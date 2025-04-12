Сибига встретился с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу: проинформировал о нарушении РФ энергетического перемирия

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Х. Синирлиоглу, во время которой стороны обсудить последние шаги Украины на пути к миру.

Об этом Сибига написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Я проинформировал Генерального секретаря о фактах нарушений Россией энергетического перемирия, а также о ее непрерывном терроре против гражданского населения", - написал он.

Также Сибига отметил необходимость освобождения сотрудников ОБСЕ Максима Петрова, Вадима Голды и Дмитрия Шабанова, которые уже более трех лет находятся в незаконном заключении в России.

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Напомним, 11 марта в Джидде, Саудовская Аравия, прошел очередной раунд переговоров между Украиной и США. Тогда Украина согласилась на немедленное временное перемирие - в обмен Вашингтон решил возобновить помощь и обмен разведданными. Владимир Зеленский заявил, что прекращение огня на 30 дней заработает для всей линии фронта, если на это согласится Россия.

Впоследствии 18 марта Трамп поговорил с Путиным. Они обсудили предложенное США 30-дневное перемирие. Путин требовал, чтобы Украина на это время остановила мобилизацию и перевооружение ВСУ.

После разговора стороны сообщили, что Путин якобы поддержал идею о взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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На следующий день, 19 марта, Трамп поговорил с Зеленским. Президент США поделился с украинским лидером подробностями своего разговора с Путиным.

Зеленский заявил, что готов поддержать прекращение ударов по объектам энергетической и другой гражданской инфраструктуры.

Впоследствии США договорились с Украиной и Россией о запрете ударов в Черном море. Однако российские официальные лица заявили, что согласованное прекращение огня на море в Черном море зависит от ослабления санкций. Кроме того, Россия выдвигает условия, что противоречит заявлению США.

Также Россия продолжает массированные атаки на гражданскую и энергетическую инфраструктуру Украины.