Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: САУ Zuzana и ракеты к IRIS-T. СПИСОК

Германия в четверг, 17 апреля, объявила о предоставлении нового пакета военной помощи для Украины.

Обновленный список предоставленного оружия опубликовала пресс-служба правительства ФРГ, сообщает Цензор.НЕТ.

В рамках нового пакета от Германии Украина получила:

66 противоминных транспортных средств MRAP;

боеприпасы для танков Leopard 2;

четыре машины кинетической защиты;

38 000 боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard;

ракеты для ЗРК IRIS-T;

три колесные самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (проект совместно с Данией и Норвегией);

27 000 снарядов калибра 155 мм;

1000 снарядов калибра 122 мм;

70 БПЛА VECTOR с запчастями;

150 ударных БпЛА HF-1;

10 беспилотных надводных дронов;

шесть бронированных эвакуационных машин Bergepanzer 2 с запчастями;

четыре машины для разминирования;

два минных плуга.

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Кроме этого, в перечень военной помощи вошло большое количество пехотного снаряжения, штурмовых винтовок и спецсредств.

Так, Германия передала Украине обзорные радары (41 единица), лазерные дальномеры (187 единиц), бинокли (92 единицы), подводные скутеры (55 единиц), автомобили для охраны границы (три единицы), переносные противотанковые средства RGW 90 (917 единиц), штурмовые винтовки, жгуты и спальные мешки.

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