Сутки на Запорожье: враг ударил по 13 населенным пунктам Запорожской области. Прифронтовые громады атакованы КАБами (обновлено)

За прошедшие сутки, 17 апреля, оккупанты нанесли 427 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ осуществили 7 авиационных ударов по Степногорску, Лобковому, Гуляйполю и Новодаровке. А также:

281 БпЛА различной модификации атаковал Беленькое, Лобково, Каменское, Степногорск, Приморское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.

4 обстрела из РСЗО накрыли Лобково, Белогорье и Щербаки.

135 артударов нанесено по территории Беленького, Лобкового, Каменского, Малых Щербаков, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.

"Поступило 12 сообщений о повреждении домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

Враг продолжает террор прифронтовых территорий

По Степногорску россияне били КАБами, ствольной артиллерией и реактивными системами залпового огня. В результате обстрелов повреждена высоковольтная линия электропередачи. Громада без света.

В Приморском в результате атаки FPV-дронами уничтожены два автомобиля.

"Предварительно, без пострадавших", - добавил Федоров.

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