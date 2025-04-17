Депутат из Забайкалья Носик находится в Украине, поддерживает Путина и "СВО" и дистанционно выполняет свои обязанности, - росСМИ

Один из депутатов совета Каларского муниципального округа в Забайкальском крае РФ Михаил Носик несколько лет находится в Украине, поддерживает Путина и "СВО" и дистанционно исполняет свои обязанности.

Об этом сообщает Медуза, информирует Цензор.НЕТ.

Комиссия по этике окружного совета в ходе заседания, прошедшего 25 марта, опросила Носика после того, как получила представление прокуратуры РФ "об устранении нарушений федерального законодательства по вопросу о статусе муниципального депутата".

Во время заседания Носик рассказал, что поехал в украинский город Днепр в 2021 году, чтобы пройти лечение от онкологического заболевания. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как рассказал Носик, он обращался за помощью в МИД России и российское посольство в Турции, но дипломаты не смогли ему помочь. По словам Носика, он "вынужден скрываться от действующей власти и прятаться от полиции и ВСУ". Он заявил, что у него нет гражданства Украины или вида на жительство.

Носик рассказал, что с момента переезда в Украину участвует в заседаниях совета депутатов по видеосвязи через телеграм, а также голосует за принятие решений. Депутат назвал себя "активным сторонником специальной военной операции и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

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Российский депутат заявил, что не получает зарплату за свою работу и живет на пенсию в размере 27 тысяч рублей. Поскольку между Россией и Украиной прекратились денежные переводы, российские рубли "приходится конвертировать в биткоины, а затем в гривны, теряя на этом до 30%".

Носик заявил, что не собирается складывать с себя депутатские полномочия, которые заканчиваются в декабре 2025 года. "Я не хочу складывать своих полномочий, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь [в Украине] и может помочь мне в случае задержания, в частности, возможно, попасть под обмен".