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Новости Визит глав МИД стран ЕС в Киев 9 мая
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9 мая министры иностранных дел стран ЕС посетят Киев, - глава МИД Франции Барро

Барро о визите в Киев

Министры иностранных дел европейских стран намерены посетить Киев 9 мая.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире французского телеканала LCI сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что также планирует приехать.

"Министры иностранных дел европейских стран встретятся в Киеве 9 мая... Я обязательно буду там", - сказал он.

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Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил министров иностранных дел стран ЕС во Львов 9 мая.

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18.04.2025 11:31 Ответить
 
 