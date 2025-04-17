Минус 29 вражеских боевых машин, 140 оккупантов, выведены из строя три танка: бой с оккупантами на южном направлении. ВИДЕО
Около трех десятков боевых машин и полторы сотни штурмовиков потеряла российская армия во время тщетной попытки массированной атаки на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись, на которой сняты фрагменты масштабных боевых действий, длившихся более двух часов.
"ОК "Південь" показывает, как вчера кацапы провели массированные штурмовые действия задействовав 320 орков, 40 единиц брони, 3 танка и около десятка багги. Рашисты атаковали у н.п. Пятихатки, Степное, Лобково, Малая Токмачка и Малые Щербаки. Бой длился более двух с половиной часов. Потери противника: уничтожено 29 единиц боевой техники, 140 человек личного состава, повреждены три танка. Противник успеха не имел, ни одной позиции Силы обороны Украины не потеряли", - говорится в комментарии к публикации.
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Зрозумійте - це ми спостерігаємо судоми. В них останній шанс зараз і за наступні 1-2 місяці щось кардинально змінити на фронті. Далі з технікою буде ЗНАЧНО гірше. Читайте свіже OSINT-дослідження Військового віщуна, з порівнянням супутникових фото, з аналітикою, з висновками: https://www.vishchun.com/post/tanky_bazy_ta_zavody_moskovii_stanom_na_pochatok_2025 Танки, бази та заводи Московії станом на початок 2025 - засрашка виснажена по техніці. Дуже виснажена. А з зменшенням кількості танків/ббм в штурмуючих порядках - ефективність штурмів теж буде зменшуватись.
землю з однією метою - захопити наші території ,
а нас , украінців , знищити 😠
Не вийде , так як на вас всіх чекає пекло і страшна смерть !!