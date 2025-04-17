Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4336-IX, который предусматривает создание национальной системы кибербезопасности для защиты государственных информационных ресурсов.
Об этом сообщили в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.
Закон предусматривает:
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создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы;
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запуск системы обмена информацией о киберугрозах на государственном уровне;
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введение штатных должностей специалистов по кибербезопасности в государственных органах и на объектах критической инфраструктуры.
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Дали можливість??
А заходиться коло цієї справи знову цифровізаційний вундеркінд?