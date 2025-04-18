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Новости Помощь ВСУ от Порошенко
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Батальонам Сил обороны передали 700 FPV, в том числе 50 на оптоволокне, Старлинки и средства РЭБ

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Петр Порошенко передал очередную партию помощи украинским защитникам на фронт.

Об этом сообщили в пресс-службе "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

Общая стоимость помощи - почти 30 млн грн.

Бригады и батальоны Сил обороны получат 50 оптоволоконных FPV-дронов, 700 FPV-дронов, стирально-душевой комплекс, мобильный шиномонтаж, мобильную ремонтную мастерскую, квадроциклы, средства РЭБ, зарядные станции, дроны Mavic, Старлинки, детекторы "Ванильный Сахарок", дизельные генераторы.

Читайте: Порошенко оспаривает санкции СНБО в Верховном Суде: Они введены без каких-либо правовых оснований

Порошенко передал партию помощи на фронт стоимостью почти 30 млн грн
Порошенко передал партию помощи на фронт стоимостью почти 30 млн грн
Порошенко передал партию помощи на фронт стоимостью почти 30 млн грн
Порошенко передал партию помощи на фронт стоимостью почти 30 млн грн
Порошенко передал партию помощи на фронт стоимостью почти 30 млн грн

Автор: 

помощь (7801) Порошенко Петр (19601)


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Петро Олексійович Порошенко дійсно підтримує ЗСУ
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18.04.2025 11:21 Ответить
А зєрмак все намагається допомогти агресору - вдарити по забезпеченню СОУ
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18.04.2025 11:23 Ответить
Ой, Петро, все краде і краде.....
Правда, в бюджет України !
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18.04.2025 11:32 Ответить


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18.04.2025 11:57 Ответить
По заголовку новости уже понимаешь о ком именно идет речь. Список уже как фирменный почерк.
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18.04.2025 11:54 Ответить
а зєля та його посібники превентивно крадуть тільки.
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18.04.2025 12:16 Ответить
Навіть не відкриваючи сттаті, зрозуміло що знов піариться МарадьорБаригаНакрові з'ївший брата
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18.04.2025 12:32 Ответить
Знову фігня, всього тридцять лямів, і в гривні.
А були ж часи, коли щотижня до двохсот лямів передавали...
Але ж "Порошенко оскаржує санкції РНБО у Верховному Суді: Їх запроваджено без будь-яких правових підстав"....
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18.04.2025 12:32 Ответить
ві усьо врьоте, це він забав все у військових з окопів
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18.04.2025 12:34 Ответить
 
 