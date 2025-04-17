РФ атаковала Украину баллистикой и "шахедами": 25 БПЛА из 75 сбиты, 30 целей локационно потеряны. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 17 апреля 2025 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Ростовской области, тремя ракетами С-300/400 с ВОТ Луганской области, а также 75-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям.

Об этом сообщили в Воздушных силах, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски БПЛА фиксировали с направлений: Курск, Миллерово - РФ, Чауда - оккупированный Крым.

"По состоянию на 10.00 подтверждено сбитие 25 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны. 30 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий)", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки пострадали Донецкая, Харьковская, Сумская и Днепропетровская области.

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