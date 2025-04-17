Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что благодаря контактам с Россией Соединенные Штаты стали лучше понимать российские доводы относительно "безальтернативного устранения первопричин украинского кризиса".

Об этом она сказала на брифинге, ее цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, РФ продолжает "доверительные контакты" с американской стороной.

"Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы считаем, что на основе предоставленной информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - заявила представительница российского министерства.

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Захарова утверждает, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение относительно ситуации и возможных путей ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", - добавила российский дипломат.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.