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Рашисты сбросили взрывчатку с дрона на скорую в Херсоне: есть раненые. ФОТО
Российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали двое специалистов.
Об этом сообщила пресс-служба ОВА, информирует Цензор.НЕТ.
"65-летний фельдшер получил взрывную травму, осколочные ранения руки и ноги. У 61-летнего водителя - взрывная травма, ранения головы и таза", - говорится в сообщении.
Пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую медпомощь.
В прокуратуре позже обнародовали последствия вражеской атаки
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Це з чим пов'язано?
Хто з ким домовився про тишу і лагідне життя окупантів на ними захоплених українських теріторіях, та перетворення в безпечну зону для життя бурятів і інших російських переселенців в домівки відібрані в українців?
Де прочитати про ці домовленості?
Купа людей вимушена повертатися на окуповані теріторії, вважаючі їх.найбезпечнішими для себе.
Це як?
Хтось. пояснити може притомно?
але як завжди, світ про це не дізнається