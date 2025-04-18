Киевскую область атаковали российские беспилотники, работала ПВО, - ОВА

В ночь на 18 апреля Киевскую область атаковали российские ударные беспилотники.

Об этом информирует Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

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