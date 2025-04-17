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Новости Атаки БпЛА по РФ
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Неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали город Шуя в Ивановской области РФ. ВИДЕО

В ночь на 17 апреля жители Шуи (Ивановская область) сообщили о мощных взрывах, которые прогремели над городом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что местные насчитали несколько громких звуков, от которых задрожали стекла и сработала сигнализация припаркованных автомобилей. Также слышали жители и звуки, похожие на автоматную очередь.

Перед этим власти сообщили об угрозе атаки БпЛА.

17 апреля в Шуе все общеобразовательные школы переходят на дистанционный режим обучения.

По информации российских телеграмм-каналов, дроны атакуют Шую вторую ночь подряд. Беспилотники атаковали казармы 12 ракетной бригады армии РФ. Именно это подразделение ударило баллистикой по городу Сумы в Вербное воскресенье. От границы до места поражения - более 700 км.

Смотрите также: Дрон атаковал 112-ю ракетную бригаду РФ в Шуе Ивановской области, - СМИ. ВИДЕО+ФОТО

Автор: 

беспилотник (3595) Удары по РФ (277)


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Топ комментарии
+46
То ні про що у порівнянні з Сумами, Харковом, та іншими нашими містами. За три роки можна було б балістикою по центру мацкви бити через день, а не в шую літати.
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17.04.2025 06:52
+22
Завгосп не дозволяє.
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17.04.2025 07:01
+17
У порівнянні з вечірніми ударами по Дніпру, де зокрема загинула і дитинка, то дійсно, ні про що!
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17.04.2025 07:18
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То ні про що у порівнянні з Сумами, Харковом, та іншими нашими містами. За три роки можна було б балістикою по центру мацкви бити через день, а не в шую літати.
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17.04.2025 06:52 Ответить
и шо с тех ударов па мацкве,ну вот по кияву летит туда баллистика,2 сбили одна прилетела так и крылатки и какой с того резалт в войне кацапам?никакой так и с нами было б один пшик в военном плане,потешить самолюбие что какого то гея масквабадского забаранили или ранили.нах такое не надо,ну гепнула кацап ракета 35 цывилов,кроме злости и большей мотивации они ничего не добились.
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17.04.2025 07:30 Ответить
Те, глядачу великого зомбофону, що лише удари по Москві можуть виправити рашистам мізки
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17.04.2025 08:38 Ответить
Ну так долетіли ж !
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17.04.2025 08:07 Ответить
Бити по казармах дронами- стрільба в горобців з гармати. Хто живе в казармах? Точно не генерали і офіцери Лаптєстану, які віддають накази про удари по Україні. А гарматного м'яса у Пуйла -ціла Росія і він його ніскілечки не жаліє. Помста за Суми була б вагомою, якби вона була адресною. Тобто , якби Малюк і блохер Будьонний (Тупий і ще Тупіший) методами сил спеціальних операцій знищили хоча б когось із генералів, або хоча б офіцерів високого рангу ракетно-космічних військ Лаптєстану , у яких руки по локоть у крові українського народу. Але за три роки війни ці двоє не те що не знищили, а навіть не потривожили комфортне життя цих вурдалак з ракетно-космічних військ Лаптєстану. Є дві можливі причини цього:
1) Зеленський зі своїм регентом Єрмаком забороняють Малюку і блохеру Будьонному проводити операції проти цих вурдалак.
2) Малюк і блохер Будьонний - це Тупий і ще Тупіший і цим все пояснюється.
В будь-якому випадку ці причини треба усунути будь-яким способом.
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17.04.2025 12:13 Ответить
Потрібно виправити 17 березня на квітня!
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17.04.2025 06:54 Ответить
Пукін наказав вдарити балістикою по місту Суми у Вербну неділю.

Щось не видно, щоб щось вдарило (хоча б долетіло) по кремлю.
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17.04.2025 06:57 Ответить
Завгосп не дозволяє.
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17.04.2025 07:01 Ответить
Нахіба бити по Кремлю? Що би що? Щоб небензя верещав потім у ООН які українці терористи? Були удари, щоправда дронами, по ракетних підрозділах, що запустили ракети по Сумах. Так, це не співмірна відповідь за таке звірство, але що вже маємо
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17.04.2025 07:03 Ответить
Якщо кремль перетворити на купу червоної цегли , небензя замовкне .
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17.04.2025 07:12 Ответить
і собор мерзенний василя блаженного... зефірна гидота
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17.04.2025 08:06 Ответить
Його будували італійці... Як ********* "цегляний" Кремль... Перший (білокам"яний", взагалі, будував "шемаханець", Алі Хасан-оглу Керемлі... В перекладі на кацапську - "Алі Хасанович Кримський"...) От тепер хай і живуть з цим...
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17.04.2025 10:34 Ответить
То чого ж ти досі не перетворив? Яйця заважають?
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17.04.2025 09:40 Ответить
Хотілося би. Це мрія кожного українця
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17.04.2025 17:15 Ответить
Та пофіг на вереск небензі та всього ООН! ><уйло рідкісний сцикун, хай заб'єтьця під корягу, нечисть!
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17.04.2025 07:15 Ответить
Тут питання -чим бити. Але для зедібілів достатньо того що Ермак не дозволяє.
А так все пучком.
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17.04.2025 08:10 Ответить
Як раз Зе-скот ніколи не повірить , що їх підкацапна влада забороняє удари. Хоча факти говорять самі за себе
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17.04.2025 08:39 Ответить
"Путін не б'є по наших "центрах", щоб не били по його "центрах". Це такий негласний (або гласний - через партнерів) договорняк."
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17.04.2025 07:14 Ответить
Черговим невідомим дронам-черговий респект...
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17.04.2025 06:58 Ответить
Кляті янкі!!!!
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17.04.2025 06:59 Ответить
Затремтіли шибки - потужно)
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17.04.2025 07:06 Ответить
Ні про що....
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17.04.2025 07:15 Ответить
У порівнянні з вечірніми ударами по Дніпру, де зокрема загинула і дитинка, то дійсно, ні про що!
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17.04.2025 07:18 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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17.04.2025 08:30 Ответить
Це і є ота "страшна" відповідь? По пустим казармам? Потужно!
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17.04.2025 07:52 Ответить
В Шуї шуяни ошуїли...
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17.04.2025 08:00 Ответить
Той хто вважає що під керівництвом шести квартальних кловунів Україна може встояти проти орди - негідник і зрадник.
Вже не кажучи про перемогу.
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17.04.2025 08:12 Ответить
Кое-кто в местечке Шуя
Ночью вдруг лишился ...
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17.04.2025 08:18 Ответить
"...носа..."?
Є цікава інтерпретація Пушкіна:
"Зима... Крестьянин, торжествуя
Насыпал снег на кончик ...носа...
Его лошадка, снег почуя,
Не задаёт тупых вопросов...".
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17.04.2025 08:29 Ответить
"Куплеты Евы", называються.
Пошукай, там багато чого...

Меня простите Бога ради,
Я думал, здесь собрались ... девы,
Возьмите нотные тетради,
Я вам спою куплеты Евы.

Тореодор попал в беду,
Схватил Кармен он за ... мантилью.
Она сказала: Эскамильо,
На бой быков я не пойду!

Зима. Крестьянин торжествуя
Насыпал снег на кончик ... палки,
А на ветвях сидели галки,
О тёплом солнышке тоскуя.

Зашёл в аптеку сэр Гордон,
Чтоб заказать себе ... таблетки,
Но деньги он забыл в жилетке
И был ужасно огорчён.
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17.04.2025 08:43 Ответить
...... Мда... Оповідання "В бане", Льва Толстого, почитав пізніше, ніж "Хаджи-Мурат" та"Войну и мир". "Сказки" Пушкіна читав раніше, ніж його "Песни монаха" ... Тому був шокований. І зрозумів, що письменники і поети - не "ідеальні небожителі", а звичайні люди "з плоті та крові"... І вони не "фіалками какають"... А коли почитав переписку Пушкіна з другом, де він описує своє реальне втілення своєї мрії, описаної в знаменитому вірші, який ми вчили в школі ("Я вас люблю..." (посвящение Анне Керн) - взагалі "очі на лоб полізли": "Намедни, едучи в карете, на свадьбу, я, наконец-то, **** предмет моего вожделения... Пренеприятные ощущения...".
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17.04.2025 09:08 Ответить
"Что, Где, Когда".
Вопрос:
- Как начинается знаменитое стихотворение Пушкина, посвященное Анне Петровне Керн?
Шшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш..... Мы готовы.
Ответ:
- "Люблю тебя, Петра творенье"
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17.04.2025 09:50 Ответить
Добре хоч, не "Люблю тебя, о юбка дорогая..." (Це з "Песни Монаха")
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17.04.2025 10:27 Ответить
Те, що ти тупа скотина я знаю давно. Але на форумі про дроновий наліт на Шую, як помсту за маскру в Сумах, розводити таке паскудство- це ти перевершив сам себе.
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17.04.2025 12:33 Ответить
"Знай", скільки хочеш... Я тобі не заважаю... Це, як у старому одеському анекдоті:
- Абгам Моисеевич! А Ви знаете, какие ужасные вещи о Вас тут гавагят, кагда Вас нет?
- Сагочка... Когда "меня нет" - они могут меня даже побить...
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17.04.2025 12:50 Ответить
😁😅🤣👍усміхнуло!
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17.04.2025 09:32 Ответить
Подивився на мапі те Шуя. Не зрозумів, що ці дрони атакували, чи то "музей жестянщика" чи "музей мила" ?!!
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17.04.2025 08:28 Ответить
Подивися ще раз... Тільки "очі відкрий"... "Безпілотники атакували казарми 12 ракетної бригади армії РФ. Саме цей підрозділ вдарив балістикою по місту Суми у Вербну неділю. Від кордону до місця ураження - понад 700 км". Джерело: https://censor.net/ua/n3547253
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17.04.2025 08:32 Ответить
Хоть одного горемыку-срочника убили? Или так, попугать?.
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17.04.2025 14:11 Ответить
после ликвидации очагов возгорания после вчерашнего удара, сегодня туда собралось все командование бригады и скорее всего - приехали чины вышестоящего командования. Ведь надо было составить акты и отразить все повреждения и потери, поскольку иначе материальные ценности, а особенно - имеющие гриф «секретно», списать не получится. Плюс к тому, должны были приехать специалисты управления вооружений для того, чтобы обследовать соответствующую материальную часть - пусковые установки, сами ракеты, заряжающие комплексы и прочее, на предмет возможных повреждений. Ведь именно такое вооружение редко оказывается под прямым ударом. Плюс к тому, там обязательно должна была появиться группа особистов, которая должна выяснить, все ли было организовано для того, чтобы не допустить потерь личного состава и материальной части…

Все это к тому, что как минимум вечером там собралась большая бригада чинов, которые вынесут свое мнение о том, что и как тут произошло. Безусловно, все это было расценено как крупное ЧП и потому - работы там шли в авральном порядке, в том числе и ночью. Особенно это касалось вооружений - тех самых пусковых установок и наверное боекомплекта, состоящего из нескольких ракет и находящегося рядом, поскольку именно это представляет собой основную ценность.

И вот в разгар этой суеты, прилетело по ангарам. По крайней мере, местные жители, глядя на то, куда прилетело и где произошли мощные взрывы, асами говорят о том, что это - ангары. Отсюда возникает предположение о том, что зная процедуры, которые противник применяет в подобных ситуациях, наши военные вчера отработали по бригаде так, чтобы расшевелить этот клоповник. Это с учетом того, что они просто обязаны были ожидать чего-то подобного. А вот продолжения банкета там вряд ли могли ожидать и потому - устроили сходку разного калибра чинов, после чего туда прилетел контрольный удар.

Визуально, в этот раз там действительно удалось зацепить что-то жирное, поскольку горело там знатно и однозначно - веселее, чем вчера. И что характерно, опять нет ни малейших признаков работы ПВО. По крайней мере из того, что удалось увидеть на этот момент, зенитчики там не отметились. В отличие от предыдущего удара, этот был осуществлен в темное время суток и потому, любые зенитные средства, которые могли задействоваться при отражении воздушной атаки, были бы видны как на ладони. Но нет, с Рублевки сюда не перекинули даже занюханого Панциря. А их пресса, по этому поводу, написала такое:

«В ночь на 17 апреля украинские беспилотники снова атаковали город Шуя в Ивановской области, в котором находится база 112-й гвардейской ракетной бригады вооруженных сил России. В оперативном штабе региона предупредили о налете дронов, однако никаких подробностей после этого не сообщили. По словам местных жителей… в начале четвертого часа ночи были слышны звуки стрельбы и минимум пять мощных взрывов. После этого… на территории военной части вспыхнул пожар. По https://t.me/exilenova_plus/7284 данным телеграм-канала Exilenova+, один из дронов мог попасть по ангару, где хранятся ракеты «Искандер».

В общем, по состоянию на этот момент, выяснить удалось только это, но «осинтеры» уже сходятся во мнении о том, что ангар с Искандерами, действительно стал одной из целей ночной атаки. Наверное к вечеру будет больше ясности и если это так, то возможно это будет первый случай, когда были атакованы ракеты именно в запасах ракетной бригады. Скорее всего, что такие ракеты уже попадали под нож, но на арсеналах ГРАУ.
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17.04.2025 17:13 Ответить
Кончені ЗЕлені зрадники - імітатори українських керівників? Батареї цієї бригади весь час десь переміщаються в наближеній дальності від України! Який ефект і результат від таких відповідей по пустим казармам? Не можливо перемогти у війні проти противника, якщо його агентура захопила владу на чужій території.
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17.04.2025 09:15 Ответить
Не зрозуміло чому робота по військовим активам московії вважається за якесь "возмєздіє"! А якщоб не було Сум, Кривого Рогу то що ракетчиків не потрібно вирізати? Нехай пуляють по промисловим обʼєктам та добивають енергетичну інфраструктуру? Возмездіє це коли за ніч вирізається ГТС в регіоні і кілька областей ворога сидить без світла кілька тижнів і відповідно не працює ВПК. А так це рутинна робота Сил Оборони України, за що їм уклін, а все інше то ***@мараф@н...
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17.04.2025 10:28 Ответить
Благодатний вогонь з України, отримують московіти, за свої злочини в Україні, з 2014 року!!
У московитів, радість та захоплення!!
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17.04.2025 10:51 Ответить
Іванівська область? Там є така область?
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17.04.2025 11:48 Ответить
Є. Названа на честь Івана Дурака.
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17.04.2025 21:04 Ответить
От этого гадюшника нужно остпвить нишуя!
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17.04.2025 12:08 Ответить
Эх, хвост, чешуя
Пострадала ли Шуя?
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17.04.2025 14:36 Ответить
А РОБИТИЦЕ ДО!!!! не можна?
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17.04.2025 12:13 Ответить
О ***! "слишєн взрив", а шо у же не "хлопок"?
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17.04.2025 12:55 Ответить
 
 