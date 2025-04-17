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Новости Атака беспилотников
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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы

шахеди

Вечером 17 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.

Движение ударных БпЛА

  • Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!

Смотрите: Взрыв прогремел в Николаеве: ПВО сбила "Шахед". ВИДЕО

Автор: 

Воздушные силы (2296) воздушная тревога (790) Шахед (987) война в Украине (3823)


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А по мавзолею із мумією сифілітика?
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18.04.2025 00:39 Ответить
Україну атакують російські "шахеди"

Саме російські.
Суттєве уточнення, необхідне!
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18.04.2025 05:27 Ответить
Только что в 5-10 утра 18 апреля 4 ракеты ударили по Харькову. По жилью, многоэтажка. Уже виден пожар, дым сильный.
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18.04.2025 05:31 Ответить
Зараз дехто буде закидувати, що поруч було нагородження військових чи щось таке. Навіть знайдуть фото пікапа у дворах
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18.04.2025 06:17 Ответить
Казав Келлог,що переговори з приводу завершення війни в Україні юули дуже продуктивні.Путіну дали три дні.Залишилось два..
А тим часом у Харкові зруйновано 15 багатоповерхівок.Били ракетами саме по спальним районам...
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18.04.2025 06:33 Ответить
 
 