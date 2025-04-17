Зеленский встретился с конгрессменом-республиканцем Фицпатриком: обсудили гарантии безопасности и установление длительного мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с членом Конгресса США республиканцем Брайаном Фицпатриком.

Об этом он написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Встретился с конгрессменом США и сопредседателем конгрессового Украинского кокуса Брайаном Фицпатриком. Главные темы нашего разговора - усилия для установления достойного и длительного мира, американское предложение о полном и безусловном прекращении огня и гарантии безопасности для Украины. Благодарны за поддержку Украины со стороны США - многих американских сердец, которые чувствуют, что российское зло не должно выиграть", - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что Фицпатрик также запланировал поездку на фронт, чтобы встретиться с украинскими воинами.

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