Неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали город Шуя в Ивановской области РФ. ВИДЕО
В ночь на 17 апреля жители Шуи (Ивановская область) сообщили о мощных взрывах, которые прогремели над городом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Отмечается, что местные насчитали несколько громких звуков, от которых задрожали стекла и сработала сигнализация припаркованных автомобилей. Также слышали жители и звуки, похожие на автоматную очередь.
Перед этим власти сообщили об угрозе атаки БпЛА.
17 апреля в Шуе все общеобразовательные школы переходят на дистанционный режим обучения.
По информации российских телеграмм-каналов, дроны атакуют Шую вторую ночь подряд. Беспилотники атаковали казармы 12 ракетной бригады армии РФ. Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье. От границы до места поражения - более 700 км.
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1) Зеленський зі своїм регентом Єрмаком забороняють Малюку і блохеру Будьонному проводити операції проти цих вурдалак.
2) Малюк і блохер Будьонний - це Тупий і ще Тупіший і цим все пояснюється.
В будь-якому випадку ці причини треба усунути будь-яким способом.
Щось не видно, щоб щось вдарило (хоча б долетіло) по кремлю.
А так все пучком.
Вже не кажучи про перемогу.
Ночью вдруг лишился ...
Є цікава інтерпретація Пушкіна:
"Зима... Крестьянин, торжествуя
Насыпал снег на кончик ...носа...
Его лошадка, снег почуя,
Не задаёт тупых вопросов...".
Пошукай, там багато чого...
Меня простите Бога ради,
Я думал, здесь собрались ... девы,
Возьмите нотные тетради,
Я вам спою куплеты Евы.
Тореодор попал в беду,
Схватил Кармен он за ... мантилью.
Она сказала: Эскамильо,
На бой быков я не пойду!
Зима. Крестьянин торжествуя
Насыпал снег на кончик ... палки,
А на ветвях сидели галки,
О тёплом солнышке тоскуя.
Зашёл в аптеку сэр Гордон,
Чтоб заказать себе ... таблетки,
Но деньги он забыл в жилетке
И был ужасно огорчён.
Вопрос:
- Как начинается знаменитое стихотворение Пушкина, посвященное Анне Петровне Керн?
Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш..... Мы готовы.
Ответ:
- "Люблю тебя, Петра творенье"
- Абгам Моисеевич! А Ви знаете, какие ужасные вещи о Вас тут гавагят, кагда Вас нет?
- Сагочка... Когда "меня нет" - они могут меня даже побить...
Все это к тому, что как минимум вечером там собралась большая бригада чинов, которые вынесут свое мнение о том, что и как тут произошло. Безусловно, все это было расценено как крупное ЧП и потому - работы там шли в авральном порядке, в том числе и ночью. Особенно это касалось вооружений - тех самых пусковых установок и наверное боекомплекта, состоящего из нескольких ракет и находящегося рядом, поскольку именно это представляет собой основную ценность.
И вот в разгар этой суеты, прилетело по ангарам. По крайней мере, местные жители, глядя на то, куда прилетело и где произошли мощные взрывы, асами говорят о том, что это - ангары. Отсюда возникает предположение о том, что зная процедуры, которые противник применяет в подобных ситуациях, наши военные вчера отработали по бригаде так, чтобы расшевелить этот клоповник. Это с учетом того, что они просто обязаны были ожидать чего-то подобного. А вот продолжения банкета там вряд ли могли ожидать и потому - устроили сходку разного калибра чинов, после чего туда прилетел контрольный удар.
Визуально, в этот раз там действительно удалось зацепить что-то жирное, поскольку горело там знатно и однозначно - веселее, чем вчера. И что характерно, опять нет ни малейших признаков работы ПВО. По крайней мере из того, что удалось увидеть на этот момент, зенитчики там не отметились. В отличие от предыдущего удара, этот был осуществлен в темное время суток и потому, любые зенитные средства, которые могли задействоваться при отражении воздушной атаки, были бы видны как на ладони. Но нет, с Рублевки сюда не перекинули даже занюханого Панциря. А их пресса, по этому поводу, написала такое:
«В ночь на 17 апреля украинские беспилотники снова атаковали город Шуя в Ивановской области, в котором находится база 112-й гвардейской ракетной бригады вооруженных сил России. В оперативном штабе региона предупредили о налете дронов, однако никаких подробностей после этого не сообщили. По словам местных жителей… в начале четвертого часа ночи были слышны звуки стрельбы и минимум пять мощных взрывов. После этого… на территории военной части вспыхнул пожар. По https://t.me/exilenova_plus/7284 данным телеграм-канала Exilenova+, один из дронов мог попасть по ангару, где хранятся ракеты «Искандер».
В общем, по состоянию на этот момент, выяснить удалось только это, но «осинтеры» уже сходятся во мнении о том, что ангар с Искандерами, действительно стал одной из целей ночной атаки. Наверное к вечеру будет больше ясности и если это так, то возможно это будет первый случай, когда были атакованы ракеты именно в запасах ракетной бригады. Скорее всего, что такие ракеты уже попадали под нож, но на арсеналах ГРАУ.
У московитів, радість та захоплення!!
Пострадала ли Шуя?