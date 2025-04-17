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Новости Результат работы ПВО
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РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами": 25 БПЛА из 75 сбиты, 30 целей локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

Обстрел 17 апреля. Сколько целей сбила ПВО

В ночь на 17 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, тремя ракетами С-300/400 с ВОТ Луганской области, а также 75-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски БПЛА фиксировали с направлений: Курск, Миллерово - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

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Обстрел 17 апреля. Сколько целей сбила ПВО

Автор: 

обстрел (27129) ПВО (2745) Воздушные силы (2296) война в Украине (3823)


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А 20 шахедів значить влучили? Про ракети взагалі нічого...
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17.04.2025 10:22 Ответить
Взагалі вже нічого не збивають. Зелупи заборонили. Чи все ппо вже в піхоті по наказу кацапа сирського, ставленика зепідорів.
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17.04.2025 10:40 Ответить
Недавно читал, что у них теперь новая тактика - охотятся на МВГ... Группа бпла летит, часть обманки с видео камерами, а часть боевые. И как засекают работу по обманкам, в то место атакуют боевые.
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17.04.2025 10:55 Ответить
Походу , ППО закінчилося.
Враховуючи, що кацапи зараз накопичують ракети, попереду повний п#здос.
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17.04.2025 10:49 Ответить
Вот повезло ботаксному Шнырю с бениним Оманским Нариком, сказали не бить по мпз и порядок, сказали не трогать Крымский мост у вуаля, сказали освободить серую зону и запретить работу снайперских групп с бпла пожалуйста, сказали отдать цемаха и слить вагнеров без проблем, теперь у него перемирие...вопрос к отупевшим зелеДрочерам так интересы кого Оно защищает???
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17.04.2025 11:00 Ответить
В мене є підозра що штати дозволяють паРаші атакувати Україну щоб примусити до капітуляції. Клован в долі
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17.04.2025 11:29 Ответить
 
 