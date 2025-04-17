Дроны на оптоволокне чаще выходят из строя и требуют высшей квалификации, - спикер ОСГВ "Хортиця" Трегубов

Беспилотники на оптоволокне, несмотря на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеют ряд существенных недостатков и не могут заменить обычные дроны во всех ситуациях.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трегубова, такие дроны тяжелее, медленнее, часто выходят из строя - особенно из-за повреждения шнура. Кроме того, для их использования требуется более высокая квалификация пилота. Они могут быть эффективными в засадах, но не являются универсальным инструментом.

Также он отметил, что с наступлением весны и появлением "зеленки" на местности боевые действия станут менее предсказуемыми: "Группам легче будет скрываться на местности, помимо прочего, и операторам дронов - как на оптоволокне, так и обычным. Но война станет еще более неожиданной, потому что будет больше скрытых перемещений людей, техники, будет больше закрытых позиций, атак с неожиданного угла. Но это актуально для обеих сторон".

Напомним, АОЗ планирует в этом году увеличить обеспечение ВСУ дронами на оптоволоконной связи.

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