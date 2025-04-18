Трамп посетит Рим и может встретиться с представителями ЕС, - Мелони
Президент США Дональд Трамп согласился совершить официальный визит в Рим и рассмотрит возможность встречи с представителями Евросоюза.
Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мелони, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Я хочу поблагодарить президента Трампа за то, что он принял приглашение совершить официальный визит в Рим в ближайшее время и рассмотрит возможность, во время этого визита, также встретиться с Европой", - сказала она во время встречи с Трампом в Белом доме.
Визит Мелони в США состоялся на фоне тарифного конфликта между Вашингтоном и Брюсселем и рассматривался как попытка способствовать диалогу, используя хорошие отношения между двумя лидерами после решения США приостановить большинство пошлин на 90 дней.
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