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Новости Оружие Украины
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Дроны на оптоволокне чаще выходят из строя и требуют высшей квалификации, - спикер ОСГВ "Хортиця" Трегубов

Закупку дронов на оптоволокне увеличат

Беспилотники на оптоволокне, несмотря на устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), имеют ряд существенных недостатков и не могут заменить обычные дроны во всех ситуациях.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортиця" Виктор Трегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Трегубова, такие дроны тяжелее, медленнее, часто выходят из строя - особенно из-за повреждения шнура. Кроме того, для их использования требуется более высокая квалификация пилота. Они могут быть эффективными в засадах, но не являются универсальным инструментом.

Также он отметил, что с наступлением весны и появлением "зеленки" на местности боевые действия станут менее предсказуемыми: "Группам легче будет скрываться на местности, помимо прочего, и операторам дронов - как на оптоволокне, так и обычным. Но война станет еще более неожиданной, потому что будет больше скрытых перемещений людей, техники, будет больше закрытых позиций, атак с неожиданного угла. Но это актуально для обеих сторон".

Напомним, АОЗ планирует в этом году увеличить обеспечение ВСУ дронами на оптоволоконной связи.

Также читайте: В Торецке до сих пор продолжаются уличные бои, ситуация остается стабильно тяжелой, - ОСГВ "Хортиця"

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ОСГВ Хортица (358) украинское оружие (164) дроны (3912)


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Зрозуміло, що всі типи безпілотників важливі, але ці на оптоволокні дуже важливу роль відіграють, за фактом, якщо не заплутається, то долетить до цілі на 90%. Ніякі глушилки не врятують
Кацапня почала їх використовувати майже на рік раніше і тільки нарощує, мабуть не просто так же
Зрозуміло, що є складність в управлінні, але й також дешевизна - не пам'ятаю цифри, їх на цензорі наводили, там копійки виходять за це оптоволокно
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17.04.2025 17:12 Ответить
Є два рішення протидії РЕБ.

В Австралії стартап розробив нові датчики для орієнтування по гравітації та магнутному полі, з якими відпадає потреба у GPS на відстані в 500 км.

А китайці випробовують дрони ретранслятори що координують певну зону типу материнських, а на самих бойових дронах антени вузьконаправленні, в такій ситуації РЕБ може впливати тільки при піднятті антен на висоту.
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17.04.2025 17:18 Ответить
Як красиво загорнули неякісні дрони. З мінами теж пробували щось про погоду пришити. Але якось лохторату невпевнено зайшло.
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17.04.2025 17:30 Ответить
проблема в якості намотки, мотають багато команд, але якісно - одиниці
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17.04.2025 19:44 Ответить
 
 