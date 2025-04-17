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Новости Видео Атака беспилотников на Николаев
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Взрыв прогремел в Николаеве: угроза "шахедов". ВИДЕО

В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

Впоследствии мэр Александр Сенкевич заявил: "Вы все слышите. Тревога продолжается. россия - гной".

Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили российский БПЛА.

Читайте: Одессу атакуют российские БпЛА, в городе раздаются мощные взрывы, - мэр

Автор: 

взрыв (6739) Николаев (2152) Николаевская область (2124) Шахед (987) Николаевский район (58)


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17.04.2025 09:01 Ответить
Оце дійсно збили. А не оті 185 із 130 кожного дня, що збиваються будинками.
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17.04.2025 09:34 Ответить
ще кажуть "втрачені локаційно" і якась кількість невідомо де поділась, тобто, треба розуміти, що кудись влучили, нажаль.
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17.04.2025 15:58 Ответить
Оце насправді локаційно втрачений. снайперу респект!
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17.04.2025 09:45 Ответить
цей знищений.
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17.04.2025 17:50 Ответить
Чули, але не бачили. Ще чимало збили по області і все летіло вранці.
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17.04.2025 10:25 Ответить
 
 