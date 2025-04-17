Россияне обстреляли из артиллерии село Беленькое в Запорожской области: повреждены дома и транспорт
17 апреля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли село Беленькое Запорожской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
"В течение 50 минут россияне пять раз ударили по с. Беленькое.
Взрывной волной и обломками разрушены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что поврежден транспорт, который принадлежит частному предприятию.
"К счастью, люди не пострадали", - добавили в ОВА.
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