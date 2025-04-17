Россияне атаковали критическую инфраструктуру на Сумщине

Российские войска нанесли удары дронами и БПЛА по критической инфраструктуре в Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня днем, 17 апреля, враг нанес два удара по критической инфраструктуре Глуховской громады с применением дронов и БПЛА. Предварительно, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас проводятся восстановительные работы.

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