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Собрал более 1,9 млн рублей для поддержки армии РФ в Украине: заочно сообщено о подозрении священнику РПЦ, - прокуратура
Настоятелю "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно сообщено о подозрении в финансировании армии РФ.
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
По данным следствия, священнослужитель через личную страницу в соцсетях и аккаунт храма систематически организовывал сбор средств для поддержки российских оккупационных войск. Установлено, что военнослужащим РФ, участвующим в боевых действиях в Украине, было передано "помощь" на более 1,9 млн рублей.
Священника подозревают по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенные с целью насильственного изменения конституционного строя Украины).
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Чернівецьким прокурорам немає чим зайнятися? В Україні вже всіх зрадників пересаджали?
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Той ваш бог і сам од початку сотворєнія людини НЕНАВИДІВ ЛЮДСТВО НАСТІЛКО ШО САМ КІЛЬКА РАЗІВ ЗНИЧТОЖПВ ЛЮДЕЙ І ГРІШНИХ І БЕЗГРІШНИХ і це зафіксовано у книзі його ,подвигів".