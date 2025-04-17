РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4274 посетителя онлайн
Новости
3 545 7

Тело 20-летнего курсанта Нацакадемии ГПСУ с огнестрельным ранением нашли в Хмельницком, - СМИ

Смерть курсанта академии ГПСУ в Хмельницком. Что известно

Сегодня, 17 апреля, около 10 часов в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Там заявили, что курсант находился в суточном наряде. Как только обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.

"Военнослужащий родом из Черниговской области. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", - рассказали в Госпогранслужбе.

Сейчас выясняют все обстоятельства, ведется следствие, а также проводят внутреннее расследование.

Читайте: Смерть председателя ВЛК в Луцком ТЦК: полиция назвала предварительную причину

Автор: 

смерть (9222) Хмельницький (478) курсанты (162) Хмельницкая область (53) Хмельницкий район (13)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Cherchez la femme.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:40 Ответить
як завжди,-нерозділене кохання. Там частенько таке відбувається, ще за мого навчання у 90-х роках
показать весь комментарий
17.04.2025 13:42 Ответить
Та так стара історія,служив при совку в кінці 70х,"через день на ремень"начкаром,зі всього совка приходили напів секретні повідомлення по караулам,більшість саме така причина,своїм солдатам видавав листи тільки після караулу.
показать весь комментарий
17.04.2025 13:56 Ответить
розслідувачі без вас пропадають. Так миттєво, навіть не по фото визначити причину - це навіть навіть бабки-ворожки не здатні
показать весь комментарий
17.04.2025 14:01 Ответить
Просто статистика.
показать весь комментарий
17.04.2025 14:04 Ответить
Не кажи... Одні "специ"...(правда, сам подібним "розважався" - читав солдатам своїм, їх майбутнє", з їх "невестами"... Вгадував процентів на 80.. Як - сам не знаю. Може, дійсно, якісь "ворожбитські" нахили є? Бабка та прабабка були "знахарками" А потім ще освіта, з вивченням психології...)
показать весь комментарий
17.04.2025 14:31 Ответить
"https://vsim.ua/Podii/u-prikordonniy-akademiyi-znayshli-tilo-kursanta-z-vognepalnim-poranenn-11802047.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign= Характеризувався позитивно. Був спортсменом. Напередодні того, що сталося, мав конфлікт з батьком. Також курсант залишив передсмертну записку."
показать весь комментарий
17.04.2025 14:25 Ответить
 
 