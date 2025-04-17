Общие боевые потери РФ с начала войны - около 937 440 человек (+1230 за сутки), 10 654 танка, 26 442 артсистемы, 22 217 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 937 440 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 937440 (+1230) человек,
- танков - 10654 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 22217 (+54) ед,
- артиллерийских систем - 26442 (+65) ед,
- РСЗО - 1366 (+2) ед,
- средства ППО - 1135 (+3) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 32925 (+88),
- крылатые ракеты - 3145 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 44642 (+170) ед,
- специальная техника - 3807 (+3)
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Але все одно. Героям слава!!!
Доречі, на сьогодні 20 тис чумардосів з початку місяця і як мінімум 2-3 тисячі можна сміливо додати.
313!!!! одиниць знищеної техніки та 1230! чумардосів за день.
Арта, броня та логістика супер, ППО та спецтехніка теж файно.
Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 110000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 937 000 це більше, ніж все міське населення такого регіону, як Удмуртська Республіка.