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Россияне обстреляли из артиллерии село Беленькое в Запорожской области: повреждены дома и транспорт

Беленькое в Запорожье

17 апреля российские войска из ствольной артиллерии обстреляли село Беленькое Запорожской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение 50 минут россияне пять раз ударили по с. Беленькое.
Взрывной волной и обломками разрушены частные дома и хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поврежден транспорт, который принадлежит частному предприятию.

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"К счастью, люди не пострадали", - добавили в ОВА.

Автор: 

обстрел (27129) Запорожская область (3079) Федоров Иван (467) Запорожский район (102) Беленькое (4)


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