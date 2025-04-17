Вучич поедет в Москву 9 мая
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не передумал посещать парад главы Кремля Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза относительно его решения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.
Как отмечается, европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.
Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.
В то же время он заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.
"В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, в котором мы объявили о своем участии", - сказал он.
Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.
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А так, серед рожевих поні легко бути молодцем.
Перед обличчям дяді вови - зовсім інша справа.
Любиш рашку - дуй в тайожний союз, і фіцорбанів забери.
А то жити ми будет за рахунок ЄС - а дружити з рф, яка хоче розвалити ЄС
І, якщо серби згодні заради пари годин стояння на мавзолеї чи чапання по червоній площі перекреслити своє членство в ЄС, то нехай стоять і чапають. Бо що вони таке, в Україні добре знають ще з 2014 року, коли серби ще тоді залюбки їхали вбивати українців "по зову сердца і росії"! Хай їм грець!
якщо ви не згодні то просто кажете що не згодні.
все нормально, всі з усім згідні лише в сектах.
але який сенс срати в руку та кидатися в людей, що ви цим доб'єтеся?
я не ображав вас, тож це схоже на те що ваше убоге життя змушує вас кидатися на инших і ображати та принижувати їх.
не робіть так.
не подобається вам щось - то кажіть але не чіпляйтеся до людей.
будьте людиною а не шавкою.
Поймут, простят, ще й поза чергою пустять, як постраждалу сторону, задля моральної компенсації. Самогубний лівачизм.
-мацкаляку на гілляку,
-серба на вербу