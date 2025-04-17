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Новости ПВО Украины
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В течение 2000-2019 годов "куда-то делось" большинство из 225 систем ПВО Украины, - Зеленский

Зеленский заявил, что Украина потеряла большинство систем ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 1992 году Украина имела 225 систем противовоздушной обороны. Однако за годы независимости большинство из них "куда-то делось".

Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, до 2000 года осталось 168-169 систем ПВО, а до 2019 года - около 60, а остальные "куда-то делись" в течение 2000-2019 годов.

"Для чего я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия предоставила Украине новый пакет военной помощи: САУ Zuzana и ракеты к IRIS-T. ПЕРЕЧЕНЬ

В то же время он сказал, что говорил с Трампом о покупке Patriot и Америка "будет работать над этим".

Он добавил, что Украина готова приобрести не менее 10 систем, а с финансированием готовы помочь партнеры.

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) ПВО (2745) война в Украине (3823)


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Топ комментарии
+75
Міни теж кудись діллись?
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17.04.2025 20:11
+42
Посил зрозумілий - мабуть Порошенко продав.
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17.04.2025 20:06
+39
З'їв, як брата
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17.04.2025 20:07
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Вава ,як там шашлики весною 2022р ,печія не заважає😃?
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17.04.2025 20:11 Ответить
З Польши пишеш, непридатний, чи ухилянт? =)
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17.04.2025 21:40 Ответить
Та ні .З війни.
А ти ?
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17.04.2025 21:51 Ответить
куди поділись? продали
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17.04.2025 20:13 Ответить
спитай у попірєдніків
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17.04.2025 20:15 Ответить
дуже багато ППО гнидЮщенко 2008 року грузі повіддавав, а грузя повертати тепер відмовляється.
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17.04.2025 20:15 Ответить
Зєлєвєц?
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17.04.2025 20:17 Ответить
Гірше
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17.04.2025 20:21 Ответить
не вгадав. просто вважаю юща гнидою та паскудою, який здав нас янику (росії) 2009
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17.04.2025 20:25 Ответить
А он воно що?! Так то Ющенко яника в президенти вибрав? Сам, один? А ще й зелену шмарклю? Також він? Хоча ні, то вже Порошенко.
А 73% дебілів? Та ні, хіба ж то стадо в чомусь винно...
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17.04.2025 20:35 Ответить
так, саме ющенко вибрав яника. не попавши в другий тур та гнида здала Україну януковичу.
Також додам про "святого цірукинічогонекрали" що він обікрав Україну та армію як ніхто інший.
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17.04.2025 20:40 Ответить
А за кого ти голосував у першому та другому турі 2010?
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17.04.2025 20:42 Ответить
Ні, за яника він не голосував. він голосував проти Ющенка...
Бач, Ющено винен, що в другий тур не попав...
Психіатри в шоці від такого пацієнта...
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17.04.2025 20:45 Ответить
твій ющ лазив по говеглі та підписував нікчемні універсали, більш нічого. потім розірвав газовий контракт, який ще мав діяти декілька років і зховався, щоб підставити Юлю. Розпродав найбільшу кількість зброї! Зробив яника прем'ром. І жодного бандита з ригів в тюрму не посадив.
те лайно собаче - ющенко просрав єдиний шанс України на майбутнє.
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17.04.2025 21:00 Ответить
юлю підствати? А он воно що... нє, юля ж то свята великомучениця...
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17.04.2025 21:04 Ответить
вигравши в другому турі Юля була б набагато краще яника. а так ми отримали харківські угоди 2010, управління фсб на всіх силових посадах, і за 3,5 роки втратили крим та отримали війну
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17.04.2025 21:07 Ответить
І ще, признайся, а чого ти від психіатрів ховаєшся? Ти того, не жартуй, тобі ж реально лікуватись треба...
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17.04.2025 21:11 Ответить
то якісь рагулі, які на той час ще не голосували за віком сопляка, доказують тепер що гнидЮщенко найкращий і дрочать на те прищаве опудало.
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17.04.2025 21:23 Ответить
100%
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17.04.2025 21:29 Ответить
чого так мало нулів? У ваші палаті показники можна і підвищити
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18.04.2025 06:50 Ответить
1 - гриценко, в 2 не голосував
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17.04.2025 20:45 Ответить
Ми уважно читаємо книги Дмитра Чобота , картинки пропускаєм , в суть внікаєм.
«Монолітне болото, або ЗАТ БЮТ» (2006), «Фарисеї, або Неоголошена війна Україні» (2006),
"!Макуха. Штрихи до політичного портрету БлокуЮлії Тимошенко"2008).
Дмитро Чобіт.
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18.04.2025 00:23 Ответить
Ми обов'язково дізнаємось скільки в 24.02.2022 стояло на бойовому. І клістрони згадаємо, все буде враховано.
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17.04.2025 20:16 Ответить
У нас ВСЯ элитка сливала Украину. И Зелебобик в том числе. До Будапешта просто так сдали тактическое ядерное оружий. Прост, от души. И позжее постоянно. Те, кто передавал России 8 ТУ, и 575 ракет Х-55 и Х-55СМ в 1999-м, до сих пор имеют влияние в Украине.....
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17.04.2025 20:17 Ответить
Юлька воровка. Вона обкрадала українців із Вяхірівом , Пашкою Лазоренко, із сатаной путіним , та інш. Зараз сидить та керує нами у В.Р. Ми усе їй дозволяємо.
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17.04.2025 22:45 Ответить
Є така версія - може то "моральне і фізичне старіння"...
"Мост устал" 225 раз!!!
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17.04.2025 20:17 Ответить
На кіл мудака обкуреного! Само чмо привело велику війну через свою безтолковість, а тепер ще й запитання ставить до подій 20- річної давнини.
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17.04.2025 20:17 Ответить
За такі речі він вже забув, наприклад.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53275486
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17.04.2025 20:18 Ответить
А ще кудись поділися міни з Чонгару впродовж з 2019 по 2022 рік.
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17.04.2025 20:18 Ответить
А з 2019 нових чомусь і не з'явилося..!
Лише Університет,мільярд дерев,і чудові дороги на Сході та Півдні..якраз де зараз окуповано...все..!!))
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17.04.2025 20:18 Ответить
Кузьмук , бывший министр обороны, в Монако день народження справлял недавно, вот у него треба спросить, где системы ПВО. И там еще много кого можно спросить, Нужна воля политическая и национально-ориентированная элита, которая не на Южном Берегу Франции живет, а в Сумах, Чернигове и Днепре. А таких чомусь дуже мало.
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17.04.2025 20:20 Ответить
а про себе, скромняга ЗЕлена, як завжди забув згадати, коли з установок ППО в декількох частинах в Черкаській, Одеській, Київській та Херсонській областях ти клістрони познімав в 2020, зробивши таким чином їх небоєздатними, а повернули ті клістрони в частини аж в ЧЕРВНІ 2022, коли вже повним ходом відбувалися твої "шашличкі" по всій Україні...
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17.04.2025 20:22 Ответить
Ти не можеш сказати "куди поділися" КЛІСТРОНИ у 2020 році!
Що ти у 2000 рік лізеш?!
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17.04.2025 20:22 Ответить
куди поділись ППО, КЛІСТРОНИ, ракети, які робились про Порошенко, з 2019 по 2022 рік? у тебе є відповідь? чи це другоє?
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17.04.2025 20:24 Ответить
Хай у вусатого полковника запитає.
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17.04.2025 20:24 Ответить
Куди поділися маски з резерву перед епідемією ковіду в Україні?
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17.04.2025 20:24 Ответить
Куди снаряди поділися, Шашличний?

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17.04.2025 20:28 Ответить
Окрім заяв нічого не робилося.
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17.04.2025 22:36 Ответить
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17.04.2025 20:28 Ответить
Та ти шо ? Вчора Гончаренко проголосував ПРОТИ, а сьогодні вже 7 % дронів щезло ! А рахували позавчора чи рік назад ? Довб....бів в Україні хоч греблю гати !
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17.04.2025 20:33 Ответить
стерно-лайно ***********, що йому перестали донатити за те що ця падла влаштувала жабогадюкінг...
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17.04.2025 21:46 Ответить
зебілу замість гри на роялі потрібно було мітинги робити, коли розпродували пво, але йому тоді було пох.
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17.04.2025 20:29 Ответить
На черзі - системи «Патріот» і F-16.
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17.04.2025 20:31 Ответить
Нагадайте з чого цей криворагульний ублюдок знімав клістрони 2019-2020 роки?

ЗЄ реально вважає, що у його дебільних шанувальників пам'ять, як у равликів.
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17.04.2025 20:37 Ответить
Ой як хочеться ! Всіх звинуватити. А себе найпотужнішого відбилити ! Кров дітей 24 лютого нічим не відмивається. Ні папєрєднікамі, ні дарогамі. Не треба було слини пускати згадавши шашлики і пославши ЦРУ !
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17.04.2025 20:37 Ответить
Аскільки зникло/козкомплектовано з 2019 по 2022?
Всі знають про 6 (знаті клістрони),а скільки насправді?
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17.04.2025 20:38 Ответить
НУ ЗВІСНО у всьому винні попередники, ОСОБЛИВО Порошенко!
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17.04.2025 20:39 Ответить
До 2014 року усі прем'єр-міністри і міністри оборони за усіх президентів розкрадали і розвалювали українську армію, у т. ч. і за Ющенка з Гриценком. Деяке помітне протверезіння у сфері безпеки держави відбулося вже після нападу Х-уйла на Крим.
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17.04.2025 20:41 Ответить
А в тих що залишились, наш патріотичний Лідор наказав вилучити клістрони. Бо рассіянє тоже люді...
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17.04.2025 20:44 Ответить
Кучма і Кравчук очолювали Тристоронню контактну групу з мирного врегулювання ситуації на сході України при "потужному" в 2019-2020 роках.
Міг би ще тоді їх запитати: "Куди зникали системи ППО з території України в період з 1991 до 2005 року?"
"Переживаючий" за Україну ти наш🤡
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17.04.2025 20:46 Ответить
Брехня - перша ознака бота !
19 червня 2014 року Президент https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко представив ... план мирного врегулювання ситуації на Донбасіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-6 [6
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17.04.2025 21:32 Ответить
Ти настільки жалюгідне, що звинувачуєш у брехні навіть не перевіривши факти... Де він збрехав? Хіба не Кучма та Кравчук представляли Україну часів потужного у ТКГ?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Клоун ти дешевий.
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17.04.2025 21:53 Ответить
А тепер просто порівняйте висери цього дірявого геополітика і сонцеясного Трампа. 😁 Все брехня і все з ніг на голову.

Може маму Риму трахав не папа Саша, а Дональж Фрежович, що такий схожий на нього синуля вийшов...
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17.04.2025 20:47 Ответить
Таки схоже, інфіціруваний в Овальному кабінеті.
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17.04.2025 21:50 Ответить
Десь 46 рочків тому.
Мама Рима точно з Совку не виїзджала.
Залишилося з'ясувати, яким чином Фредович 46 років тому потрапив до Кривого Рогу. 😁
А може штучне запліднення через Пепсі...
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17.04.2025 22:08 Ответить
Він хотів сказати з 2000 по 2014, але "чомусь" приплів ще й 2014-2019.
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17.04.2025 20:51 Ответить
Ні. Він хотів сказати саме це. Бо козел, який намагається свої пройоби перекласти на попередників.
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17.04.2025 22:09 Ответить
Курва, згадай ще як твої підлеглі розкомплектовували діюче ППО в потугах посадити Порошенка...
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17.04.2025 20:59 Ответить
то була модернізація
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17.04.2025 22:07 Ответить
Во дибіл то
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17.04.2025 21:01 Ответить
Знову винні папєрєднікі. А про те як напедодні війни він збирався вбивати ворога асфальтом вже забув, паскуда???
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17.04.2025 21:20 Ответить
Підар ти мокрожопий.
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17.04.2025 21:33 Ответить
Просто феєричний висновок із змісту статті... І ти, клоун, ще дописувачів ботами називаєш... Справжній Зедебіл! Зі стажем!
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17.04.2025 22:04 Ответить
ти, ****, скажи куди зникли десятки мільярдів гривень за непоставлену зброю після початку повномасштабної війни? Як ви суки яйця продавали з куртками? про браковані міни і т.д.
***** мені 2000 -2019 роки.
ВЖЕ ВИБОРЧУ ПОЧАВ? НЕ ПРОЙДЕШ ТИ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН. ТВІЙ НАСТУПНИЙ ТЕРМІН В БУЦЕГАРНІ АБО ЗЙОБ, якщо встигнеш.
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17.04.2025 21:47 Ответить
так і Маріуполь цілий був і під нашим контролем як і багато чого іншого
а тепер там цапи
хто несе відповідальність ?
а ну ж просвіти
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17.04.2025 22:17 Ответить
А він напевне забув , що за часів Януковича всі силові відомства керувалися громадянами росії. Для чого ж тоді росія Януковича ставила, щоб страусів кормити?
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17.04.2025 22:08 Ответить
ЗЄ у часи Януковича саунною шльондрою у ригів працював. Звідки йому це пам'ятати?
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17.04.2025 22:11 Ответить
воно ще скаже, що південь то з 2000 -х був розмінований
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17.04.2025 22:15 Ответить
А може ЗЄ роскаже скільки оборонних замовлень було виконано з 2019 по 2022?
Нє?
Ну так це і так відомо - НУЛЬ!!!

За три роки з 2019 року по 2022 у ЗСУ не було поставлено не те що жодної системи ППО - жодного снаряда, жодної каски, жодного бронежилета.
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17.04.2025 22:16 Ответить
Ти за себе відповідай , чмо зелене.
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17.04.2025 22:20 Ответить
....Не перестаю дивуватись високому класу майстерності цього головного ЗЕбуіна в мистецтві маніпуляцій та брехні , і його тупій впертості........ Цей гнусявий брехун-маніпулятор хоча б поцікавився темою перед тим як щось ляпати своім язиком..Ось і цього разу це не просто його черговий висер, це просто вищий пілотаж якому свого часу позаздрили б навіть наперсточники біля одеського вокзалу..... Це не тільки чергова спроба зеленського натягнути сову на глобус, перевернути все з голови на ноги і на біле вперто казати чорне, це якесь психичне захворювання якому в майбутньому медики-псіхіатри все ж таки придумають назву..... І так, знову ловимо цього наперсточника за руку: Дані з Вікіпедіі <<Україна успадкувала від Військ ППО СРСР сотні зенітних ракетних дивізіонів. До 1997 року у складі зенітних ракетних військ було вже тільки 160 дивізіонів із різними зенітними ракетними системами та зенітними ракетними комплексами на озброєнні. Скорочення чисельності сил та засобів зенітних ракетних військ здебільшого відбувалося за рахунок виведення з бойового складу окремих зразків ЗРК ( С-75 С-125, КРУГ та КУБ) а також за рахунок приведення зенітних ракетних полків С-300- П до тридивізіонного складу. З 2004 року загалом на теренах України було вже розташовано приблизно 10 зенітно-ракетних формувань, на озброєння яких перебували до 50 зенітно ракетних комплексів і сотні ракет різної дальності. >> Тобто вже в 2004 році іх було вже лише 50 (!!!) Про що воно взагалі гундосить? Але ж він не просто так акцентує на датах ДО 2019 року- тим самим роблячи натяк на часи Порошенко....Я вже не кажу про те що воно не згадує хто зупинив усі ракетні програми, усі перспективні розробки у сфері ППО, хто зупинив підприємство ІСКРА яке аиготовляло новітні РЛС для ППО, хто закрив Павлоградський Хімічний комбінат-єдиний хто виготовляв ракетне паливо. За чим наказом були зняті клістрони у наших ракетних бригад ,ти самим зробивши іх небоєздатними і легкою мішенью для росіян, що і призвело до панування російськоі авіаціі в повітрі на початку війни? Знову ця шмаркля шукає винних у своіх пройобах і намагається відвести себе від відповідальності за скоєне....
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17.04.2025 22:29 Ответить
О, я те саме кажу: ХТО зупинив розробки? Це чмо думає, шо ми забули???
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18.04.2025 11:03 Ответить
Для прихильників Зеленського брехла. До Зеленського "Луч", "Південмаш" розробляли власні системи ППО, але після приходу Зеленського припинили фінансування і роботи згорнули. Україна також розробляла системи ППО середньої дальності разом із Туреччиною, але після приходу до влади Зеленського, разом із його кодлою, Україна, в одностороньому порядку вийшла з угоди, а Туреччина, здається вже проводить випробування.
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17.04.2025 22:32 Ответить
"... у 1992 році Україна мала 225 систем протиповітряної оборони."

Я навіть більше, зниклого ППО, знайшов. Покажіть цю картинку ЗЕленому дурнику. )))

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17.04.2025 22:35 Ответить
Прямо заявка до суда- і усі ці фейси посадити
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17.04.2025 23:50 Ответить
А з чого тоді Зельоні клістрони зняли, залишивши небо над Півднем відкритим для кацапів? І повернули тільки влітку 2022.
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17.04.2025 22:44 Ответить
Зе, ти ж Блин, президент, зроби комисію і нехай шукають ці ППО . Прямо яслі якісь в країні
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17.04.2025 23:46 Ответить
вові не сказали що частина з цих комплексів древні с 75 модель волхов
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18.04.2025 00:34 Ответить
Уйди.
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18.04.2025 00:59 Ответить
Закосив під дурачка....
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18.04.2025 08:57 Ответить
Папєрєднікі винуваті. Ми ж будемо уникати відповіді на питання: а хто згорнув ракетнку програму України у '9-му році?
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18.04.2025 11:00 Ответить
2019-му. І хтось ще по "Стугні" роботи припинив. І хтось там перед війною забородняв вивезти підприємство де Вільху та Нептуни робили
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18.04.2025 11:02 Ответить
У передвиборчому марахвоні повспливали "клятиє папєрєднікі".
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19.04.2025 16:22 Ответить
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