Администрация Байдена долго не предоставляла Украине ATACMS, поскольку их не хватало, - Салливан

Бывший советник президента США Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что предыдущая администрация Белого дома в течение двух лет воздерживалась от поставок ВСУ ракет большой дальности ATACMS из-за нехватки этого оружия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом он заявил во время выступления в Институте политики Гарвардской школы Кеннеди.

"Я якобы заявил о непредоставлении ATACMS из-за страха перед Третьей мировой. Не думаю, что я когда-либо такое говорил об ATACMS. Причина, по которой мы не предоставили их изначально - министр обороны и военные США сообщили президенту, что в нашем арсенале недостаточно ATACMS для базового сдерживания", - пояснил Салливан.

По словам Салливана, тогда военное командование посоветовало Байдену воздержаться от передачи установок другим странам. Однако за два года США смогли изготовить достаточное количество этого оружия, что позволило предоставить его, в том числе, и Украине.

Читайте также: Украина уменьшает количество ударов по РФ ракетами ATACMS из-за исчерпания их запасов, - NYT

"В апреле-мае 2022-го вопрос эскалации был другим, чем в 2024-м", - отметил он, отметив, что Америка многому научилась и уже была готова рисковать.

"Идея о том, что они существенно повлияли на ход войны, не подтверждается доказательствами. Многие говорят: "Если бы вы дали ATACMS, война пошла бы иначе". Но опыт использования ATACMS Украиной на поле боя свидетельствует о том, что это не так", - подытожил Салливан.

Напомним, в марте 2025 года издание AP сообщило, что Украина исчерпала запасы армейских тактических ракетных систем большой дальности ATACMS, которые были предоставлены Соединенными Штатами Америки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинские защитники ударом ракет ATACMS уничтожили российскую РЛС "Небо-М" стоимостью 100 миллионов долларов. ВИДЕО