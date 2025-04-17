Бои на юге: враг активизировался на Ореховском направлении, начали действовать штурмовые подразделения, - Силы обороны

Российские захватчики на юге Украины меняет тактику штурмовых действий. Вместо штурмовых групп начали действовать штурмовыми подразделениями.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эксклюзивном комментарии Укринформу сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.

"Противник на юге Украины меняет тактику штурмовых действий. Он до этого штурмовал в основном малыми группами пехоты в составе пяти-семи штурмовиков и пытался захватить определенные наши позиции. Уже второй раз, один раз в воскресенье, второй раз вчера, пытался штурмовать большими подразделениями в составе, начиная от штурмового взвода и штурмовой роты, и вчера, примерно, штурмовал целый батальон. Эти действия происходили на Ореховском направлении возле населенных пунктов Степное, Лобково, Малые Щербаки, Малая Токмачка, Щербаки", - рассказал Волошин.

Он отметил, что в штурме участвовали от 320 до 350 оккупантов, а также враг привлек около 40 единиц боевой бронированной техники, среди которых были три танка, боевые машины пехоты, а также до десяти единиц багги.

"Воздушная разведка Сил обороны Украины заблаговременно заметила выдвижение из глубины противника и по нему было нанесено огневое поражение дронами и артиллерией. Первое поражение вражеской бронированной техники произошло за восемь километров до линии боевого соприкосновения. То есть, мы начали их бить еще издалека. В итоге там были поражены три их боевые машины пехоты. Далее продолжался бой, активная фаза которого длилась где-то около двух с половиной часов, и в ходе этого боя были уничтожены 29 единиц боевой техники, были повреждены три танка и уничтожено 140 российских штурмовиков", - добавил спикер.

Украинские защитники заставили врага отойти. Также Силы обороны Украины осуществляли дальнейшее уничтожение той пехоты, которая пыталась скрыться.

"Это второй раз на нашем направлении за несколько последних дней противник пытается прорваться на этом плацдарме малыми группами пехоты и решил изменить тактику, и теперь применяет более многочисленные механизированные штурмы, когда в бой идет целый батальон", - отметил он.

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