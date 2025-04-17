Тело 20-летнего курсанта Нацакадемии ГПСУ с огнестрельным ранением нашли в Хмельницком, - СМИ

Сегодня, 17 апреля, около 10 часов в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Там заявили, что курсант находился в суточном наряде. Как только обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.

"Военнослужащий родом из Черниговской области. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", - рассказали в Госпогранслужбе.

Сейчас выясняют все обстоятельства, ведется следствие, а также проводят внутреннее расследование.

Читайте: Смерть председателя ВЛК в Луцком ТЦК: полиция назвала предварительную причину