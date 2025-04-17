695 0
Россияне атаковали критическую инфраструктуру на Сумщине
Российские войска нанесли удары дронами и БПЛА по критической инфраструктуре в Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня днем, 17 апреля, враг нанес два удара по критической инфраструктуре Глуховской громады с применением дронов и БПЛА. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас проводятся восстановительные работы.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль