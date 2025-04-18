Россияне продвинулись возле Разлива и в Константинополе, - DeepState
Российские войска имеют продвижение в двух населенных пунктах в Донецкой области.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг продвинулся возле Разлива и в Константинополе", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/Zhuravelll/posts/pfbid0JLPXgaPmbKKhkpKDGQc6mVmbtfCuXbvSE2GXSBRBew6FJgucXTEmYLbe1xGxG5ZQl?__cft__[0]=AZWNLAnSSj51mr-rsO47ylTsRd1gqseEFyrbkoK5JeNC-rVW88g2-Hh6lzeio0NwEzz3vlB1y7qBuKl2vSqiGN2BA3ygvTRtVK-ydT6cQ8q1K2uVr0E1e1ytKcCgvi37HaBFWRsmskTYNRazg-0EkK9NwModJIYYl99OhOLSTfSfVCfAXNE6LI8GDUJrbchusQRq02wPwNz3QsN1n5p--M4l&__tn__=%2CO%2CP-R 3 дн. ·
https://www.facebook.com/DonaldTrump?__cft__[0]=AZWNLAnSSj51mr-rsO47ylTsRd1gqseEFyrbkoK5JeNC-rVW88g2-Hh6lzeio0NwEzz3vlB1y7qBuKl2vSqiGN2BA3ygvTRtVK-ydT6cQ8q1K2uVr0E1e1ytKcCgvi37HaBFWRsmskTYNRazg-0EkK9NwModJIYYl99OhOLSTfSfVCfAXNE6LI8GDUJrbchusQRq02wPwNz3QsN1n5p--M4l&__tn__=-]K-R Donald J. Trump! Той, хто сідає за стіл переговорів з терористом, стає його заручником. Пане президенте, саме так ви закарбуєтесь у моїй пам'яті, бо за час бізнесових перемовин про припинення вогню по енергетиці та про відновлення безпечного судноплавства московія холоднокровно вбиває українців. Вбиває військових, вбиває цивільних, вбиває матерів та дітей. Терористів треба нищити! Прийшов час стати на бік добра. Я не про нашого гаранта, який вкотре нашкрябав незрозумілого мотлоху у делегацію для угоди про надра і за будь яку ціну триматиметься за трон, я про український народ і Збройні Сили України.