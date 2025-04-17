В России сняли запрет с движения "Талибан"
В России суд разрешил деятельность признанного террористическим движения "Талибан".
Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Соответствующее решение принял Верховный суд России.
В России "Талибан" был причислен к террористическим организациям в 2003 году.
Напомним, в конце декабря 2024 года диктатор Владимир Путин подписал закон, который дает возможность исключить движение "Талибан" из перечня запрещенных террористических организаций. Согласно закону, суд имеет право приостановить действие запрета на основании обращения генерального прокурора РФ, при условии, что организация прекратила деятельность, связанную с пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма.
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але настали такі часи що всім насрати що там по суті, давай по формі.
друг валодя ***** усе зробив, як домовлялися?
жахає, що це трапилось декілька років тому, а американці досі вірять, що то все Байден
Цікаво - на параді вони теж будуть ??
Тепер на параді в музькві зберуться - прем'єр міністр Ізраїлю , представники Палестини . Хезболли, хусити, таліби та ХАМАС , і розкажуть, як вони у 1945 році перемогли фашизм. !