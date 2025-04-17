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Новости Ситуация на фронте Ситуация на Покровском направлении
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РФ больше всего атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года

В течение 16 апреля 2025 года Силы обороны Украины провели 125 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дрона-камикадзе и осуществили 6659 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Осоевка, Малая Рыбица, Миропольское, Рясное, Покровка Сумской области; Покровск, Длинная Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое, Разино, Гродовка, Зеленое Поле Донецкой области; Камышеваха, Вербовое, Лукьяновское, Степногорск, Каменское Запорожской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по городу Херсон.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.

На Северском направлении в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.

На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Богатиря.

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Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.

На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия - успеха не имел.

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Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года
Что происходит на фронте 17 апреля 2025 года

Автор: 

Генштаб ВС (6275) боевые действия (4049) война в Украине (3840)


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@ "Зведення на ранок 17 квітня:

На Новопавлівському напрямку противник просунувся у напрямку Котлярівки на глибину до 750 метрів і на південь від населеного пункту Запоріжжя на глибину до 1.3 км.

На Костянтинівському напрямку (зі сходу) на північ від Торецька російські війська штурмують шахту «імені Святої Матрони Московської» і штурмують частину Торецька і Кримського, що залишилася.

На Лиманському напрямку російські війська просунулися вздовж лісосмуги на південь від яру «Дальній» на глибину до 1 км і продовжують штурмові дії у напрямку північної околиці Торського.

У Курській області йдуть бої на північно-східній околиці Горналі та на північ від району кількох урочищ. Також противник продовжує штурмувати в напрямку Олешні."
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17.04.2025 09:18 Ответить
 
 