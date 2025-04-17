Неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали город Шуя в Ивановской области РФ. ВИДЕО

В ночь на 17 апреля жители Шуи (Ивановская область) сообщили о мощных взрывах, которые прогремели над городом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что местные насчитали несколько громких звуков, от которых задрожали стекла и сработала сигнализация припаркованных автомобилей. Также слышали жители и звуки, похожие на автоматную очередь.

Перед этим власти сообщили об угрозе атаки БпЛА.

17 апреля в Шуе все общеобразовательные школы переходят на дистанционный режим обучения.

По информации российских телеграмм-каналов, дроны атакуют Шую вторую ночь подряд. Беспилотники атаковали казармы 12 ракетной бригады армии РФ. Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье. От границы до места поражения - более 700 км.

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