Первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня, - Умеров

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой провели ряд встреч, в частности двусторонние переговоры с американской делегацией, в которую вошли Государственный секретарь Марко Рубио, а также специальные представители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время встреч обсуждались совместные усилия для достижения мира. Команда Украины подтвердила, что стремится к скорейшему завершению войны и в дальнейшем поддерживает инициативу полного прекращения огня - именно на такое предложение США мы согласились еще 11 марта в Джидде.

Отдельно состоялась многосторонняя встреча с представителями стран коалиции желающих: советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником Премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом и внешнеполитическим советником Канцлера Германии Йенсом Пльотнером.

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"Мы пришли к согласию, что первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня. Обсудили практические аспекты этого этапа. Также украинская сторона подчеркнула важность возвращения принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождения военнопленных и гражданских заложников. Договорились о продолжении диалога и координации дальнейших действий", - рассказал Умеров.