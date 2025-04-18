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Россияне продвинулись возле Разлива и в Константинополе, - DeepState

Россияне продвинулись возле Разлива и в Константинополе

Российские войска имеют продвижение в двух населенных пунктах в Донецкой области.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне продвинулись на Курщине и Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9648) Волновахский район (207) Константинополь (51) Разлив (18) DeepState (95)


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18.04.2025 02:41 Ответить
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18.04.2025 02:42 Ответить
Доки військами керуватиме московит Сирський, Пуйлові не потрібні ніякі переговори. Буде здача нових і нових територій.
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18.04.2025 07:33 Ответить
Мар"їнка, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Соледар, Бахмут?
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18.04.2025 08:21 Ответить
Ні, поки нафронтники не в окопах, буде здача нових і нових територій.
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18.04.2025 09:38 Ответить
Продам камеру от скрепного зила. Тису гарантированно переплывет. Недорого.
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18.04.2025 10:08 Ответить
Чого не в окопі, ухилянт? Охороняєш Лондон? Парамотори є?
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18.04.2025 11:11 Ответить
Побєдобеси, агов, ви де переможні переможники.
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18.04.2025 16:30 Ответить
 
 