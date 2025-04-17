РФ больше всего атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

В течение 16 апреля 2025 года Силы обороны Украины провели 125 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дрона-камикадзе и осуществили 6659 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Осоевка, Малая Рыбица, Миропольское, Рясное, Покровка Сумской области; Покровск, Длинная Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое, Разино, Гродовка, Зеленое Поле Донецкой области; Камышеваха, Вербовое, Лукьяновское, Степногорск, Каменское Запорожской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по городу Херсон.

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Поражение врага

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

Бои на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного.



На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки.

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Ситуация на Востоке

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.



На Северском направлении в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.



На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.



На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Леонидовка.



На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.



На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Богатиря.

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Юг

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.



На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.



На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия - успеха не имел.

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Курщина

На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.

Север

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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