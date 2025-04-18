Россияне за сутки совершили 159 обстрелов по приграничью Черниговщины, Сумщины и Харьковщины, - ОК "Север"

За прошедшие сутки российские войска совершили 159 обстрелов по приграничным районам Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Всего зафиксировано 383 взрыва.

Об этом сообщило оперативное командование "Север", информирует Цензор.НЕТ.

В Черниговской области под обстрелами оказались более десяти населенных пунктов, в частности Сеньковка, Гремяч, Карповичи и Хреновка. Атаки осуществлялись из автоматических гранатометов, FPV-дронов и через сбросы взрывных устройств с БпЛА.

В Сумской области огонь открывали по более 40 населенным пунктам, среди которых Осоевка, Краснополье, Угроиды, Середина-Буда, Бачевск и Эсмань. Задействованы авиабомбы КАБ, реактивные системы залпового огня, минометы, артиллерия и FPV-дроны.

В Харьковской области в Богодуховском районе (Лемищина, Тимофеевка, Возрожденовское) зафиксировано 10 взрывов в результате минометного огня и сбросов взрывчатки с дронов.

По предварительным данным, потерь среди гражданского населения нет. Поврежден объект критической инфраструктуры. Информация о разрушениях и возможных жертвах уточняется.

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