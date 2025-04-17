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Новости Санкции против Порошенко
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Порошенко оспаривает санкции СНБО в Верховном Суде: Они введены без каких-либо правовых оснований

Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины оспаривает в Верховном Суде введенные против него санкции СНБО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

На заседании присутствовали дипломаты из миссии Евросоюза, представители посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы, Дании.

Порошенко в Верховном Суде оспаривает введенные против него санкции

Читайте на "Цензор.НЕТ": Надо немедленно исправлять ошибки непрофессиональных переговорщиков из США, - Порошенко

По словам Порошенко, санкции против него были введены без каких-либо правовых оснований, в превентивном порядке. А документы, отметил парламентарий, в частности решение СНБО и Указ президента, были сфальсифицированы.

Лидер "ЕС" считает, что власть хочет сделать заседание Верховного Суда закрытым, чтобы общество и западные партнеры не узнали о нарушении закона в этом деле.

Порошенко в Верховном Суде оспаривает введенные против него санкции

"Ни президент Зеленский, ни другие за более чем два месяца не смогли объяснить обществу причину введения санкций. Что именно сделал Порошенко. И только в ответ на решение суда мы прочитали, что, оказывается, санкции, это напрямую заявил президент в своем ответе, носят превентивный характер. У нас теперь появилась норма, по мнению президента, в виде "мыслепреступления".

Также читайте: Власть начала злоупотреблять военным положением, используя не только для обороны, но и для авторитаризма, - Порошенко

Офис президента дожал МИД с требованием, чтобы текст указа был донесен во все посольства Украины для информирования стран пребывания", - заявил пятый президент.

Порошенко напомнил, что накануне введения санкций Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за нарушение санкций, что делает невозможным любые сделки парламентария.

"Мне нечего прятаться ни от людей, ни от суда, ни от мировой общественности. Но прекратите уничтожать Украину. Прекратите разрушать демократию. Прекратите строить диктатуру. И прекратите узурпировать власть. Потому что тогда представление отдельных руководителей государств о построении диктатуры в Украине получит неопровержимые доказательства", - подытожил политик.

Читайте: Порошенко обратился к главе НБУ Пышному: Так действует не независимый регулятор, а политический инструмент давления

Санкции СНБО

12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.

Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.

Читайте: Преследовать Порошенко за Харьковские соглашения в то время, как их авторы сотрудничают с партией властью - абсурд, - Парубий

Автор: 

Верховный Суд (1097) обжалование (38) Порошенко Петр (19600) санкции (11289)


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Топ комментарии
+34
А що ти либишся.
Думаєш тебе чи твоїх близьких диктатура не зачіпить?
Я куєю з тупорилих, які радіють руйнуванню демократії в країні.
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17.04.2025 14:52
+24
Уявіть що ви нічого не порушували, а вам блокують рахунки, забороняють пересуватись країною, позбавляють доходів… А ви питаєте: "За що??? Я ж нічого не порушив!" Вам відповідають: "Про всяк випадок, щоб у вас не було можливості порушити!" Абсурд? Абсурд!!!
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17.04.2025 14:56
+22
Придурку, то не в Петі, то в тебе. А щоб в тебе ніяких сумнівів не було зелене чмо ось такі шоу влаштовує. Бо ж 95-й квартал вже проївся тепер РНБО на сцену вийшло.
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17.04.2025 14:55
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Правила форума Совет форумчан
суд виніс рішення вести засідання у закритому режимі. Тобто з недопущенням представників Посольств. Але при цьому ... переніс засідання на місяць. До 13 травня. А потім, мабуть, будуть мабуть, будуть - лікарняні - самовідвід - вибухівка у будинку суду
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17.04.2025 14:48 Ответить
а це вже поза розумінням
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17.04.2025 14:49 Ответить
А подоляку і арахамбіі не хочуть заборонити якісь дії??
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17.04.2025 16:50 Ответить
А що ти либишся.
Думаєш тебе чи твоїх близьких диктатура не зачіпить?
Я куєю з тупорилих, які радіють руйнуванню демократії в країні.
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17.04.2025 14:52 Ответить
Та то вже навіть не про демократію (владу народу), а про елементарні правові відносини. А дебіл тішиться, дебілу весело. Чергову серію слуги урода йому показують...
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17.04.2025 14:57 Ответить
Придурку, то не в Петі, то в тебе. А щоб в тебе ніяких сумнівів не було зелене чмо ось такі шоу влаштовує. Бо ж 95-й квартал вже проївся тепер РНБО на сцену вийшло.
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17.04.2025 14:55 Ответить
там РНБО відфудболило все на ваву там треш і питати про це будть у вави в Європі за це дуже потужно боюсь за йго потужне гузно бо там леха гребані краніки не врятуе
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17.04.2025 15:01 Ответить
Про правові підстави....
Порошенко ,мабудь, не в курсі що преЗедент за фахом "юрЫст" !?
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17.04.2025 14:53 Ответить
він такй же юрист як йго світа воююваки з членпіпенцями
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17.04.2025 14:55 Ответить
дивлячись на те, що робе опа, складається враження, що ті чеченці все ж таки перемогли.
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17.04.2025 14:56 Ответить
Уявіть що ви нічого не порушували, а вам блокують рахунки, забороняють пересуватись країною, позбавляють доходів… А ви питаєте: "За що??? Я ж нічого не порушив!" Вам відповідають: "Про всяк випадок, щоб у вас не було можливості порушити!" Абсурд? Абсурд!!!
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17.04.2025 14:56 Ответить
Абсурд переміг у 2019.
Тепер лише виконується те що ЗЕраза мовила: "явашпрігавор"
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17.04.2025 16:51 Ответить
Це було до 2019.

"У Громадській раді доброчесності скандальним називали, зокрема, призначення указом президента П........ у найвищу судову інстанцію країни головою Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.

Він, зокрема, протягом трьох років працював суддею в Росії, хоча при цьому стверджує, що російського громадянства не мав."
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17.04.2025 17:31 Ответить
Зелені мразі дуже шкодять об'єднанню суспільства, а це і є головна мета ворога. Може вони свідомо працюють на ворога?
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17.04.2025 14:56 Ответить
"Може" тут зайве
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17.04.2025 14:57 Ответить
Яким чином?То він санкції на себе наклав?
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17.04.2025 15:01 Ответить
Попередники насрали діані у французькі штанішки.
Може ти повернешся пожевеш в Україні рік, а потім будеш філософствувати про громадян, суддів тощо
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17.04.2025 15:01 Ответить
Так превентивно можна любого українця посадитирозстріляти.А раптом йому шо в голову прийде погане?А так він вже в тюрмі превентивно.Геніально!
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17.04.2025 14:59 Ответить
А чому б і ні.
Все ще попереду..
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17.04.2025 15:02 Ответить
А дійсно!
І взагалі пора ставити на облік думкозлочинців - тих хто Є,Марахвон не дивиться і Бубочку не лайкає з мамарімою Криворождною
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17.04.2025 16:53 Ответить
Зельонський геть втратив совість ( якої ніколи не було)
або смалить щось дуже реактивне , що так злобствує
на опозицію і Порошенка , який на голову вище Зе і його
злодіїв при владі !!
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17.04.2025 15:02 Ответить
Єдиний спосіб здихатися цієі зеленоі потвори - це справедливі
демократичні вибори , але є великий сумнів , що ця шобла
проведе їх належним чином !!
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17.04.2025 15:07 Ответить
Ну если не сильно законно то есть еще один способ )))
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17.04.2025 17:07 Ответить
Зате твоя зелена падла завжди бреше, як тільки рот відкрила, як і ти)))))) Шашликів наївся, урод? в глазки ***** назаглядався? з безлером в горловці і з 95кралвралам горілки напився, уряд українский нашатав? Маріупольців та азовців здав *****? Чонгар размінував- щоб скоріше ваши руськіє , кончені ви падли , зайшли в Україну? в Омані за скільки продали країну з ****** урода? А в Стамбулі?
Закрий род, утирок, бо ти така сама гніда руська як і твій грінпоц нелохович.
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17.04.2025 15:47 Ответить
А можна превентивно познімати всіх дураків і мудаків які є не в владі,а при владі,включаючи свиней ВР, жуліків Кабміну та проходимців в ОП.Воно і ЗЕбіла не мало б.
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17.04.2025 15:09 Ответить
ну тупе ну русняве лешенька пензелюй на москву
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17.04.2025 15:16 Ответить
Дата реєстрації на форумі 17.04.2025.

Що, татарови-подоляки терміново закинули тебе кекнути що-небудь про Пороха? 🙂
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17.04.2025 15:18 Ответить
набігуть піздніше
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17.04.2025 15:20 Ответить
Це вам свинособакам таке на свинособачих каналах соловйови і сімоняни розповідають.
А про куйла щось цікаве говорили?
Свинособачі боти вже відкрито співпрацють з зеленою владою?
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17.04.2025 15:20 Ответить
Скоро ! Совсем скоро! Будем ждать челобитные от 73%х граждан, "Уважаемый Владимир Александрович, произошла ужасная ошибка ....."
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17.04.2025 15:15 Ответить
Особа, яка є представником Президента України в суді, заперечила право Петро Порошенко на роботу Фонду Порошенка щодо допомоги ЗСУ. І навіть щодо сплати податків в бюджет воюючої країни. Щоправда, вона заявила це не відразу, а лише коли порадилася з «керівником». Не знаю чи можна це трактувати як той факт, що її керівник проти допомоги армії…, але якось інакше в мене не виходить.
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17.04.2025 15:18 Ответить
кого хрестять, а тебе деактивують, чомусь так думаю.
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17.04.2025 15:44 Ответить
Вже по 5-му сказали, що суд відмовив Порошенку по суті позову.
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17.04.2025 15:43 Ответить
як би ті % ,які за 🤡 проголосували ,розуміли шо вони зробили себе самі, разом з зеленською шоблою , і на довгі роки , то зеленський вже б був у Ростові, в кращьому випадку ... Петро Порошенко мій Президент !!! ❤️
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17.04.2025 16:00 Ответить
Mason Lemberg

1 год ·

Mason Lemberg

Виявилося, що Володимир Зеленський вводив санкції проти Петра Порошенка прeвентивно (щоб не порушував в майбутньому) - див.1-й комент

Тобто, коли Зеленський анонсував ці "санкції" і коли потім вимагав в Порошенка повернути якісь гроші, то він вимагав повернути ці гроші, які будуть вкрадені у майбутньому в епоху подоланої корупції і апогею судової реформи імені Зеленського?

Чи розумієте ви, писькороті організми, що захоплюються тим. чим нема причини захоплюватися, що означають такі дії?

Це коли президента країни, далеко не останню, публічну людину, наказують за те, що він МОЖЕ зробити у МАЙБУТНЬОМУ?

Це в такій країні мають жити ваші діти?

Вибачте, але якщо хтось у Зеленському бачить хоч якусь надію на майбутнє, то ви просто припиждені наглухо дегени.
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17.04.2025 16:29 Ответить
МАКСИМАЛЬНИЙ РОЗГОЛОС!

Зеленський воскресив жахливу антиутопію Джорджа Орвелла "1984".
Петра ПОРОШЕНКА оголосили зрадником і судять за - "ДУМКОЗЛОЧИН"!!! За те, що він "можливо міг зробити".

#РукиГетьВідПороха #порошенко #санкції #допомогазсу
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17.04.2025 16:32 Ответить
"Суд відмовив захисту Петра Порошенка у скасуванні окремих пунктів санкцій, які фактично блокують його діяльність, як громадянина України та штовхають на порушення законодовства.

Адвокат п'ятого президента наголошував, що через обмеження Порошенко не може сплатити податки, вирішити побутові питання, оплатити юридичні послуги, а головне - вже з 30 квітня може припинити роботу його фонд."
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17.04.2025 16:59 Ответить
Питання до Зефанів, хто найбільше виграє від того, що припинить існування фонд Порошенка, який постачав на фронт величезну кількість дронів, зброї, машин, прально-банні комплекси і багато іншого?
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17.04.2025 17:02 Ответить
А ось про можливість санкцій на зеоточення від США,Разумков через канал ПП розказує:
"В офисе Ермака-Зеленского санкций Трампа боятся панически. Окружению Зеленского из посольства США сообщили реквизиты ряда криптокошельков, на которые Зеленский и его эффективные менеджеры, складируют доходы от своих коррупционных махинаций. И вот ведь проблема. Если американцы эти кошельки заблокируют, либо, что еще хуже, арестуют как имеющие отношение к уголовным делам уровня ФБР, окружение Зеленского не сможет ни предъявить на них свои права, ни начать отвоевывать их по суду - такие действия сразу же обратят на себя внимание западной прессы и станут основанием для грандиозного коррупционного скандала.
А вот чего депутат Железняк не сказал. Во-первых, упомянутый санкционный список создал не Трамп. Трамп получил его в наследство от Байдена. Именно Джозеф Байден планировал наложить санкции на Зеленского, Ермака, Татарова и их окружение сразу после увольнения генерала Зелужного. Именно тогда США до минимума ограничили помощь Украине, однако со временем отказались и от ограничения помощи, и от санкций. На решение Байдена сильно повлияла позиция Европы, и особенно фактический альянс Англии и Франции по вопросу европейской безопасности".
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17.04.2025 17:44 Ответить
Чого доброго, Порошенко знову залізе на трактор на вул.Банковій, як він робив раніше. Все йде до цього.
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17.04.2025 17:46 Ответить
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Дмитро Чекалкин

Печера Дракона:
Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка повідомили сенсаційну інформацію - обвинувальний акт Петру Порошенко не має законної сили.За законом такий акт мусить підписати генеральний прокурор України. Але. В Україні наразі немає генерального прокурора. Відтоді, як у жовтні минулого року генпрокурор Костін був звільнений через справу "прокурорів-інвалідів", Зеленський не представив жодної кандидатури генпрокурора.
Знаєте про що це говорить? Що ніхто з діючих прокурорів не хоче ставати генеральним. Ніхто не хоче поділяти відповідальність за юридичні марення Зеленського. Досвідчені юристи і так розуміють - Зеленський уже заробив собі на немалий термін, хоча б фактами свідомого порушення Конституції України. Очевидно, юристи не вірять, що Зеленському вдасться переобратися. Ніхто не хоче піти за ним поплічником.
А ще це означає, що оточення ЗЕ уже свідомо зливає свого "найвпливовішого". Бо хто-хто, а Татаров мусить знати про такі юридичні обставини. Але й сам Татаров не рветься у генпрокурори. Певно - теж не бажає бути замараним.
І ще. Таке звинувачення - гарантований вирок команді Зеленського в очах Європи. Бо Європа - навіть не США. В Європі до виконання законів ставляться дуже уважно.
Все як завжди у зелених. Плани наполеонівські, але руці з дупоньки
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17.04.2025 18:05 Ответить
 
 