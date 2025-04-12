В мире все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом, - Сибига

По результатам двусторонних и многосторонних встреч понятно, что все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Укринформу по результатам участия в Анталийском дипломатическом форуме.

"Ключевой вывод, который можем сделать по результатам двусторонних и многосторонних встреч, участия в дискуссионных панелях, - все понимают необходимость и важность завершения войны в Украине справедливым способом. Поддерживают достижение для Украины всеобъемлющего справедливого мира, необходимость поддержки усилий Украины на этом пути, чтобы завершить эту неспровоцированную войну, остановить российскую агрессию", - сказал Сибига.

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Также он отметил, что может четко сделать вывод о глобальной важности и значимости Украины: "Что безопасность в Украине, и то, каким образом закончится эта война против Украины, напрямую влияет на ситуацию с безопасностью в других регионах мира. В Африке, Ближнем Востоке, Индо-Тихоокеанском регионе. Это все взаимосвязано. Все мои собеседники, с кем я здесь встречался, признают это, и я почувствовал их поддержку. Это поддержка нашего принципиального подхода".

Сибига подчеркнул, что Украина защищает основополагающие принципы Устава ООН, территориальную целостность и суверенитет, отстаивает принципы международного права.

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