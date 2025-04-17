Оккупанты активизировали артобстрелы и атаки дронами в зоне ОУВ "Таврия", - Силы обороны Юга

В зоне ответственности Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" российские войска существенно увеличили интенсивность артиллерийских обстрелов и применения дронов-камикадзе.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, за последние сутки было зафиксировано 352 артобстрела с использованием более 1,5 тысячи боеприпасов, что на 10-15% больше, чем в предыдущие дни.

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Кроме того, за последние 3-4 дня количество ударов дронами-камикадзе выросло на 15-20% - до 600-650 атак за сутки.

"Это примерно 1/5 тех дронов, которые враг вообще использует на всей линии фронта, начиная от Тендеровской и Кинбурской косы, и заканчивая Курской областью", - заявил Волошин.

Также Волошин сообщил о росте количества штурмовых действий на Гуляйпольском и Новопавловском направлениях.

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