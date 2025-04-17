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Украину атакуют российские "Шахеды", - Воздушные силы
Вечером 17 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы.
Движение ударных БпЛА
- Харьковская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!
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Саме російські.
Суттєве уточнення, необхідне!
А тим часом у Харкові зруйновано 15 багатоповерхівок.Били ракетами саме по спальним районам...