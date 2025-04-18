9 мая министры иностранных дел стран ЕС посетят Киев, - глава МИД Франции Барро
Министры иностранных дел европейских стран намерены посетить Киев 9 мая.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире французского телеканала LCI сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив, что также планирует приехать.
"Министры иностранных дел европейских стран встретятся в Киеве 9 мая... Я обязательно буду там", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что глава МИД Украины Андрей Сибига пригласил министров иностранных дел стран ЕС во Львов 9 мая.
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Hrysha Hlyba #582024
показать весь комментарий18.04.2025 11:31 Ответить Мне нравится 0
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