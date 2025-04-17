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Новости Отношения РФ и США Требования Путина относительно войны в Украине
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США стали лучше понимать аргументы России об "устранении первопричин кризиса в Украине", - МИД РФ

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что благодаря контактам с Россией Соединенные Штаты стали лучше понимать российские доводы относительно "безальтернативного устранения первопричин украинского кризиса".

Об этом она сказала на брифинге, ее цитирует российское агентство "Интерфакс", передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, РФ продолжает "доверительные контакты" с американской стороной.

"Мы видим, что по целому ряду важнейших вопросов они нас слышат. Мы считаем, что на основе предоставленной информации определенные аспекты они стали лучше понимать, лучше понимать наши доводы о безальтернативности устранения первопричин украинского кризиса", - заявила представительница российского министерства.

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Захарова утверждает, что новая администрация США "пытается сама разобраться в деталях, в сути проблемы, чтобы выработать собственное мнение относительно ситуации и возможных путей ее решения".

"Все это требует и терпения, и времени, и, конечно, тщательного, выверенного подхода, основанного на изучении фактов... Естественно, мы сейчас только в начале пути", - добавила российский дипломат.

Напомним, представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет от Европы и Украины ориентированности на урегулирование конфликта.

Автор: 

МИД РФ (1667) россия (95515) США (26637) Захарова Мария (375) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+17
К сожалению здесь она почти не ******.Только не стали разбираться лучше,а забили болт на международное право,либеральные ценности,и вообще на все,на чем раньше стояли и за что боролись.
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17.04.2025 17:58
+14
т.е. команда Тампона больше переходит на сторону оккупанта и даже не удивлюсь что сочувствуют им
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17.04.2025 17:58
+14
ну так, штати (рудий донні) тепер мають дружні відносини з терористичним ***********, який офіційно визнав талібан
штати просто в захваті...
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17.04.2025 17:58
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К сожалению здесь она почти не ******.Только не стали разбираться лучше,а забили болт на международное право,либеральные ценности,и вообще на все,на чем раньше стояли и за что боролись.
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17.04.2025 17:58 Ответить
хочеться вірити, що це не надовго. захотів Донні погратися у дипломатію, за що постійно шпиняв Байдена, що той не хотів говорити з ху йлом, відчує на власній шкурі, що це неможливо, бо ху йла цікавить тільки капітуляція України і падіння частини Європи йому під ноги, а іншу частину під ноги Штатів кинути, щоб задовольнити Донні. от тільки у Штатах ніколи не підуть на поділ Європи між ху йлом і Донні. тому з величезною ймовірністю буде так як казав колись сер Вінстон Черчіль: США завжди приймуть правильне рішення після того, коли приймуть ряд неправильних рішень. От тільки нам від цього зараз точно не легше..
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17.04.2025 18:09 Ответить
от тільки у Штатах ніколи не підуть на поділ Європи між ху йлом і Донні.
- де юре - ні ... але де факто - цілком можливо !
Фактично США вже стали на бік кацапів
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17.04.2025 18:17 Ответить
навряд. дуже навряд. це буде приниження і ганьба для усієї Америки на весь світ. Донні і Вітьку на це буде пох, бо за це приниження вони отримають купу бабла. а таким, як відомо, - гроші не пахнуть. проте там крім Донні і Вітька є ще Конгрес, Сенат, накінець простий американський люд, який не ставить гроші вище за цінності і за переконання. тож дуже малоймовірно, що Донні буде до кінця пнутися і нагинати як Європу, так і Україну, щоб вони йшли на поклон до ху йла. хоча.. буде видно, як кажуть..
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17.04.2025 18:25 Ответить
Європу не нагне, бо нагиналка не виросла. Україну нагне
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17.04.2025 23:40 Ответить
та й Україну не нагне, бо з Україною разом буде стояти Європа. інакше, якщо Європа дасть нагнути Україну під кацапів, то тоді вона себе дуже некомфортно буде відчувати із таким кровожерливим сусідом. Європа ж розуміє, що у випадку шухера їх не прийде захищати американська мільйонна армія, як це сьогодні робить армія українська, яка захищає не тільки себе, але і Європу також.
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18.04.2025 01:04 Ответить
Європа не думає, що її хтось захищає.
Вони впевнені що каци до них не полізуть. Ну а як полізуть, вони впевнені що домовляться.
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18.04.2025 23:56 Ответить
та невпевнені вони ніхєра. інакше не створювали би вони зараз фонд на 800 лярдів Євро для переозброєння своїх армій.
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19.04.2025 00:23 Ответить
коли до того дойде, нас вже не буде. Тому мені по фіг, що буде з Європою
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19.04.2025 00:28 Ответить
а вы, уважаемый, хоть имеете понятие что такое "международное право"?
это нечто такое, чего не существует...
- почитайте историю и документы нюрнбергского процесса...
- почитайте что такое есть римское (кодекс наполеона) и прецедентное право (британия, штаты, и пр.)
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17.04.2025 18:10 Ответить
К чему этот высер?
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17.04.2025 18:13 Ответить
Просто высер. Без опрделённой причины 🤣
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17.04.2025 18:18 Ответить
очевидный коммент в надежде хоть как-то првести в сознание
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17.04.2025 18:17 Ответить
т.е. команда Тампона больше переходит на сторону оккупанта и даже не удивлюсь что сочувствуют им
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17.04.2025 17:58 Ответить
Машуня!
Нуєвонах, мож лучше водочкі?
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17.04.2025 17:58 Ответить
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17.04.2025 18:10 Ответить
ну так, штати (рудий донні) тепер мають дружні відносини з терористичним ***********, який офіційно визнав талібан
штати просто в захваті...
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17.04.2025 17:58 Ответить
штатам залишається відкрити пряме авіасполучення із *********** і вуаля - талібан як дипломати вже у сша на манхеттені
за шо боролися, за шо боролися шановні громадяни сша...
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17.04.2025 18:03 Ответить
недолугий ріелтор у верблюжому пальто - це не США.
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17.04.2025 18:01 Ответить
У русні є такий вираз:
Я делаю то, что я хочу, и вы все делаете то, что я хочу - и тогда у нас гармония во взаимоотношениях.
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17.04.2025 18:01 Ответить
Пора Рудi возлагать вєнкi неiзвєснaму салдату!
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17.04.2025 18:02 Ответить
трампон з машкою захєравай в одній упряжці. Дожилися амереканці??(
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17.04.2025 18:04 Ответить
Як я і ще один з сенаторів респиків раніше казали, що Рейган вже не раз перевернувся в домовині від таких дій колись партії яструбів. Зараз це збіговисько трусливих кайотів які повністю лягли рід рудого самодура. На це не можно дивитися без жалісті.
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17.04.2025 18:04 Ответить
Коротко-трампон і далі буде смоктати *** у путена і гнобити Україну.
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17.04.2025 18:04 Ответить
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17.04.2025 18:08 Ответить
дешевая шлюха с Окружной
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17.04.2025 19:25 Ответить
Кацапи заявляють, шо першопричина в існуванні держави Україна. Хоча насправді першопричина в існуванні такої держави, як Московія.
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17.04.2025 18:06 Ответить
Першопричина кризи в Україні це хворе на голову ***** та 95 відсотків кацапів.
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17.04.2025 18:09 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
Духовний радник президента США Марк Бьорнс у інтерв'ю "Kyiv Independent" визнав, що він помилявся щодо України і закликав владу США надавати Україні всю можливу допомогу. Як відомо, раніше пан Бьорнс був запеклим противником надання допомоги Україні.
Пастор Бьорнс розповів, що був шокований будувірством росіян і особисто переконався що байки ніби в Україні відбувається переслідування релігійних організацій - зухвала брехня.
Очевидно, пастор Бьорнс став жертвою російської пропаганди, яка ударно діє у США. Очевидно також, що жертвами цієї пропаганди стали чимало американських політиків і просто пересічних американців.
Чому так сталося? А от саме тому, що коли британській міністр Волліс сказав, що Україна недостатньо дякує Заходу, наші Х-перди і журналісти в унісон з ЗЕкомандою здійняли хвилю обурення. Мовляв - якої подяки вам ще треба?!
Волліс натякав, що треба активніше працювати з громадянським суспільством Заходу, але його не почули. У США склалася ситуація коли інтереси України ударно відстоювала діаспора, але ані держава Україна, ані депутати монобільшості їй у тому не допомагали. Ще й забороняли виїзд депутатів опозиції. Результат - американці чули не наші, українські тези, а вони чули тези російські.
Але й це не межа. Практика показала - американських можновладців можна переконувати. Так само як пастора Бьорнса, треба возити американських міністрів, американських конгресменів, показувати, говорити з ними.
Але офіс Зеленського-Єрмака всього цього не робить - він бикує перед Трампом в Овальному кабінеті, а потім скаржитися що кляті Штати їм не допомагають.
Замість працювати з представниками США, зелена влада звалює на США свої власні провали у дипломатії. І не тільки. Хоча дипломатія - прямий обов'язок президента України.
Характерно. Пастор Марк Бьорнс приїхав до України на запрошення не МЗС, а головного раввіна України Моше Асмана. Я оце думаю, може час Моше Асмана ставити головою МЗС? Бо їхні прямі обов'язки головний раввін України виконує набагато краще.
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17.04.2025 18:13 Ответить
штати завжди зраджували...: Корея, Вьетнам, Афганістан, Ірак, Сирія, Україна, а при гарячому розвитку кинуть і тайваньців, і евреїв !!
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17.04.2025 18:14 Ответить
а може машка була з тими дівчатами та запалювала з трампом у готелі ,коли кгб відос записували...? бо така впевненна ...шо трамп все розуміє ,вона може на нього і п* сяла як раз ,шо він був у захваті від побаченного ...
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17.04.2025 18:15 Ответить
Вiтьков пiшов по гарячим слiдам!
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17.04.2025 18:22 Ответить
не знаю хто там і що робив, але трамп тоді навічно закохався у хутіна
може з леніном переспав
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17.04.2025 18:23 Ответить
Та нє! Тоді рудий був би лисим.
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17.04.2025 18:25 Ответить
Там не звичайне пісання, про яке Ви кажете, а с квірт, я не впевений що машка здатна. Це не тільки лиш всі дівчата здатні.
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17.04.2025 18:35 Ответить
головне щоб не какала
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17.04.2025 19:23 Ответить
Поговоривши з торговцем нерухомості і бившим а може і діючим рекетиром, США зрозуміли, що Україна напала на московію!!! Приїхали, думаю це не надовго!!!
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17.04.2025 18:44 Ответить
Наш світ влаштований так, що в ньому завжди має бути баланс. І коли президент США зараз веде себе так принизливо та безвідповідально, то це лише прирікає США на втрату поваги, авторитету , довіри та союзників - це обов'язково матиме наслідки. Звісно, "репутація", "повага" та "довіра" - абстрактні поняття, але вони мають цілком реальне наповнення ...... Особливо коли лідер найпотужнішої держави світу починає вести себе як "божевільний король" із "Гри престолів"....На жаль наразі Трамп і його емісар Віткофф і вся його команда своіми такими заявами та діями лише показово і так відверто здають інтереси України та Заходу,і все сильніше схиляються та прогибаються перед путіним. І це ж бачить і розуміє увесь світ, і не тільки ця речниця краіни-агресора !!!! І саме це є найбільшою трагедією, адже таке показове приниження США - це сигнал для диктаторів всього світу, що зло може бути і безкарним, і успішним......
Перелік фактів у відносинах США-РФ, що пов'язані із новою адміністрацією Білого дому після інавгурації Д.Трампа.

1. Виступ на Мюнхенській конференції віце-президента США Д.Венса з промовою де він звинуватив ЄС у нехтуванні демократичними цінностями й заявив, що європейські країни можуть розраховувати тільки на власні сили у безпекових питаннях.

2. Після телефонної розмови із путіним 12 лютого ц.р. Д.Трамп похвалив російського керманича за продуктивність, принципи засновані на «здоровому глузді» й бажання просуватися до миру.

3. Проведення 18 лютого ц.р. американо-російських переговорів на високому рівні у Саудівській Аравії. Cпецпосланник Стів Віткофф назвав переговори з рф «позитивною та конструктивною розмовою», за його словами, США «не могли навіть уявити кращого результату». Відбулися домовленості про відновлення посольств, намічені шляхи розвитку спільних інвестиційних проектів.

4. Відразу після завершення перемовин у Саудівській Аравії Стів Віткофф сказав, що мирний план завершення «конфлікту» має базуватися на проекті Стамбульської Угоди 2022р. (власне щодо капітуляції України).

5. Російський фюрер запропонував своїм американським партнерам інвестиційні проекти в російській Арктиці та розробку рідкісноземельних матеріалів у Сибіру та на «нових» територіях.

6. США голосують в ООН разом із КНДР та Білорусію за резолюцію де рф не визнається агресором. Лунають неодноразові заяви представників уряду США, що війна була спровокована Києвом, а рф змушена була захистити свої інтереси.

7. Державний секретар М.Рубіо називає російську агресію проти України проксі війною між США та РФ. Це повторення головного наративу російської машини пропаганди.

8. Здійснюється безпрецедентний тиск на Україну з боку Білого Дому з метою щоб вона визнала $350 млрд. міфічних боргів й уклала варіант Угоди про рідкісноземельні метали без жодних гарантій безпеки наданих в окремому документі.

9. 28 лютого 2025р. в Овальному кабінеті Білого Дому президент та віце-президент США звинувачують президента України у небажанні миру, водночас, хвалять путіна, як миротворця. Також звинувачують українців, як провокаторів війни. Відбувається шантаж бойкотом поставок зброї. Фактично Д.Трампом та його адміністрацією на цій зустрічі зафіксовано відмова вирішувати безпекові проблеми на основі міжнародного права через запровадження принципу «права сильного» (у кого кращі карти).

10. Високопосадовці США роблять низку заяв про те, що Україні не слід більше розраховувати на військову й фінансову допомогу Вашингтону. Зокрема, спікер Конгресу М.Джонсон прямо сказав, що Конгрес «немає апетиту допомагати Україні».

11. Твердження М.Рубіо, що обов'язковою умовою мирної угоди повинна стати відмова України від своїх територій.

12. Напочатку березня ц.р. за рішенням президента США повністю припиняється військова допомога Україні. Також максимально обмежується передача розвідданих й припиняється допомога для відновлення української енергетики, що втратила близько 80% потужностей внаслідок атак ворога дронами та ракетами.

13. Посилюються атаки рф на українську енергетику підчас діалогу Вашингтону та Москви, особливо постраждала газовидобувна інфраструктура. За повідомленнями провідних міжнародних ЗМІ Україна втратила з цієї причини 40% видобутку газу. Це ставить усю систему енергозабезпечення країни під величезні ризики.

14. Ведуться перемовини між США та РФ стосовно відновлення роботи газопроводів Північний потік -1,2 попри інтереси американських експортерів СПГ до Європи.

15. МЗС КНР висловлює велику стурбованість через зближення США із РФ та відсторонення Пекіну від мирного врегулювання «конфлікту».

16. Звинувачення Д.Трампом президента України, як диктатора й безпрецедентний, із точки зору міжнародних відносин, жорсткий тиск на нього з боку Білого Дому, щоб усунути В.Зеленського із посади.

17. Адміністрація Д.Трампа заблокувала ініціативу Канади щодо створення робочої групи G7 для боротьби з російським "тіньовим флотом" танкерів. Але Вашингтон не лише заблокував ініціативу, а й намагався пом'якшити риторику щодо Москви: у проекті підсумкової заяви G7 США наполягали на виключенні згадок про "санкції" та навіть про те, що російські нафтові доходи "підтримують війну".

18. Представники команди Д.Трампа безцеремонно й відкрито втручалися у вибори в ФРН та Румунії на боці ультроправих сил.

Усі перелічені факти переконливо свідчать, що тільки два місяці діяльності адміністрації Д.Трампа вже призвели до корінного зсуву у міжнародній політиці США - від партнерських відносин із країнами Європи включно із Україною до їх звинувачення у антидемократизмі з одного боку, й очищенні кривавого іміджу Росії із іншого.

Версія, що пояснює логіку перелічених фактів

Білий дім відкрито відмовився від принципів на яких була збудована система міжнародної безпеки у Європі упродовж останніх 80 років, підмінивши цінність верховенства права у міждержавних відносинах правом сили. Натомість, Вашингтон визначив своїм пріоритетом відновлення партнерських відносин із країною агресором за рахунок жертви агресії та відмовився від військово політичного союзу із Європою.
І то є не спонтанні дії нинішньої адміністрації Білого дому, а реалізація продуманого плану з формування Нового світового порядку через те, що існуюча ліберальна модель економічного розвитку заснована на демократичних цінностях та трансатлантичній солідарності вже не надає США переваг у боротьбі за світове лідерство. Американськи еліти ясно усвідомлюють, що у їх країни вже не залишилося шансів успішно конкурувати на світових ринках із Китаєм за даної парадигми й тому вирішили кардинально змінити «правила гри»-з метою забезпечення верховенства США у глобальній політиці.....І головний крок до цього ,то є від'єднання Москви від інтересів Пекіну.....Таким чином, американський уряд планує посилити свої «карти» у боротьбі із КНР, як своїм головним противником. Розділення сфер впливу у Європі між США та Росією й перетягування російського економічного потенціалу на свій бік у боротьбі із Китаєм з подальшим нав'язуванням усьому світу нових правил у економічних та безпекових відносинах - головний рецепт адміністрації Д.Трампа зробити Америку знов великою....І наразі, однією із найбільших перешкод на шляху відновлення відносин СЩА із РФ, як базового елементу втілення зазначеного плану командою Д.Трампа, стоїть незламність України у боротьбі із російською навалою. Саме цим фактом й пояснюється шалений тиск на неї з боку адміністрації Д.Трампа.
P.S. Все вищезазначене не означає, що Україна має вставати на рейки антиамериканізму чи відмовитися від поліпшення відносин із адміністрацією Д.Трампа Це є абсолютно неприпустимим. Просто україно-американські відносини потребують певної корекції й мають гуртуватися не на спотворених уявленнях, а на прагматизмі й реалістичних планах. Тільки так є шанс покращити відносини із такою світовою потугою, якими є США, що є необхідною, але недостатньою умовою для збереження суверенітету України.
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17.04.2025 18:45 Ответить
показово що жодна велика держава не вступилася за нас коли америка принизила зеленського.
тобто вони не тільки путіна бояться, вони бояться і трампа.
а якщо вони бояться всіх підряд то чи коректно їх називати великими?
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17.04.2025 19:21 Ответить
король Англії вступився
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17.04.2025 23:46 Ответить
у короля англії влади менше аніж у львівського двірника.
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18.04.2025 10:04 Ответить
кацапы все больные на голову....все
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17.04.2025 19:22 Ответить
не, ну ясный красный. агент "краснов" действительно лучше всяких байденов понимает аргументы *****
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17.04.2025 19:24 Ответить
США вже і Ізраїль кинули, коли "почули" Іран...
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17.04.2025 19:46 Ответить
Іншої світлини для цієї паскуди не знайшлось?
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17.04.2025 21:20 Ответить
З п'яних очей криза в Україні? Криза в кацапостані! Машуня,окстісь,окаянная!
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17.04.2025 21:40 Ответить
Єдине що треба зробити росії штатам це ретельно вивчити Міжнародне право. А щоб безальтернативно усунути першопричини війни треба безальтернативно висунутися на... з України бо першопричиною війни є люта ненависть рашистів до України
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18.04.2025 00:37 Ответить
А ось і "кукринікси" підтягнулися - прямо у офіційних рашка-ЗМІ

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18.04.2025 00:38 Ответить
 
 