Четыре человека погибли и 25 ранены в результате российских атак на Херсонщину за минувшие сутки

За прошедшие сутки российские войска продолжали атаковать населенные пункты Херсонской области, в результате чего есть погибшие, раненые и разрушения критической и социальной инфраструктуры.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Так, за минувшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Берислав, Белозерка, Велетенское, Высокое, Висунцы, Гавриловка, Давыдов Брод, Дарьевка, Днепровское, Золотая Балка, Зеленовка, Змиевка, Ивановка, Ингулец, Инженерное, Кизомыс, Казацкое, Камышаны, Костырка, Львово, Никольское, Николаевка, Монастырское, Молодежное, Надиевка, Новоберислав, Новоалександровка, Нововоронцовка, Одрадокаменка, Осокоровка, Понятовка, Ромашково, Саблуковка, Садовое, Станислав, Стойкое, Софиевка, Токаревка, Тягинка, Красный Маяк, Чернобаевка, Шляховое и город Херсон.

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Отмечается, что российские военные били по критической и социальной инфраструктуре, жилых кварталах населенных пунктов области, в частности - повредили 9 многоэтажек и 10 частных домов. Также оккупанты повредили машину скорой помощи и частные автомобили.



"Из-за российской агрессии 4 человека погибли, еще 25 получили ранения, из них - 1 ребенок", - добавил глава ОВА.

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