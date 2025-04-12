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Новости Роль Турции в мирных переговорах Визит Сибиги в Турцию
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Украина рассчитывает на активную роль Турции в поддержке мирных усилий, - Сибига

Сибига о роли Турции в поддержке мирных усилий

Турция может принять участие в будущих гарантиях безопасности, Украина рассчитывает на ее активную роль в поддержке мирных усилий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по результатам участия в Анталийском дипломатическом форуме.

"Турция - один из важнейших наших стратегических партнеров. Во время встреч с представителями Турции шла речь о безопасности в Черном море и, возможно, участие Турции в будущей инфраструктуре безопасности Украины, в будущих гарантиях безопасности. Мы в дальнейшем рассчитываем на активную роль Турции в поддержке наших мирных усилий. Мы приветствуем эти усилия", - отметил Сибига.

Он также отметил, что Турция играет чрезвычайно важную роль в Черноморском регионе.

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"Турция помогала нам в освобождении военнопленных. И все это остается на повестке дня. Поэтому мы будем только углублять двусторонние отношения с нашим стратегическим партнером Турцией", - добавил Сибига.

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Крим то турки візьмуть, але для себе, а за кримський кордон і кроку не ступлять.
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12.04.2025 23:37 Ответить
Яке марення ! Зробить знову в Стамбулі догляд усіх суден що йдуть на вантаження в порти України. Крок вперед та два кроки назад.
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13.04.2025 20:36 Ответить
Про що вони можуть домовитись ? Ми вже це бачили і в Омані, і в Беларусі, і у Стамбулі !
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13.04.2025 20:39 Ответить
 
 