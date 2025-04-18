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Новости Атака беспилотников на Киевщину
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Киевскую область атаковали российские беспилотники, работала ПВО, - ОВА

ППО

В ночь на 18 апреля Киевскую область атаковали российские ударные беспилотники.

Об этом информирует Киевская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украину атакуют российские "шахеды", - Воздушные Силы (обновлено)

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беспилотник (3595) Киевская область (4132) ПВО (2745) Шахед (987)


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