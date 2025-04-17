Тело 20-летнего курсанта Нацакадемии ГПСУ с огнестрельным ранением нашли в Хмельницком, - СМИ
Сегодня, 17 апреля, около 10 часов в Хмельницком обнаружили тело 20-летнего курсанта с огнестрельным ранением. Он учился на первом курсе Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
Об этом рассказали в пресс-службе ГПСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Там заявили, что курсант находился в суточном наряде. Как только обнаружили его тело, вызвали медиков и правоохранителей.
"Военнослужащий родом из Черниговской области. Имел полное среднее образование. Два года назад призван на контрактную службу, в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы. Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер", - рассказали в Госпогранслужбе.
Сейчас выясняют все обстоятельства, ведется следствие, а также проводят внутреннее расследование.
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