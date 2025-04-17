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Новости Боевые действия на Покровском направлении
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Покровское направление остается одним из самых сложных. Однако враг там не достигает успеха, - ОСГВ "Хортица"

Бои на Покровском направлении

На Покровском направлении сохраняется наибольшая интенсивность боестолкновений. Враг атакует наибольшими силами и всей номенклатурой сил и средств, которая у него вообще есть.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"Несмотря на все усилия враг не достигает успеха на Покровском направлении. Его атаки останавливаются украинскими войсками.

В первую очередь из-за того, что там есть неплохая комбинация сил и войск, и их взаимодействие. В первую очередь пехоты, инженерных войск и подразделений БпЛА. Поэтому, в принципе, на Покровском направлении враг несет наибольшие потери, хотя все направление остается стабильно тяжелым, потому что для врага оно последние полгода остается главным", - отметил Трегубов.

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