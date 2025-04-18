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Новости Визит Трампа в Италию
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Трамп посетит Рим и может встретиться с представителями ЕС, - Мелони

Трамп может посетить Рим и встретиться с европейцами

Президент США Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Евросоюза.

Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", - сказала она во время встречи с Трампом в Белом доме.

Визит Мелони в США состоялся на фоне тарифного конфликта между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривался как попытка способствовать диалогу, используя хорошие отношения между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.

Читайте: США были "ограблены и использованы" почти каждой страной мира, - Трамп

Автор: 

Италия (1645) Евросоюз (17124) Трамп Дональд (5214) Джорджа Мелони (110)


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Топ комментарии
+6
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18.04.2025 09:31
+3
Американський лідер відзначив культурний зв'язок двох країн з часів Стародавнього Риму.
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18.04.2025 09:31
+2
Переводчиця в ****
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18.04.2025 09:35
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Бог трумп снізашол до согласія опустітся до нашего уровня і почтіть своїм прісутствієм нас ***** всєх ****** нєдостойних!
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18.04.2025 09:25 Ответить
Ваімя атца-трумпа, сина-трумпа і святаго духа трумпа вавєкі вєкофф АМІНЬ, на колєні, мразі!
Тисячі років тісних зв'язків Омерики і Давньоимської Імперії не дадуть збрехати про глибину глибин і простори бальшого тіятра калізєя бараздімиє його надсвятєйшеством трумпонахуєм!
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18.04.2025 09:31 Ответить
Рижий дурачок з віком навряд чи порозумнішає. Однак хтозна, маразм творить чудеса.
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18.04.2025 10:10 Ответить
Всі дороги ведуть в Рим - Трамп поїде розказувати почім в Одесі грубі пряники
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18.04.2025 09:27 Ответить
Американський лідер відзначив культурний зв'язок двох країн з часів Стародавнього Риму.
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18.04.2025 09:31 Ответить
"Урок історії: Стародавній Рим почався в VIII столітті до нашої ери і впав до V століття нашої ери. США прийняли Декларацію незалежності в 1776 році. Я сумую за президентом, який читає і знає історію"
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18.04.2025 09:32 Ответить
ви не праві! копчений знає цілу купу акуітєльних історій
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18.04.2025 09:49 Ответить
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18.04.2025 09:31 Ответить
Переводчиця в ****
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18.04.2025 09:35 Ответить
"офіційний візит до Риму найближчим часом і розгляне можливість, під час цього візиту, також зустрітися з Європою", вона що! сказала копченому що Рим це в Африці?
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18.04.2025 09:38 Ответить
 
 