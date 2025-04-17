Вучич поедет в Москву 9 мая

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не передумал посещать парад главы Кремля Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза относительно его решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отмечается, европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.

Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

В то же время он заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

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"В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, в котором мы объявили о своем участии", - сказал он.

Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.