Трамп посетит Рим и может встретиться с представителями ЕС, - Мелони

Президент США Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Евросоюза.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", - сказала она во время встречи с Трампом в Белом доме.

Визит Мелони в США состоялся на фоне тарифного конфликта между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривался как попытка способствовать диалогу, используя хорошие отношения между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

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