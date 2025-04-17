В течение 2000-2019 годов "куда-то делось" большинство из 225 систем ПВО Украины, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 1992 году Украина имела 225 систем противовоздушной обороны. Однако за годы независимости большинство из них "куда-то делось".

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, до 2000 года осталось 168-169 систем ПВО, а до 2019 года - около 60, а остальные "куда-то делись" в течение 2000-2019 годов.

"Для чего я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также", - отметил Зеленский.

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В то же время он сказал, что говорил с Трампом о покупке Patriot и Америка "будет работать над этим".

Он добавил, что Украина готова приобрести не менее 10 систем, а с финансированием готовы помочь партнеры.