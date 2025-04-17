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Новости 9 мая в России
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Вучич поедет в Москву 9 мая

Вучич планирует визит в РФ

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не передумал посещать парад главы Кремля Владимира Путина по случаю парада 9 мая, несмотря на сильное давление со стороны Европейского Союза относительно его решения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как отмечается, европейские чиновники предупредили Вучича, что его визит в Москву на военные празднования 9 мая будет нарушением критериев членства в ЕС для потенциальных новых членов и может подорвать задекларированные амбиции страны по вступлению в ЕС.

Визит также фактически означал бы демонстрацию поддержки Путина и войны Москвы против Украины.

В то же время он заявил, что одна из сербских воинских частей примет участие в параде 9 мая на Красной площади в российской столице. Он также сказал, что Сербия впервые участвует в "совместной" организации парада.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия о планах Фицо посетить Путина на 9 мая: Все страны ЕС, включая Словакию, согласились отклонять приглашение РФ

"В ближайшее время на нас будет оказываться давление относительно мероприятия в Москве, в котором мы объявили о своем участии", - сказал он.

Напомним, Сербия может потерять право на членство в Европейском Союзе, если президент Александр Вучич поедет на 9 мая в Москву.

Автор: 

День Победы (1211) москва (3073) Вучич Александр (67)


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Топ комментарии
+13
Кацапе, тут не наливають, писдуй на болота в однокласнікі чи ще кудись! Там інфопомоєк як грязі!
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17.04.2025 09:55
+13
парад на червоній площі - це легетимна ціль для ЗСУ!
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17.04.2025 09:57
+12
Кацап, тут воТкі нЄт. Дауни їдуть до даунів.
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17.04.2025 09:57
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Ридар подшконочный.
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17.04.2025 09:48 Ответить
Кацапе, тут не наливають, писдуй на болота в однокласнікі чи ще кудись! Там інфопомоєк як грязі!
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17.04.2025 09:55 Ответить
як мене бентежать твої пекельні борошна
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17.04.2025 10:00 Ответить
Наливают, но своїм, а для вас у них бояришніка не має, а стекломий використовуємо за призначенням
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17.04.2025 10:55 Ответить
"Мужик" був би, якби не поїхав.
А так, серед рожевих поні легко бути молодцем.
Перед обличчям дяді вови - зовсім інша справа.
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17.04.2025 09:57 Ответить
Кацап, тут воТкі нЄт. Дауни їдуть до даунів.
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17.04.2025 09:57 Ответить
хай відразу і чорний пакєт бере з собою. на росії вони дефіцит
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17.04.2025 09:49 Ответить
Він би спочатку навів справки, чи є ще в Ростові вільне місце
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17.04.2025 10:01 Ответить
такакаяразніца
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17.04.2025 10:03 Ответить
гляньте на його ібло,,, зразу видно - вучіч
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17.04.2025 09:50 Ответить
Та хто б сімнівався, туди ще і орбан з фіцо підтягнутьця! 🤬 може Буданов чи Малюк доставлять "Паляницю" на свято побєдобєсія!
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17.04.2025 09:53 Ответить
Дочккаєшся. Чим, асфальтом?
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17.04.2025 11:32 Ответить
Ну так чого ти тоді в ЄС прешся?
Любиш рашку - дуй в тайожний союз, і фіцорбанів забери.
А то жити ми будет за рахунок ЄС - а дружити з рф, яка хоче розвалити ЄС
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17.04.2025 09:55 Ответить
парад на червоній площі - це легетимна ціль для ЗСУ!
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17.04.2025 09:57 Ответить
Хіба що відосиками
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17.04.2025 11:34 Ответить
То якого хєра пертися у Євросоюз!? Або хрестик зніми,або труси напни!
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17.04.2025 10:00 Ответить
Схоже там ані трусів, ані хреста..
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17.04.2025 10:07 Ответить
Одна велика срака
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17.04.2025 10:10 Ответить
Серба на вербу.
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17.04.2025 10:00 Ответить
Оригінал - "сербе на вербе"))
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17.04.2025 10:06 Ответить
Ну що, баба з возу - коням легше: ще одною "підсадною качкою" рашки в ЄС буде менше. Бо Сербія в ЄС тільки поповнила б компанію з Угорщиною та Словаччиною.
І, якщо серби згодні заради пари годин стояння на мавзолеї чи чапання по червоній площі перекреслити своє членство в ЄС, то нехай стоять і чапають. Бо що вони таке, в Україні добре знають ще з 2014 року, коли серби ще тоді залюбки їхали вбивати українців "по зову сердца і росії"! Хай їм грець!
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17.04.2025 10:01 Ответить
було б НЕ погано, щоб під час відсутності вучича з його військом, сербію звільнили з півночі Хорвати а з півдня Косово та Чорногорія.....
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17.04.2025 10:03 Ответить
Не буде там ніякого параду. В ніч на 9-те повинен буте великий "салют пабєди" в мацкві і навколо. Шоб дим з москоу-сіті було видно аж до Митіщ..
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17.04.2025 10:04 Ответить
бо серби думають що у майбутній війні сцикливого НАТО і росії переможе росія і тому треба вже сьогодні до її ніг тулитися.
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17.04.2025 10:07 Ответить
Мабуть один ти не сцікливий, та ще не вдячний
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17.04.2025 10:47 Ответить
не розумію, який сенс у вашому хамстві.
якщо ви не згодні то просто кажете що не згодні.
все нормально, всі з усім згідні лише в сектах.
але який сенс срати в руку та кидатися в людей, що ви цим доб'єтеся?
я не ображав вас, тож це схоже на те що ваше убоге життя змушує вас кидатися на инших і ображати та принижувати їх.
не робіть так.
не подобається вам щось - то кажіть але не чіпляйтеся до людей.
будьте людиною а не шавкою.
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17.04.2025 11:33 Ответить
Серби взагалі українців не сприймають. Вони так само ставляться як і кацапи.
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17.04.2025 10:08 Ответить
Они всегда садились на два стула. Привычка это у них. Нааечно закрыть двери в ЕС. СЛАВА УКРАИНЕ!
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17.04.2025 10:14 Ответить
Ага, зараз.
Поймут, простят, ще й поза чергою пустять, як постраждалу сторону, задля моральної компенсації. Самогубний лівачизм.
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17.04.2025 10:40 Ответить
Маленким мало достанется , высоким достанется в первую очередь..... СЛАВА ЗСУ!
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17.04.2025 10:16 Ответить
Фіцо, Вучич, Орбан...повторюємо другу світову?
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17.04.2025 10:21 Ответить
Фашисти до купи, чи дебіли до купи, хоча це однаково, підху....ловіки повинний обслуговувати своє ху....ло
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17.04.2025 10:45 Ответить
астанавись!, жидкая версия Януковоча..
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17.04.2025 10:29 Ответить
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17.04.2025 10:40 Ответить
Хай йде фашистів тягне один до одного, а раз народ сербії терпіти це чучело, то він його заслужив
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17.04.2025 10:41 Ответить
слов з пісні не викинути:
-мацкаляку на гілляку,
-серба на вербу
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17.04.2025 11:11 Ответить
Все правильно, їдь, бо і Євросоюзі тільки Сербії ще не вистачало до кучі з Угорщиною та Словакією...
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17.04.2025 18:09 Ответить
 
 