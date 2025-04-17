Порошенко оспаривает санкции СНБО в Верховном Суде: Они введены без каких-либо правовых оснований

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины оспаривает в Верховном Суде введенные против него санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

На заседании присутствовали дипломаты из миссии Евросоюза, представители посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы, Дании.

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По словам Порошенко, санкции против него были введены без каких-либо правовых оснований, в превентивном порядке. А документы, отметил парламентарий, в частности решение СНБО и Указ президента, были сфальсифицированы.

Лидер "ЕС" считает, что власть хочет сделать заседание Верховного Суда закрытым, чтобы общество и западные партнеры не узнали о нарушении закона в этом деле.

"Ни президент Зеленский, ни другие за более чем два месяца не смогли объяснить обществу причину введения санкций. Что именно сделал Порошенко. И только в ответ на решение суда мы прочитали, что, оказывается, санкции, это напрямую заявил президент в своем ответе, носят превентивный характер. У нас теперь появилась норма, по мнению президента, в виде "мыслепреступления".

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Офис президента дожал МИД с требованием, чтобы текст указа был донесен во все посольства Украины для информирования стран пребывания", - заявил пятый президент.

Порошенко напомнил, что накануне введения санкций Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за нарушение санкций, что делает невозможным любые сделки парламентария.

"Мне нечего прятаться ни от людей, ни от суда, ни от мировой общественности. Но прекратите уничтожать Украину. Прекратите разрушать демократию. Прекратите строить диктатуру. И прекратите узурпировать власть. Потому что тогда представление отдельных руководителей государств о построении диктатуры в Украине получит неопровержимые доказательства", - подытожил политик.

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Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

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