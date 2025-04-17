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Новости В России разрешили Талибан
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В России сняли запрет с движения "Талибан"

В России отменили запрет движения Талибан. Что известно

В России суд разрешил деятельность признанного террористическим движения "Талибан".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Соответствующее решение принял Верховный суд России.

В России "Талибан" был причислен к террористическим организациям в 2003 году.

Напомним, в конце декабря 2024 года диктатор Владимир Путин подписал закон, который дает возможность исключить движение "Талибан" из перечня запрещенных террористических организаций. Согласно закону, суд имеет право приостановить действие запрета на основании обращения генерального прокурора РФ, при условии, что организация прекратила деятельность, связанную с пропагандой, оправданием и поддержкой терроризма.

Читайте: Россия договорилась с "Талибаном" о закупках Coca-Cola

Автор: 

россия (95515) Талибан (172)


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Топ комментарии
+15
Ультраправі неонацисти та ісламські терористи - ******* братушки росіян
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17.04.2025 15:57
+12
Терорист терористу око не виклює.
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17.04.2025 16:00
+11
Полуда спала кацапам з баньок - "Талібан" - це ж свої хлопці
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17.04.2025 15:57
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Ультраправі неонацисти та ісламські терористи - ******* братушки росіян
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17.04.2025 15:57 Ответить
Полуда спала кацапам з баньок - "Талібан" - це ж свої хлопці
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17.04.2025 15:57 Ответить
по суті правильно бо талібан не терористи.
але настали такі часи що всім насрати що там по суті, давай по формі.
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17.04.2025 15:58 Ответить
Терорист терористу око не виклює.
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17.04.2025 16:00 Ответить
рудий донні захоплено стрибає від радощів?
друг валодя ***** усе зробив, як домовлялися?
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17.04.2025 16:02 Ответить
значить скоро таліби прибудать на українські фронти отримувати досвід у ******** війні.
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17.04.2025 16:03 Ответить
Портрети адольфа і бен ладена вже повісили у кремлі?
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17.04.2025 16:05 Ответить
іронія, що 4 трлн американських баксів, які було вбухано на боротьбу з талібаном, трамп, і саме трамп, спустив в унітаз.

жахає, що це трапилось декілька років тому, а американці досі вірять, що то все Байден
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17.04.2025 16:08 Ответить
Саме так! Рішення про вивід підписав Трумп, потім згідно плану основна частина військ була вивезена при Байдені. А тепер щнову прийшов Додік і ллє Хуцпу
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17.04.2025 16:45 Ответить
яке щастя..., нам то що з цього?
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17.04.2025 16:09 Ответить
Фашиський терористичний режим як може відмовитись від братів по розуму ,думаю рашисти хочуть заманити ісламістів у війні проти України.
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17.04.2025 16:09 Ответить
Ну нарешті кацапи знайшли собі ще один " брацкій народ " - талібів .
Цікаво - на параді вони теж будуть ??
Тепер на параді в музькві зберуться - прем'єр міністр Ізраїлю , представники Палестини . Хезболли, хусити, таліби та ХАМАС , і розкажуть, як вони у 1945 році перемогли фашизм. !
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17.04.2025 16:15 Ответить
Трампу має сподобатись, бо він же таку гарну угоду про копалини з ними укладав.
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17.04.2025 16:16 Ответить
Гівнюки всього світу єднаются. І трампівське сша до того союзу теж швидко рухаются.
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17.04.2025 16:19 Ответить
Дайошь Талібабу в кожну халупу кацапкині замість за200ченого мужика!
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17.04.2025 16:22 Ответить
"рюзгій с талібом-братья навєк".
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17.04.2025 16:24 Ответить
"Тєрарісти всєх стран, соєдіняйтєсь!"
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17.04.2025 16:44 Ответить
Рибак рибака...
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17.04.2025 17:19 Ответить
Дивно, чому так довго тягнули з визнаннямм бртів своїх духовних.
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17.04.2025 18:47 Ответить
Лайно до дайна.
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17.04.2025 19:21 Ответить
 
 