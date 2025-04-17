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Новости Уничтожение российской техники Ликвидация российских окукпантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 937 440 человек (+1230 за сутки), 10 654 танка, 26 442 артсистемы, 22 217 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 937 440 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 937440 (+1230) человек,
  • танков - 10654 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 22217 (+54) ед,
  • артиллерийских систем - 26442 (+65) ед,
  • РСЗО - 1366 (+2) ед,
  • средства ППО - 1135 (+3) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 32925 (+88),
  • крылатые ракеты - 3145 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 44642 (+170) ед,
  • специальная техника - 3807 (+3)

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Инфографика

Автор: 

армия РФ (19224) Генштаб ВС (6275) ликвидация (3538) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+19
Файно залізяччя намолотили!
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17.04.2025 07:44
+18
Минув 4075 день москальсько-української війни.
313!!!! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, броня та логістика супер, ППО та спецтехніка теж файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 110000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 937 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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17.04.2025 08:52
+17
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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17.04.2025 07:57
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Правила форума Совет форумчан
Щось просіло якось з чмобіками на цьому тижні...
Але все одно. Героям слава!!!
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17.04.2025 07:38 Ответить
Візуалізацію запровадили, тепер "остінери" будуть видавати більшу кількість ніж наш ГШ.
Доречі, на сьогодні 20 тис чумардосів з початку місяця і як мінімум 2-3 тисячі можна сміливо додати.
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17.04.2025 08:46 Ответить
Не бійся, зрадойоби все рівно будуть продовжувати розповідати про "та не може ж такого бути, як це так - більше тисячі втрат щодня, то ГШ бреше, і похєру на відеофіксацію, то все в голівуді знято!". Бо все, що в них зараз виходить - це просто ігнорувати матеріали від таких надзвичайно ефективних машин знищення кацапів, як "птахи Мадяра" чи "Немезис".
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17.04.2025 13:02 Ответить
фізичних інвалідів по другому разу перестали рахувати
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17.04.2025 08:48 Ответить
бо вже "зеленка" пішла, і кацапам стало легше ховатись.
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17.04.2025 17:45 Ответить
А як там коридор в Крим?((Працює?((((
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17.04.2025 07:44 Ответить
коридор в Крым благодаря верещук и зеленскому исправно работает
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17.04.2025 09:22 Ответить
Файно залізяччя намолотили!
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17.04.2025 07:44 Ответить
Мопеди та самокати рахують як автомобільну чи як спеціальну техніку?
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17.04.2025 07:56 Ответить
Ніяк не рахують і віслючки також йдуть мимо каси, а от самокат для сумної кобили стовідсотково зарахують.
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17.04.2025 08:50 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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17.04.2025 07:57 Ответить
🤔🤔🤔
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17.04.2025 08:03 Ответить
Погнала татарва техніку, Мамай їх у печінку...
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17.04.2025 08:08 Ответить
Залізяччя поперло(((
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17.04.2025 08:40 Ответить
970 тищ буде на побідобісся
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17.04.2025 08:41 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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17.04.2025 08:47 Ответить
Минув 4075 день москальсько-української війни.
313!!!! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, броня та логістика супер, ППО та спецтехніка теж файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 110000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 937 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.
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17.04.2025 08:52 Ответить
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17.04.2025 08:54 Ответить
313 од наземки сьогодні, 303 в понеділок, 309 у вівторок - хло прагне миру як ніколи.
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17.04.2025 09:15 Ответить
Оооо, вже за татарвой і удмурти підтянулись! 😁 Гарна новина!👍
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17.04.2025 09:24 Ответить
Малиє народи ***...ло зачищає під нуль! 😁
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17.04.2025 09:28 Ответить
Уже даже до таких ібєнєй, как удурмуртия добрались... И как их от руSSьге отличать? И от троглодитов???
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17.04.2025 09:33 Ответить
Дуже легко, вони (малі народи) щезають або закінчуютьця! 😁
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17.04.2025 09:38 Ответить
 
 