В течение 2000-2019 годов "куда-то делось" большинство из 225 систем ПВО Украины, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 1992 году Украина имела 225 систем противовоздушной обороны. Однако за годы независимости большинство из них "куда-то делось".
Об этом он сказал во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, до 2000 года осталось 168-169 систем ПВО, а до 2019 года - около 60, а остальные "куда-то делись" в течение 2000-2019 годов.
"Для чего я это говорю? Я о том, что мы должны понять, какая была плотность защиты Украины. Для чего? Для того, чтобы понять какая защита у россиян. Потому что наши системы продавались не только на Ближний Восток, но и россиянам также", - отметил Зеленский.
В то же время он сказал, что говорил с Трампом о покупке Patriot и Америка "будет работать над этим".
Он добавил, что Украина готова приобрести не менее 10 систем, а с финансированием готовы помочь партнеры.
Пожалуйста, подождите...
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А ти ?
А 73% дебілів? Та ні, хіба ж то стадо в чомусь винно...
Також додам про "святого цірукинічогонекрали" що він обікрав Україну та армію як ніхто інший.
Бач, Ющено винен, що в другий тур не попав...
Психіатри в шоці від такого пацієнта...
те лайно собаче - ющенко просрав єдиний шанс України на майбутнє.
«Монолітне болото, або ЗАТ БЮТ» (2006), «Фарисеї, або Неоголошена війна Україні» (2006),
"!Макуха. Штрихи до політичного портрету БлокуЮлії Тимошенко"2008).
Дмитро Чобіт.
"Мост устал" 225 раз!!!
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53275486
Лише Університет,мільярд дерев,і чудові дороги на Сході та Півдні..якраз де зараз окуповано...все..!!))
Що ти у 2000 рік лізеш?!
ЗЄ реально вважає, що у його дебільних шанувальників пам'ять, як у равликів.
Всі знають про 6 (знаті клістрони),а скільки насправді?
Міг би ще тоді їх запитати: "Куди зникали системи ППО з території України в період з 1991 до 2005 року?"
"Переживаючий" за Україну ти наш🤡
19 червня 2014 року Президент https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Порошенко представив ... план мирного врегулювання ситуації на Донбасіhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-6 [6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B0_%D0%B7_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Клоун ти дешевий.
Може маму Риму трахав не папа Саша, а Дональж Фрежович, що такий схожий на нього синуля вийшов...
Мама Рима точно з Совку не виїзджала.
Залишилося з'ясувати, яким чином Фредович 46 років тому потрапив до Кривого Рогу. 😁
А може штучне запліднення через Пепсі...
***** мені 2000 -2019 роки.
ВЖЕ ВИБОРЧУ ПОЧАВ? НЕ ПРОЙДЕШ ТИ НА ДРУГИЙ ТЕРМІН. ТВІЙ НАСТУПНИЙ ТЕРМІН В БУЦЕГАРНІ АБО ЗЙОБ, якщо встигнеш.
а тепер там цапи
хто несе відповідальність ?
а ну ж просвіти
Нє?
Ну так це і так відомо - НУЛЬ!!!
За три роки з 2019 року по 2022 у ЗСУ не було поставлено не те що жодної системи ППО - жодного снаряда, жодної каски, жодного бронежилета.
Я навіть більше, зниклого ППО, знайшов. Покажіть цю картинку ЗЕленому дурнику. )))