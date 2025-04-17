РФ больше всего атакует на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
В течение 16 апреля 2025 года Силы обороны Украины провели 125 боевых столкновений с российскими оккупационными войсками.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 94 авиационных удара, применили четыре ракеты и сбросили 154 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2764 дрона-камикадзе и осуществили 6659 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 104 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Петрушевка, Осоевка, Малая Рыбица, Миропольское, Рясное, Покровка Сумской области; Покровск, Длинная Балка, Заря, Новая Полтавка, Малиновка, Калиновка, Шевченко Первое, Разино, Гродовка, Зеленое Поле Донецкой области; Камышеваха, Вербовое, Лукьяновское, Степногорск, Каменское Запорожской области. Кроме того, враг нанес авиационный удар управляемыми бомбами по городу Херсон.
Поражение врага
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 19 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три пункта управления, одно средство противовоздушной обороны, три артиллерийские системы, один склад боеприпасов, а также одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.
Бои на Харьковщине
На Харьковском направлении враг дважды штурмовал позиции наших войск в районах Волчанска и Западного.
На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки, Богуславки, Загрызово и в сторону Петропавловки.
Ситуация на Востоке
На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Грековка, Новомихайловка, Новое и в сторону Ольговки и Зеленой Долины.
На Северском направлении в районах Григорьевки, Ивано-Дарьевки, Выемки и Верхнекаменского противник девять раз атаковал позиции наших войск.
На Краматорском направлении зафиксировано пять боестолкновений вблизи Часового Яра, Курдюмовки и Ступочек.
На Торецком направлении враг совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Торецк и Леонидовка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Александрополь, Елизаветовка, Лисовка, Зверево, Успеновка, Новоалександровка, Преображенка, Троицкое, Андреевка, Богдановка, Старая Николаевка и в сторону Сергеевки.
На Новопавловском направлении враг 15 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Разлива, Привольного и в сторону Богатиря.
Юг
На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки боестолкновений с врагом не зафиксировано.
На Ореховском направлении наши защитники отбили шесть вражеских штурмов в направлениях населенных пунктов Лобково, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное и вблизи Каменского, Щербаков и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг проводил три наступательных действия - успеха не имел.
Курщина
На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 14 боестолкновений. Враг нанес 23 авиационных удара, сбросил 37 управляемых бомб, совершил 413 артиллерийских обстрелов, в том числе 17 - из реактивных систем залпового огня.
Север
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
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На Новопавлівському напрямку противник просунувся у напрямку Котлярівки на глибину до 750 метрів і на південь від населеного пункту Запоріжжя на глибину до 1.3 км.
На Костянтинівському напрямку (зі сходу) на північ від Торецька російські війська штурмують шахту «імені Святої Матрони Московської» і штурмують частину Торецька і Кримського, що залишилася.
На Лиманському напрямку російські війська просунулися вздовж лісосмуги на південь від яру «Дальній» на глибину до 1 км і продовжують штурмові дії у напрямку північної околиці Торського.
У Курській області йдуть бої на північно-східній околиці Горналі та на північ від району кількох урочищ. Також противник продовжує штурмувати в напрямку Олешні."