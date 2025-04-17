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Новости Встреча Зеленского и Фицпатрика
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Зеленский встретился с конгрессменом-республиканцем Фицпатриком: обсудили гарантии безопасности и установление длительного мира

Зеленский и Фицпатрик

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Конгресса США республиканцем Брайаном Фицпатриком.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком. Главные темы нашего разговора - усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение о полном и безусловном прекращении огня и гарантии безопасности для Украины. Благодарны за поддержку Украины со стороны США - многих американских сердец, которые чувствуют, что российское зло не должно выиграть", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Фицпатрик также запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с украинскими воинами.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Конгресс США (1234) США (26637)


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Республіканці не підуть проти Трампа...
На фронт він поїде разом із Верховним чи сам і + бронежилет?
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17.04.2025 20:47 Ответить
Фіцпатрік і Поцвовчик...
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17.04.2025 20:48 Ответить
Ішаку було скучно. Вирішив поговорити, як завжди про ніщо, аби пропіаритись та нагадати про своє існування.
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17.04.2025 20:51 Ответить
Чому Вова не провів превентивний арешт? Адже усі трампівці - поганці...
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17.04.2025 20:59 Ответить
Хто і що може гарантувати, що РФ не нападе у будь-який час? Кромє волшебного порошка Зеленського що вмикае в його голові Катрусін кінозал? ( Тількі припинення існування самої Рашкі).
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17.04.2025 21:07 Ответить
 
 