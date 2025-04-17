США стали лучше понимать аргументы России об "устранении первопричин кризиса в Украине", - МИД РФ
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что благодаря контактам с Россией Соединенные Штаты стали лучше понимать российские доводы относительно "безальтернативного устранения первопричин украинского кризиса".
Об этом она сказала на брифинге, ее цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, РФ продолжает "доверительные контакты" с американской стороной.
"Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы считаем, что на основе предоставленной информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - заявила представительница российского министерства.
Захарова утверждает, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение относительно ситуации и возможных путей ее решения".
"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", - добавила российский дипломат.
Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- де юре - ні ... але де факто - цілком можливо !
Фактично США вже стали на бік кацапів
Вони впевнені що каци до них не полізуть. Ну а як полізуть, вони впевнені що домовляться.
это нечто такое, чего не существует...
- почитайте историю и документы нюрнбергского процесса...
- почитайте что такое есть римское (кодекс наполеона) и прецедентное право (британия, штаты, и пр.)
Нуєвонах, мож лучше водочкі?
штати просто в захваті...
за шо боролися, за шо боролися шановні громадяни сша...
Я делаю то, что я хочу, и вы все делаете то, что я хочу - и тогда у нас гармония во взаимоотношениях.
США не підтримали резолюцію ООН, яка засуджує агресію РФ проти УкраїниСполучені Штати проголосувати проти резолюції ООН про співпрацю з Радою Європи, яка містила засудження агресії Росії проти України.
Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.
може з леніном переспав
Перелік фактів у відносинах США-РФ, що пов'язані із новою адміністрацією Білого дому після інавгурації Д.Трампа.
1. Виступ на Мюнхенській конференції віце-президента США Д.Венса з промовою де він звинуватив ЄС у нехтуванні демократичними цінностями й заявив, що європейські країни можуть розраховувати тільки на власні сили у безпекових питаннях.
2. Після телефонної розмови із путіним 12 лютого ц.р. Д.Трамп похвалив російського керманича за продуктивність, принципи засновані на «здоровому глузді» й бажання просуватися до миру.
3. Проведення 18 лютого ц.р. американо-російських переговорів на високому рівні у Саудівській Аравії. Cпецпосланник Стів Віткофф назвав переговори з рф «позитивною та конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату». Відбулися домовленості про відновлення посольств, намічені шляхи розвитку спільних інвестиційних проектів.
4. Відразу після завершення перемовин у Саудівській Аравії Стів Віткофф сказав, що мирний план завершення «конфлікту» має базуватися на проекті Стамбульської Угоди 2022р. (власне щодо капітуляції України).
5. Російський фюрер запропонував своїм американським партнерам інвестиційні проекти в російській Арктиці та розробку рідкісноземельних матеріалів у Сибіру та на «нових» територіях.
6. США голосують в ООН разом із КНДР та Білорусію за резолюцію де рф не визнається агресором. Лунають неодноразові заяви представників уряду США, що війна була спровокована Києвом, а рф змушена була захистити свої інтереси.
7. Державний секретар М.Рубіо називає російську агресію проти України проксі війною між США та РФ. Це повторення головного наративу російської машини пропаганди.
8. Здійснюється безпрецедентний тиск на Україну з боку Білого Дому з метою щоб вона визнала $350 млрд. міфічних боргів й уклала варіант Угоди про рідкісноземельні метали без жодних гарантій безпеки наданих в окремому документі.
9. 28 лютого 2025р. в Овальному кабінеті Білого Дому президент та віце-президент США звинувачують президента України у небажанні миру, водночас, хвалять путіна, як миротворця. Також звинувачують українців, як провокаторів війни. Відбувається шантаж бойкотом поставок зброї. Фактично Д.Трампом та його адміністрацією на цій зустрічі зафіксовано відмова вирішувати безпекові проблеми на основі міжнародного права через запровадження принципу «права сильного» (у кого кращі карти).
10. Високопосадовці США роблять низку заяв про те, що Україні не слід більше розраховувати на військову й фінансову допомогу Вашингтону. Зокрема, спікер Конгресу М.Джонсон прямо сказав, що Конгрес «немає апетиту допомагати Україні».
11. Твердження М.Рубіо, що обов'язковою умовою мирної угоди повинна стати відмова України від своїх територій.
12. Напочатку березня ц.р. за рішенням президента США повністю припиняється військова допомога Україні. Також максимально обмежується передача розвідданих й припиняється допомога для відновлення української енергетики, що втратила близько 80% потужностей внаслідок атак ворога дронами та ракетами.
13. Посилюються атаки рф на українську енергетику підчас діалогу Вашингтону та Москви, особливо постраждала газовидобувна інфраструктура. За повідомленнями провідних міжнародних ЗМІ Україна втратила з цієї причини 40% видобутку газу. Це ставить усю систему енергозабезпечення країни під величезні ризики.
14. Ведуться перемовини між США та РФ стосовно відновлення роботи газопроводів Північний потік -1,2 попри інтереси американських експортерів СПГ до Європи.
15. МЗС КНР висловлює велику стурбованість через зближення США із РФ та відсторонення Пекіну від мирного врегулювання «конфлікту».
16. Звинувачення Д.Трампом президента України, як диктатора й безпрецедентний, із точки зору міжнародних відносин, жорсткий тиск на нього з боку Білого Дому, щоб усунути В.Зеленського із посади.
17. Адміністрація Д.Трампа заблокувала ініціативу Канади щодо створення робочої групи G7 для боротьби з російським "тіньовим флотом" танкерів. Але Вашингтон не лише заблокував ініціативу, а й намагався пом'якшити риторику щодо Москви: у проекті підсумкової заяви G7 США наполягали на виключенні згадок про "санкції" та навіть про те, що російські нафтові доходи "підтримують війну".
18. Представники команди Д.Трампа безцеремонно й відкрито втручалися у вибори в ФРН та Румунії на боці ультроправих сил.
Усі перелічені факти переконливо свідчать, що тільки два місяці діяльності адміністрації Д.Трампа вже призвели до корінного зсуву у міжнародній політиці США - від партнерських відносин із країнами Європи включно із Україною до їх звинувачення у антидемократизмі з одного боку, й очищенні кривавого іміджу Росії із іншого.
Версія, що пояснює логіку перелічених фактів
Білий дім відкрито відмовився від принципів на яких була збудована система міжнародної безпеки у Європі упродовж останніх 80 років, підмінивши цінність верховенства права у міждержавних відносинах правом сили. Натомість, Вашингтон визначив своїм пріоритетом відновлення партнерських відносин із країною агресором за рахунок жертви агресії та відмовився від військово політичного союзу із Європою.
І то є не спонтанні дії нинішньої адміністрації Білого дому, а реалізація продуманого плану з формування Нового світового порядку через те, що існуюча ліберальна модель економічного розвитку заснована на демократичних цінностях та трансатлантичній солідарності вже не надає США переваг у боротьбі за світове лідерство. Американськи еліти ясно усвідомлюють, що у їх країни вже не залишилося шансів успішно конкурувати на світових ринках із Китаєм за даної парадигми й тому вирішили кардинально змінити «правила гри»-з метою забезпечення верховенства США у глобальній політиці.....І головний крок до цього ,то є від'єднання Москви від інтересів Пекіну.....Таким чином, американський уряд планує посилити свої «карти» у боротьбі із КНР, як своїм головним противником. Розділення сфер впливу у Європі між США та Росією й перетягування російського економічного потенціалу на свій бік у боротьбі із Китаєм з подальшим нав'язуванням усьому світу нових правил у економічних та безпекових відносинах - головний рецепт адміністрації Д.Трампа зробити Америку знов великою....І наразі, однією із найбільших перешкод на шляху відновлення відносин СЩА із РФ, як базового елементу втілення зазначеного плану командою Д.Трампа, стоїть незламність України у боротьбі із російською навалою. Саме цим фактом й пояснюється шалений тиск на неї з боку адміністрації Д.Трампа.
P.S. Все вищезазначене не означає, що Україна має вставати на рейки антиамериканізму чи відмовитися від поліпшення відносин із адміністрацією Д.Трампа Це є абсолютно неприпустимим. Просто україно-американські відносини потребують певної корекції й мають гуртуватися не на спотворених уявленнях, а на прагматизмі й реалістичних планах. Тільки так є шанс покращити відносини із такою світовою потугою, якими є США, що є необхідною, але недостатньою умовою для збереження суверенітету України.
тобто вони не тільки путіна бояться, вони бояться і трампа.
а якщо вони бояться всіх підряд то чи коректно їх називати великими?