Враг не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки на Харьковском направлении противник безуспешно проводил штурмовые действия в Волчанске.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОСУВ "Хортица".

На Купянском направлении штурмовые действия захватчиков успешно отражены возле Петропавловки, Новой Кругляковки и Загрызово. В результате огневого поражения наши защитники уничтожили девять оккупантов и пять мотоциклов.

На Лиманском направлении оккупационная армия атаковала возле населенных пунктов Надия, Новосергиевка, Дружелюбовка, Ольговка, Новомихайловка, Липовое, Зеленая Долина и Новое. Штурмовые действия врага отбиты. Противник не оставляет попыток улучшить свое тактическое положение в Серебрянском лесничестве, однако тщетно.

Подразделения Сил обороны не допустили продвижения врага на Северском направлении вблизи Верхнекаменского, Григорьевки и Ивано-Дарьевки. В направлении Выемки противник штурмовал с помощью 17 мотоциклов. Наши защитники уничтожили 16 из них, а также ликвидировали восемь вражеских штурмовиков.

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На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Белой Горы, Предтечино, Часова Яра, Леонидовки и Торецка. Все вражеские атаки отбиты, потерь позиций не допущено.

На Покровском направлении армия агрессора продолжила атаковать в направлениях Елизаветовки, Зверева, Троицкого, Котляровки, Преображенки, Лысовки, Котлино, Алексеевки и Андреевки. Ухудшения тактического положения не допущено.

На Новопавловском направлении противник на трех мотоциклах пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, два мотоцикла удалось уничтожить. Защитники продолжают сдерживать натиск, уничтожая превосходящие силы врага.

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