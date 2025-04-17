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Новости Российский депутат живет в Украине
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Депутат из Забайкалья Носик находится в Украине, поддерживает Путина и "СВО" и дистанционно выполняет свои обязанности, - росСМИ

Забайкальский край РФ

Один из депутатов совета Каларского муниципального округа в Забайкальском крае РФ Михаил Носик несколько лет находится в Украине, поддерживает Путина и "СВО" и дистанционно исполняет свои обязанности.

Об этом сообщает Медуза, информирует Цензор.НЕТ.

Комиссия по этике окружного совета в ходе заседания, прошедшего 25 марта, опросила Носика после того, как получила представление прокуратуры РФ "об устранении нарушений федерального законодательства по вопросу о статусе муниципального депутата".

Во время заседания Носик рассказал, что поехал в украинский город Днепр в 2021 году, чтобы пройти лечение от онкологического заболевания. После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину, как рассказал Носик, он обращался за помощью в МИД России и российское посольство в Турции, но дипломаты не смогли ему помочь. По словам Носика, он "вынужден скрываться от действующей власти и прятаться от полиции и ВСУ". Он заявил, что у него нет гражданства Украины или вида на жительство.

Носик рассказал, что с момента переезда в Украину участвует в заседаниях совета депутатов по видеосвязи через телеграм, а также голосует за принятие решений. Депутат назвал себя "активным сторонником специальной военной операции и верховного главнокомандующего Владимира Владимировича Путина".

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Российский депутат заявил, что не получает зарплату за свою работу и живет на пенсию в размере 27 тысяч рублей. Поскольку между Россией и Украиной прекратились денежные переводы, российские рубли "приходится конвертировать в биткоины, а затем в гривны, теряя на этом до 30%".

Носик заявил, что не собирается складывать с себя депутатские полномочия, которые заканчиваются в декабре 2025 года. "Я не хочу складывать своих полномочий, потому что формально мой выход ничего не изменит. Также статус депутата делает меня более ценным человеком здесь [в Украине] и может помочь мне в случае задержания, в частности, возможно, попасть под обмен".

Автор: 

депутат (3315) россия (95515) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+35
Зеля любить прокремлівське лайно
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17.04.2025 17:42
+21
слава сбу
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17.04.2025 17:44
+21
це найкращій крінж сбу.
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17.04.2025 17:58
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Зеля любить прокремлівське лайно
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17.04.2025 17:42 Ответить
Таке , як ти ?
Помилєшся - кримлівське лайно любить лише твоя ботоферма ! ...))
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17.04.2025 18:05 Ответить
Щоб розумне хоч раз написав і не вигадував...
але то не про тебе
чи в маразм впав
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17.04.2025 18:12 Ответить
Так ти саме перше лайно з тої ботоферми.
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17.04.2025 18:14 Ответить
Це Україна!
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17.04.2025 17:42 Ответить
слава сбу
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17.04.2025 17:44 Ответить
І ТЦК і СП! Чому людина досі не мобілізована?
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17.04.2025 19:10 Ответить
Слів немає.
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17.04.2025 17:48 Ответить
Цей ухилянтом вважається чи як?
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17.04.2025 17:50 Ответить
Охриніти
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17.04.2025 17:56 Ответить
це найкращій крінж сбу.
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17.04.2025 17:58 Ответить
Цю ***** треба було публікувати 1го квітня!Цензор,не ганьбись!
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17.04.2025 18:13 Ответить
Він ще живий? Зєлєпідар.
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17.04.2025 18:19 Ответить
Що за маячня?
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17.04.2025 18:20 Ответить
За все дізнаємося вже після Зеленського.
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17.04.2025 18:25 Ответить
Тобто - років через 5-10 ...?
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17.04.2025 18:35 Ответить
Проблема не в Янелохе, а в остающихся несмотря ни на что 73% толпойопов.
Вслед за Янелохом они выберут такое же самое вонючее парашное дерьмо.
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17.04.2025 18:44 Ответить
Це якась шизофренія.
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17.04.2025 18:28 Ответить
у порівнянні із спокійно працюючим єлдаком - це ще дрібниці... а так, сбу, звісно, - м а л а д ц и!! з іншого боку, спостерігати за журналістками у ванній - то значно цікавіше!!
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17.04.2025 18:41 Ответить
Пі...дець, що робиться😱
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17.04.2025 18:43 Ответить
Мабуть перевдягнувся жінкою - ніхто не пізнає.
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17.04.2025 18:47 Ответить
надо найти, привязать єтого Носика к носику гаубицы, и выстрелить им в сторону Белгорода
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17.04.2025 18:48 Ответить
нет никакого носика, истроия для россиянского быдла про героя-нардепа. приехал лечиться и уже три года не лечится. совсем не болеет. денюжку как на руки получает, счет в украинском банке? живет на 270 баксов в месяц, матрац наверное в подвале снимает. угу, в биткоины конвертирует и на рынке продукты покупает. кругом враги, все хотят его поймать, но не получается. и сми об этом на весь мир трындят, чтобы лучше не могли поймать.
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17.04.2025 19:01 Ответить
100%
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17.04.2025 19:06 Ответить
це жарт?
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17.04.2025 19:13 Ответить
Бред! Полнейший бред и ... Этот фуцан покруче сбитых рашен летчиков.
*****, отдайте его в Суммы, где прилетело на Вербное!
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17.04.2025 20:12 Ответить
Малюк за всим не встигає, треба і виставу показати, і фотосесію пройти.
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18.04.2025 07:06 Ответить
 
 