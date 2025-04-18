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Новости Коалиция желающих
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Первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня, - Умеров

Украинская делегация на встрече в Париже

Министр обороны Украины Рустем Умеров вместе с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой провели ряд встреч, в частности двусторонние переговоры с американской делегацией, в которую вошли Государственный секретарь Марко Рубио, а также специальные представители Президента США Стивен Уиткофф и Кит Келлог.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время встреч обсуждались совместные усилия для достижения мира. Команда Украины подтвердила, что стремится к скорейшему завершению войны и в дальнейшем поддерживает инициативу полного прекращения огня - именно на такое предложение США мы согласились еще 11 марта в Джидде.

Отдельно состоялась многосторонняя встреча с представителями стран коалиции желающих: советником Президента Франции Эммануэлем Бонном, советником Премьер-министра Великобритании по нацбезопасности Джонатаном Пауэллом и внешнеполитическим советником Канцлера Германии Йенсом Пльотнером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Келлог встретился с делегацией Украины в Париже: Продуктивная встреча для завершения войны. ФОТО

"Мы пришли к согласию, что первым шагом к устойчивому миру должно стать полное и безусловное прекращение огня. Обсудили практические аспекты этого этапа. Также украинская сторона подчеркнула важность возвращения принудительно перемещенных в Россию украинских детей, освобождения военнопленных и гражданских заложников. Договорились о продолжении диалога и координации дальнейших действий", - рассказал Умеров.

Автор: 

Франция (3506) Умеров Рустем (525)


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Топ комментарии
+9
Умєров це той що двічі під розслідуванням НАБУ на службах у двох державних кріслах ? це той котрий хоче повернутися до сімʼї у США ще при Трампові?
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18.04.2025 01:05
+7
Добре для владоможців ,що більшість елєхторату має память ,як в рибки гупі . Ще півроку тому Зе оголосив чи то потужний план незламності чи то незламний план потужності, а рік назад переможну перемогу ... Тому не здивуюся ,що 60 % "мудрого наріда мабуть знов будуть голосувати за Сонцесяйного на виборах ,що стрімко наближаються
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18.04.2025 00:50
+6
Наші урядовці пішли по сценарію сдачи 30 відсотків території України Мелітополя, Скадовська Геніческа, Нової Каховки, Бердянська. Купилися на сценарій Мінська 2 і заморозки війни щоб потім рф набралася сили врахували помилки і добила України. Ніякого припинення війни до повного виводу РФ військ з території України мінімум до 22 року!
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18.04.2025 00:53
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Правила форума Совет форумчан
Добре для владоможців ,що більшість елєхторату має память ,як в рибки гупі . Ще півроку тому Зе оголосив чи то потужний план незламності чи то незламний план потужності, а рік назад переможну перемогу ... Тому не здивуюся ,що 60 % "мудрого наріда мабуть знов будуть голосувати за Сонцесяйного на виборах ,що стрімко наближаються
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18.04.2025 00:50 Ответить
Умєров став геостатегом після того як "навчився" забезпечувати військо всім необхідним(((
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18.04.2025 07:04 Ответить
Більшість елєхторату - це не гупi, а барбуси. ЗЫ... Кто такой Барбос на зоне?Барбос - 1. следователь; 2. должностное лицо, грубо обращающееся с людьми. - все сходится , адже тих барбусiв всього 73% . вiд тих хто мав право та проголосував... Головна пробема не тi барбоси, котрi шифруються серед нас. Головна проблема -це аболдуiни-iнфантили, котрi лiняться прийти та проголосувати.
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18.04.2025 09:45 Ответить
Наші урядовці пішли по сценарію сдачи 30 відсотків території України Мелітополя, Скадовська Геніческа, Нової Каховки, Бердянська. Купилися на сценарій Мінська 2 і заморозки війни щоб потім рф набралася сили врахували помилки і добила України. Ніякого припинення війни до повного виводу РФ військ з території України мінімум до 22 року!
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18.04.2025 00:53 Ответить
Де воюєте ? Штурмовик мабуть?
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18.04.2025 01:03 Ответить
Так вони через рік попруться на Одесу
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18.04.2025 02:56 Ответить
Якщо українці знов виберуть зе та шашлики. - без сумніву
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18.04.2025 08:55 Ответить
Умєров це той що двічі під розслідуванням НАБУ на службах у двох державних кріслах ? це той котрий хоче повернутися до сімʼї у США ще при Трампові?
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18.04.2025 01:05 Ответить
https://www.facebook.com/yuriy.syrotyuk?__cft__[0]=AZVP-RTF_sfMKBkkuzZ6o448hRPsq1B3Wevzp9gvY40VkWEAHgKSmvvLW9iimGO3mjrWkoshRWNfjZaguQ4KGRTKg_VW6Ub95e7ko6QsGLJfbpG1Rz6mG_aBtnRY8q1uu-Ne0_X3pVTnYZTHRNaoBrNM8y6Y14SzhA0MnMX4hDRDwQsMeO_TvRMJ0ou2ZnxfLOg&__tn__=-UC%2CP-R Yuriy Syrotyuk

Московити посиливши атаку на всьому фронті схоже формують образ уявної переваги («мнітєльнава прєвосходства») для можливих переговорів з позиції сили.

Втрати, які вони зараз несуть не співставні зі скромними успіхами атакувальних зусиль.

Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше.

А потім нанести удар у відповідь…

Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.

Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.

І це єдина запорука тривалого миру.

Тому хочеш миру - вбий моска
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18.04.2025 02:54 Ответить
Лише військова поразка росії і розподіл імперії є прийнятним варіантом закінчення війни.
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18.04.2025 03:01 Ответить
Оскільки в нас гендерна рівність,а слова потрібно підкріплювати власним прикладом - коли мобілізовуєтеся ,щоб "нанести удар у відповідь" ?
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18.04.2025 08:58 Ответить
Та тю на вас. Приiоб.йтеся до Трампа, котрий не дае нашому достатньому вiйськовому контингенту вдосталь зброi, щоби тих кацапiв порiшити раз i назавжди. А то виходить , що США спровокували цю бiйню подвижкою НАТО на схiд, Украiна ту мормишку-проглотушку проковтнула, та Штати побачили, що i Украiна, i нарась вже послабли нижче плiнтусу, ото ж бо шасть i в кущi, а тепер винна панi Софiя... Вы - або кацапа, або недоперепiл, що тотожно-с. ЗЫ... Штаты заре нагадують шлепера, коли той у бандюкiв був атасным малым.
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18.04.2025 09:57 Ответить
Бг-ггг... оце вас припаяло, sure, вас якась жiночка причмирила, то ви й став неповноцiнним , тож i прикопуетеся до дiвчат. ... могарь с меня той девушке...ХЕХ...
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18.04.2025 10:03 Ответить
Це стосовно гендерноi рiвностi.
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18.04.2025 10:04 Ответить
Умєртвіє несе гуйню, але дуже благочестиву гуйню.
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18.04.2025 06:02 Ответить
А з яких це пiдлабузництво стало благочестiем?
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18.04.2025 09:58 Ответить
Тобто, чел дважды согрешил, согласно делению десяти грехов человеческих на 3 категории - словоблудiе + пiдлабузницьтво(створення собi кумира, в корисних цiлях, ).
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18.04.2025 11:30 Ответить
Черговий казковий зе довб-***...
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18.04.2025 07:41 Ответить
Чому міст ще до сих пір стоїть ?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скоро ж буде "прекращеніє огня" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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18.04.2025 07:54 Ответить
Доросла людина але певно хвора! Марить постійно !
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18.04.2025 09:14 Ответить
РЕАЛЬНИЙ МИР- ДЕОКУПАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ.ВСЕ РЕШТУ ВІД ЛУКАВОГО І ВІДКЛАДЕНА ВІЙНА
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18.04.2025 10:07 Ответить
Задрали зебiли зi своiм трампiвським наративом. Сталий мир може бути пiсля виведення з наших територiй туберкульозних кацапооркiв, вiдшкодування ними збиткiв, згiдно репарацiй, каяття, розпад ********* на незалежнi держави. Цього досягти можливо, якби Штати не боялись та дiяли злагоджено з нами та европейцями. Отже вiрна вiдповдь - це порекомендувати Штатам до вживання засiб антибздикулiн + перенести (гiпотетично) бойoвi дii на пiвнiчну Aмерику, 3 ризиком для Америки пiти пiд воду на третину своеi територii, якщо рвонути ядерку у знаменитому американському розломi, куди були направлен всi радянськi ракети, або й поцiлити у центр Йеллоустоунського заповiдника - мало не буде, навiть вiд уяви, тому Штати й приймуть вiрне ршення... А не блеяти тут пану умерительному пiдлабузницькими пiдлизами.
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18.04.2025 10:08 Ответить
Які перемовники такі і перемовини, нажаль і наслідки будуть такі ж
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18.04.2025 11:31 Ответить
 
 