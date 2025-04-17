Россияне нанесли авиаудар по Херсону: двое погибших и пятеро раненых, медики борются за жизнь 16-летнего юноши. ВИДЕО (обновлено)

Сегодня, 17 апреля, российские войска в очередной раз атаковали с авиации Центральный район Херсона, в результате чего есть погибший и раненые.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Ориентировочно в 10:30 россия снова нанесла авиационный удар по Центральному району, сбросив три авиационные бомбы. Тактика - идентична той, которую мы видели вчера. Сначала бросают КАБ, а после - бьют из артиллерии и дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в данное время известно об одном погибшем и четырех раненых.

В частности, в больницу в тяжелом состоянии доставили юношу, которому сегодня исполнилось 16 лет. Медики борются за его жизнь в операционной.

Обновленная информация

Позже глава ОВА отметил, что россияне сегодня продолжили бить по Таврическому микрорайону Херсона, применяя авиацию, артиллерию и дроны. Из-за "прилетов" повреждены административное здание, жилые дома и гражданские транспортные средства.

"Эти террористические удары оборвали жизнь одного человека. Мои соболезнования родным убитого. Еще пятеро горожан, среди которых 16-летний юноша, – ранены", - говорится в сообщении.

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Впоследствии стало известно, что из-за российского авиационного удара по Центральному району Херсона погибли два человека.

"Также ранения, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. Это отец подростка, который получил тяжелые травмы. Мои соболезнования родным и близким убитого", - написал Прокудин.

Напомним, сегодня российские захватчики сбросили взрывчатку с БПЛА на автомобиль экстренной медицинской помощи в Днепровском районе Херсона, в результате чего пострадали двое специалистов.