безопасности Украины, в будущих гарантиях безопасности. Мы в дальнейшем рассчитываем на активную роль Турции в поддержке наших мирных усилий. Мы приветствуем эти усилия", - отметил Сибига.

Он также отметил, что Турция играет чрезвычайно важную роль в Черноморском регионе.

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"Турция помогала нам в освобождении военнопленных. И все это остается на повестке дня. Поэтому мы будем только углублять двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером Турцией", - добавил Сибига.