Россияне за сутки совершили 159 обстрелов по приграничью Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ОК "Север"
За прошедшие сутки российские войска совершили 159 обстрелов по приграничным районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 383 взрыва.
Об этом сообщило оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.
В Черниговской области под обстрелами оказались более десяти населенных пунктов, в частности Сеньковка, Гремяч, Карповичи и Хреновка. Атаки осуществлялись из автоматических гранатометов, FPV-дронов и через сбросы взрывных устройств с БпЛА.
В Сумской области огонь открывали по более 40 населенным пунктам, среди которых Осоевка, Краснополье, Угроиды, Середина-Буда, Бачевск и Эсмань. Задействованы авиабомбы КАБ, реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерия и FPV-дроны.
В Харьковской области в Богодуховском районе (Лемищина, Тимофеевка, Возрожденовское) зафиксировано 10 взрывов в результате минометного огня и сбросов взрывчатки с дронов.
По предварительным данным, потерь среди гражданского населения нет. Поврежден объект критической инфраструктуры. Информация о разрушениях и возможных жертвах уточняется.
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