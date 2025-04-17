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Новости Усиление кибербезопасности
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Зеленский подписал закон о киберзащите государственных ресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4336-IX, который предусматривает создание национальной системы кибербезопасности для защиты государственных информационных ресурсов.

Об этом сообщили в Верховной Раде, информирует Цензор.НЕТ.

Закон предусматривает:

  • создание национальной системы реагирования на киберинциденты, кибератаки и киберугрозы;

  • запуск системы обмена информацией о киберугрозах на государственном уровне;

  • введение штатных должностей специалистов по кибербезопасности в государственных органах и на объектах критической инфраструктуры.

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Автор: 

закон (3177) Зеленский Владимир (20348) кибербезопасность (674)


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А хіба не єрмак, усе це робить, з менегерами, в ОПУ??
Дали можливість??
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17.04.2025 11:56 Ответить
О, скільки грошей можна розпиляти на створенні ще однієї системи!..

А заходиться коло цієї справи знову цифровізаційний вундеркінд?
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17.04.2025 12:04 Ответить
просроченный предатель
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17.04.2025 12:05 Ответить
"Всьо уже украдєно до вас"
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17.04.2025 12:20 Ответить
Не поспешил ли? Патужный мародер.
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17.04.2025 14:16 Ответить
 
 