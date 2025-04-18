Первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня, - Умеров
Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой провели ряд встреч, в частности двусторонние переговоры с американской делегацией, в которую вошли Государственный секретарь Марко Рубио, а также специальные представители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Во время встреч обсуждались совместные усилия для достижения мира. Команда Украины подтвердила, что стремится к скорейшему завершению войны и в дальнейшем поддерживает инициативу полного прекращения огня - именно на такое предложение США мы согласились еще 11 марта в Джидде.
Отдельно состоялась многосторонняя встреча с представителями стран коалиции желающих: советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником Премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом и внешнеполитическим советником Канцлера Германии Йенсом Пльотнером.
"Мы пришли к согласию, что первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня. Обсудили практические аспекты этого этапа. Также украинская сторона подчеркнула важность возвращения принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождения военнопленных и гражданских заложников. Договорились о продолжении диалога и координации дальнейших действий", - рассказал Умеров.
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Московити посиливши атаку на всьому фронті схоже формують образ уявної переваги («мнітєльнава прєвосходства») для можливих переговорів з позиції сили.
Втрати, які вони зараз несуть не співставні зі скромними успіхами атакувальних зусиль.
Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше.
А потім нанести удар у відповідь…
Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.
Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.
І це єдина запорука тривалого миру.
Тому хочеш миру - вбий моска