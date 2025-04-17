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Новости Бои за Торецк
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В Торецке до сих пор продолжаются уличные бои, ситуация остается стабильно тяжелой, - ОСГВ "Хортиця"

В Торецке продолжаются уличные бои

В фактически разрушенном Торецке до сих пор продолжаются уличные бои. Такая "мясорубка" может продолжаться годами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире Громадського радіо рассказал представитель ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов.

Торецке ситуация стабильно тяжелая, потому что там очень долго продолжаются уличные бои в фактически разрушенном уже городе. Отличие от "более привычных" для нас боев в незастроенной местности, в том, что там фактически все - четырехмерное. То есть враг ищет все возможные средства вклиниться в позиции украинских войск, используя для этого и попытки обойти по конкретным улицам, и попытки уничтожить отдельные позиции за счет различных типов огневого воздействия, и попытки или просочиться под землей, или обойти.

Но опять же, вот такая "мясорубка" может длиться годами, и она уже сейчас годами и продолжается. Несмотря на то, что враг объявлял о том, что Торецк "уже взят", мы знаем, что он не был взят тогда - а это было в феврале - и не взят сейчас, несмотря на все их активные попытки именно такими волнами "накатываться" на этот город", - говорит Трегубов.

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Автор: 

ОСГВ Хортица (358) Донецкая область (9642) боевые действия (4044) Торецк (450) Бахмутский район (374) война в Украине (3823)


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Там жах !
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17.04.2025 10:58 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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17.04.2025 13:06 Ответить
 
 