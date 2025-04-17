Общие боевые потери РФ с начала войны - около 937 440 человек (+1230 за сутки), 10 654 танка, 26 442 артсистемы, 22 217 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 937 440 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 937440 (+1230) человек,

танков - 10654 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 22217 (+54) ед,

артиллерийских систем - 26442 (+65) ед,

РСЗО - 1366 (+2) ед,

средства ППО - 1135 (+3) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 32925 (+88),

крылатые ракеты - 3145 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 44642 (+170) ед,

специальная техника - 3807 (+3)

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