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Новости Финансирование армии РФ
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Собрал более 1,9 млн рублей для поддержки армии РФ в Украине: заочно сообщено о подозрении священнику РПЦ, - прокуратура

В Черновцах сообщили о подозрении священнику РПЦ за финансирование войны

Настоятелю "Храма Всех Святых" в городе Новомосковск Тульской области заочно сообщено о подозрении в финансировании армии РФ.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, священнослужитель через личную страницу в соцсетях и аккаунт храма систематически организовывал сбор средств для поддержки российских оккупационных войск. Установлено, что военнослужащим РФ, участвующим в боевых действиях в Украине, было передано "помощь" на более 1,9 млн рублей.

Священника подозревают по ч. 2 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (Финансирование действий, совершенные с целью насильственного изменения конституционного строя Украины).

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Автор: 

прокуратура (5011) РПЦ (744) священник (228)


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Знайти б тих підарасів, що жертвували...
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17.04.2025 12:14 Ответить
По дебільному написано, на московії збирав батюшка
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17.04.2025 12:32 Ответить
Все одно знайти.
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17.04.2025 12:38 Ответить
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17.04.2025 12:20 Ответить
"... у місті Новомосковськ Тульської області ..."

Чернівецьким прокурорам немає чим зайнятися? В Україні вже всіх зрадників пересаджали?
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17.04.2025 12:22 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.04.2025 12:31 Ответить
Прокурорам Ченівецької прокуратури потрібно пройти обстеження, можливо інваліди та займаються такою складною роботою. Йдіть захищати Неньку, а не хернею страждати.
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17.04.2025 12:52 Ответить
Усім вірунам у бога отця і бога - терпіли сина - ПАМ"ЯТАЙТЕ ТОЙ ВАШ бог ЗАВЖДИ БУВ НА СТОРОНІ ГРАБІЖНИКІВ, НАСИЛЬНИКІВ, ТА ВБИВЦЬ.
Той ваш бог і сам од початку сотворєнія людини НЕНАВИДІВ ЛЮДСТВО НАСТІЛКО ШО САМ КІЛЬКА РАЗІВ ЗНИЧТОЖПВ ЛЮДЕЙ І ГРІШНИХ І БЕЗГРІШНИХ і це зафіксовано у книзі його ,подвигів".
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17.04.2025 13:59 Ответить
 
 