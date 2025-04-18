Батальонам Сил обороны передали 700 FPV, в том числе 50 на оптоволокне, Старлинки и средства РЭБ
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию помощи украинским защитникам на фронт.
Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС", передает Цензор.НЕТ.
Общая стоимость помощи - почти 30 млн грн.
Бригады и батальоны Сил обороны получат 50 оптоволоконных FPV-дронов, 700 FPV-дронов, стирально-душевой комплекс, мобильный шиномонтаж, мобильную ремонтную мастерскую, квадроциклы, средства РЭБ, зарядные станции, дроны Mavic, Старлинки, детекторы "Ванильный Сахарок", дизельные генераторы.
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Правда, в бюджет України !
А були ж часи, коли щотижня до двохсот лямів передавали...
Але ж "Порошенко оскаржує санкції РНБО у Верховному Суді: Їх запроваджено без будь-яких правових підстав"....