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Новости помощь Украине от США
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Администрация Байдена долго не предоставляла Украине ATACMS, поскольку их не хватало, - Салливан

Почему США долго не давали Украине ATACMS. Салливан ответил

Бывший советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что предыдущая администрация Белого дома в течение двух лет воздерживалась от поставок ВСУ ракет большой дальности ATACMS из-за нехватки этого оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он заявил во время выступления в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди.

"Я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед Третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил об ATACMS. Причина, по которой мы не предоставили их изначально - министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания", - пояснил Салливан.

По словам Салливана, тогда военное командование посоветовало Байдену воздержаться от передачи установок другим странам. Однако за два года США смогли изготовить достаточное количество этого оружия, что позволило предоставить его, в том числе, и Украине.

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"В апреле-мае 2022-го вопрос эскалации был другим, чем в 2024-м", - отметил он, отметив, что Америка многому научилась и уже была готова рисковать.

"Идея о том, что они существенно повлияли на ход войны, не подтверждается доказательствами. Многие говорят: "Если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе". Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так", - подытожил Салливан.

Напомним, в марте 2025 года издание AP сообщило, что Украина исчерпала запасы армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки.

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Автор: 

Байден Джо (2789) США (26637) Салливан Джейк (255) ATACMS (139)


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Топ комментарии
+11
Ще одне брехло. Скажи, Саліванн, яка країна в цей період збиралася нападати на США? У США АТАКМСи припадали пилюкою, а в Україні в цей час гинули люди.
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17.04.2025 13:20
+10
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17.04.2025 13:10
+9
Я нібито заявив про ненадання ATACMS через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Джерело: https://censor.net/ua/n3547316

https://espreso.tv/ssha-ne-gotovi-nadavati-ukraini-raketi-atacms-dalnistyu-300-km-sallivan Не говорив? Та невже?
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17.04.2025 13:13
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17.04.2025 13:10 Ответить
Рижий піндос навіть продавати не хоче , не те що "надавати" , ботоксного х#йла кореш .
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17.04.2025 13:10 Ответить
Так так через відсутність 100 ракет комуняки вже були б під Вашингтоном. Інфа 100%
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17.04.2025 13:11 Ответить
Я нібито заявив про ненадання ATACMS через страх перед Третьою світовою. Не думаю, що я коли-небудь таке говорив про ATACMS. Джерело: https://censor.net/ua/n3547316

https://espreso.tv/ssha-ne-gotovi-nadavati-ukraini-raketi-atacms-dalnistyu-300-km-sallivan Не говорив? Та невже?
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17.04.2025 13:13 Ответить
забув чувак
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17.04.2025 13:17 Ответить
Пашутіл.
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17.04.2025 14:13 Ответить
"Не думаю, що я коли-небудь таке говорив…"

Або говорив, не думавши.
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17.04.2025 13:28 Ответить
https://youtu.be/6YXM4PtrOi0?t=1278 про наступ на південь, АТАКАМСи і салівана
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17.04.2025 15:35 Ответить
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17.04.2025 13:14 Ответить
Саліван ще та пташка, яка на кремлі кукурікала…
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17.04.2025 13:17 Ответить
Ще одне брехло. Скажи, Саліванн, яка країна в цей період збиралася нападати на США? У США АТАКМСи припадали пилюкою, а в Україні в цей час гинули люди.
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17.04.2025 13:20 Ответить
В 2027 начнется перевооружение ВС США ракетой PrSM, вследствие чего, 4000 стоящих на вооружение ATACMS "недостаточно". Пи@н твоя фамилия , не Салливан.
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17.04.2025 13:21 Ответить
"Ідея про те, що вони суттєво вплинули на перебіг війни, не підтверджується доказами. Багато хто каже: "Якби ви дали ATACMS, війна пішла б інакше". Джерело: https://censor.net/ua/n3547316

У кожній війні є свій таймінг.
І так якщо б ви дали їх у травні 2022 або разом коли почали передавати перші m270+Himars,а не рівно через два роки, то це однозначно вплинуло б на перебіг війни.
А в 2024 вже було запізно.
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17.04.2025 13:27 Ответить
Якби дали більше ракет в 24 році та дозвіл бити по військових цілях на території орків, також б був значний влив.
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17.04.2025 15:02 Ответить
Ох і бреїло сране. Настільки не вистачало, шо потім тисячами утилізували їх.
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17.04.2025 13:29 Ответить
Причина завжди знайдеться
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17.04.2025 13:30 Ответить
Це називається - *****ож, атакамси збиралися знімати з озброєння.
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17.04.2025 13:37 Ответить
Не вистачао для чого? Ну от як сцитесь рашки, то признайтесь шо сикуни, А НЕ ПРИДУМУЙТЕ ТУПІ ВІДМАЗКИ
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17.04.2025 13:57 Ответить
а нагадай-но скільки атакамсів уже передав Україні несцикун Трамп, за якого ти тут так несамовито топив, шо він "наш слоняра"? )
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17.04.2025 14:30 Ответить
Не вистачало для чого? Ви що, бл*ть, воювали з кимось? Покидьки лицемірні
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17.04.2025 14:16 Ответить
Cалоіван рашистський агент при Байді починає оправдуватись чому США НЕ ДАВАЛИ РАКЕТИ,яких мали і мають досить багато,щоб завдати куйлу відчутних ударів ,Брехливий пес
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17.04.2025 14:17 Ответить
........довго не надавала Україні ATACMS, оскільки їх не вистачало ....
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Военный бюджет США самый большой в мире, по сумме даже больший, если бюджеты всех стран сложить.
А ракет эффективных ATACMS почему то недостаточно... Вы что, их в Африку продавали?
Но потом вдруг откуда то появились.
Или все же это триндешь уровня 3-го Б класса.
Ракеты были. Около 4000 штук. Их даже планировали утилизировать.
Скорее всего вам "не вистачало" политической смелости.
А это привело к тому, что к власти пришел Трамп.
Правда, у того вместо смелости есть только некомпетентность и наглость.
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17.04.2025 14:32 Ответить
всі тварюки заднім числом ліплять відмазку щоб не бути крайнім.
саркозі, меркелі, турчинови, той кого називати не можна = всі вони герої та розумаки заднім числом.
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17.04.2025 14:38 Ответить
Саліван ти брехун
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17.04.2025 14:41 Ответить
танків у вас теж не вистачало?

з'їзди, г@ндон, в Sierra Army Depot (SIAD) в Каліфорнії.... і прозрій.... або стули писок
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17.04.2025 14:43 Ответить
Байден кремлёвский агент и Трамп тоже, кругом враги!
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17.04.2025 14:59 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6YXM4PtrOi0&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B8 ТАЙНОЕ УЧАСТИЕ США В ВОЙНЕ
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17.04.2025 15:12 Ответить
Салліван нахабно бреше. Атамакси давно не виробляють, усе, що було і є на складах, списано і підлягає утилізації. Питання стояло - утилізувати чи віддати Україні
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17.04.2025 15:29 Ответить
Віримо, канєшна саме тому
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17.04.2025 15:48 Ответить
Да нам дали такие атакамцы которые ещё 2 года и их бы списали выкинули на хрен, всё что дают нам украинцам это металлолом который списывается Салливан брехун
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17.04.2025 16:57 Ответить
пес брехливий
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17.04.2025 17:22 Ответить
 
 