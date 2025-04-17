Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на скорую в Херсоне: есть раненые. ФОТО

Российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали двое специалистов.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.

"65-летний фельдшер получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. У 61-летнего водителя - взрывная травма, ранения головы и таза", - говорится в сообщении.

Пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.

В прокуратуре позже обнародовали последствия вражеской атаки

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