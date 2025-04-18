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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Ночная атака "шахедов" на Киевщину: поврежден частный дом в Фастовском районе

Атака шахедов на Киевщину 18 апреля 2025 года

Ночью российские оккупанты атаковали Киевскую область беспилотниками. Работали силы ПВО.

Об этом сообщила пресс-служба ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено", - говорится в сообщении.

В Фастовском районе поврежден частный дом.

В Бучанском произошло возгорание лесной подстилки. Пожар ликвидирован.

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Автор: 

Киевская область (4132) обстрел (27151) Бучанский район (55) Фастовский район (23)


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18.04.2025 09:11 Ответить
 
 