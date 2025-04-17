Взрыв прогремел в Николаеве: угроза "шахедов". ВИДЕО
В Николаеве во время воздушной тревоги прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
Впоследствии мэр Александр Сенкевич заявил: "Вы все слышите. Тревога продолжается. россия - гной".
Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили российский БПЛА.
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ОЛЕГ СТАВИНОГА
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Die HARD #603110
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Lex Lexton
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