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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов Потери россиян на Юге
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Минус 29 вражеских боевых машин, 140 оккупантов, выведены из строя три танка: бой с оккупантами на южном направлении. ВИДЕО

Около трех десятков боевых машин и полторы сотни штурмовиков потеряла российская армия во время тщетной попытки массированной атаки на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты масштабных боевых действий, длившихся более двух часов.

"ОК "Південь" показывает, как вчера кацапы провели массированные штурмовые действия задействовав 320 орков, 40 единиц брони, 3 танка и около десятка багги. Рашисты атаковали у н.п. Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Бой длился более двух с половиной часов. Потери противника: уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка. Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - говорится в комментарии к публикации.

Также смотрите: Почти 2 тыс. оккупантов уничтожено за месяц на юге, - Силы обороны Юга

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армия РФ (19210) уничтожение (6916) бой (163)


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Господи , дай Сили та Перемоги нашім Воїнам , над рашисткім ворогом !!!
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17.04.2025 13:57 Ответить
Впевнений, що скоро знову росіяни попруть...Тривожний дзвіночок на відео. Значить, сили у них є. Будуть намагатись продавити оборону. На жаль, все що з такими потугами і втратами було відбито влітку 2023, доводиться лишати...Ніякої зради, просто констатація факту, за аналогією боїв на Донбасі і у районі річки Жеребець...
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17.04.2025 14:06 Ответить
Куди попруть? На концерт кобзона? Туди - точно попруть. А кудись в інше місце - це дуже сумнівно.

Зрозумійте - це ми спостерігаємо судоми. В них останній шанс зараз і за наступні 1-2 місяці щось кардинально змінити на фронті. Далі з технікою буде ЗНАЧНО гірше. Читайте свіже OSINT-дослідження Військового віщуна, з порівнянням супутникових фото, з аналітикою, з висновками: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - засрашка виснажена по техніці. Дуже виснажена. А з зменшенням кількості танків/ббм в штурмуючих порядках - ефективність штурмів теж буде зменшуватись.
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17.04.2025 22:31 Ответить
Голандський Осінтер працює у связці з кацапським Осінтером, створеним пегеушником ще 2007 року, до голандського. Кацапи поповнюють його відосами. Тому така величезна різниця у статистиці втрат. Кацапська скрепова солянка Козьма Прутков описував менталітет скрепних - єслі на клєткє слона напісано носорог, нє вєрь глазам своїм. Тому читаючи Осінтер-нє вєрь глазам своїм.
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18.04.2025 00:07 Ответить
Хто такий Військовий віщун - я знаю. А свої фантазії та заклики узагальнюючі - засунь собі в дупцю і не витягай, будь-ласка.
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18.04.2025 02:01 Ответить
Пишаюся вами, захисники!
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17.04.2025 14:32 Ответить
Поскоріше б здохли всі кацапи , які пхаються на нашу
землю з однією метою - захопити наші території ,
а нас , украінців , знищити 😠
Не вийде , так як на вас всіх чекає пекло і страшна смерть !!
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17.04.2025 14:53 Ответить
ЗСУ справжні воїни та герої-бережи вас Боже щоб повернулись живими...
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17.04.2025 16:18 Ответить
Смерть рашиським окупантам ,смерть найкривавішому терористу 21 століття нациському злочинцю путіну.
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17.04.2025 16:20 Ответить
 
 