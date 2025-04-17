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Новости Атаки дронов в Херсоне
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Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на скорую в Херсоне: есть раненые. ФОТО

Атака дрона на скорую в Херсоне 17 апреля 2025 года

Российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали двое специалистов.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"65-летний фельдшер получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. У 61-летнего водителя - взрывная травма, ранения головы и таза", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.

В прокуратуре позже обнародовали последствия вражеской атаки

Атака дрона на швидку в Херсоні 17 квітня 2025 року

Читайте: Последствия российских обстрелов Херсона и области: один человек погиб, еще 14 пострадали, есть повреждения

Автор: 

обстрел (27129) Херсон (2815) скорая (366) Херсонская область (4764) Херсонский район (256)


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Вибачте, не має новин як наші дрони наносять.враження окупантам на окупованих теріторіях.
Це з чим пов'язано?
Хто з ким домовився про тишу і лагідне життя окупантів на ними захоплених українських теріторіях, та перетворення в безпечну зону для життя бурятів і інших російських переселенців в домівки відібрані в українців?
Де прочитати про ці домовленості?
Купа людей вимушена повертатися на окуповані теріторії, вважаючі їх.найбезпечнішими для себе.
Це як?
Хтось. пояснити може притомно?
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17.04.2025 09:09 Ответить
Це питання до говнокомандувача! Мабудь єрмак йому не дозволяє бити по болотах! 🤬
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17.04.2025 09:14 Ответить
Отак поступово українська земля перетворюється на російське болото.
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17.04.2025 09:42 Ответить
секундочку, а це не військовий злочин ?

але як завжди, світ про це не дізнається
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17.04.2025 09:33 Ответить
 
 