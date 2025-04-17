Порошенко оспаривает санкции СНБО в Верховном Суде: Они введены без каких-либо правовых оснований
Лидер "Европейской Солидарности" и пятый президент Украины оспаривает в Верховном Суде введенные против него санкции СНБО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
На заседании присутствовали дипломаты из миссии Евросоюза, представители посольств Германии, Польши, Австрии, Швеции, Литвы, Дании.
По словам Порошенко, санкции против него были введены без каких-либо правовых оснований, в превентивном порядке. А документы, отметил парламентарий, в частности решение СНБО и Указ президента, были сфальсифицированы.
Лидер "ЕС" считает, что власть хочет сделать заседание Верховного Суда закрытым, чтобы общество и западные партнеры не узнали о нарушении закона в этом деле.
"Ни президент Зеленский, ни другие за более чем два месяца не смогли объяснить обществу причину введения санкций. Что именно сделал Порошенко. И только в ответ на решение суда мы прочитали, что, оказывается, санкции, это напрямую заявил президент в своем ответе, носят превентивный характер. У нас теперь появилась норма, по мнению президента, в виде "мыслепреступления".
Офис президента дожал МИД с требованием, чтобы текст указа был донесен во все посольства Украины для информирования стран пребывания", - заявил пятый президент.
Порошенко напомнил, что накануне введения санкций Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об уголовной ответственности за нарушение санкций, что делает невозможным любые сделки парламентария.
"Мне нечего прятаться ни от людей, ни от суда, ни от мировой общественности. Но прекратите уничтожать Украину. Прекратите разрушать демократию. Прекратите строить диктатуру. И прекратите узурпировать власть. Потому что тогда представление отдельных руководителей государств о построении диктатуры в Украине получит неопровержимые доказательства", - подытожил политик.
Санкции СНБО
12 февраля 2025 года, по данным СМИ, Совет национальной безопасности и обороны принял решение о санкциях против Петра Порошенко.
Впоследствии лидер "ЕС" Порошенко прокомментировал введение против него санкций.
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Порошенко, Жеваго, Коломойского, Боголюбова и Медведчука.
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Думаєш тебе чи твоїх близьких диктатура не зачіпить?
Я куєю з тупорилих, які радіють руйнуванню демократії в країні.
Порошенко ,мабудь, не в курсі що преЗедент за фахом "юрЫст" !?
Тепер лише виконується те що ЗЕраза мовила: "явашпрігавор"
"У Громадській раді доброчесності скандальним називали, зокрема, призначення указом президента П........ у найвищу судову інстанцію країни головою Вищої ради правосуддя Ігоря Бенедисюка.
Він, зокрема, протягом трьох років працював суддею в Росії, хоча при цьому стверджує, що російського громадянства не мав."
Може ти повернешся пожевеш в Україні рік, а потім будеш філософствувати про громадян, суддів тощо
Все ще попереду..
І взагалі пора ставити на облік думкозлочинців - тих хто Є,Марахвон не дивиться і Бубочку не лайкає з мамарімою Криворождною
або смалить щось дуже реактивне , що так злобствує
на опозицію і Порошенка , який на голову вище Зе і його
злодіїв при владі !!
демократичні вибори , але є великий сумнів , що ця шобла
проведе їх належним чином !!
Закрий род, утирок, бо ти така сама гніда руська як і твій грінпоц нелохович.
Що, татарови-подоляки терміново закинули тебе кекнути що-небудь про Пороха? 🙂
А про куйла щось цікаве говорили?
Свинособачі боти вже відкрито співпрацють з зеленою владою?
1 год ·
Mason Lemberg
Виявилося, що Володимир Зеленський вводив санкції проти Петра Порошенка прeвентивно (щоб не порушував в майбутньому) - див.1-й комент
Тобто, коли Зеленський анонсував ці "санкції" і коли потім вимагав в Порошенка повернути якісь гроші, то він вимагав повернути ці гроші, які будуть вкрадені у майбутньому в епоху подоланої корупції і апогею судової реформи імені Зеленського?
Чи розумієте ви, писькороті організми, що захоплюються тим. чим нема причини захоплюватися, що означають такі дії?
Це коли президента країни, далеко не останню, публічну людину, наказують за те, що він МОЖЕ зробити у МАЙБУТНЬОМУ?
Це в такій країні мають жити ваші діти?
Вибачте, але якщо хтось у Зеленському бачить хоч якусь надію на майбутнє, то ви просто припиждені наглухо дегени.
Зеленський воскресив жахливу антиутопію Джорджа Орвелла "1984".
Петра ПОРОШЕНКА оголосили зрадником і судять за - "ДУМКОЗЛОЧИН"!!! За те, що він "можливо міг зробити".
#РукиГетьВідПороха #порошенко #санкції #допомогазсу
Адвокат п'ятого президента наголошував, що через обмеження Порошенко не може сплатити податки, вирішити побутові питання, оплатити юридичні послуги, а головне - вже з 30 квітня може припинити роботу його фонд."
"В офисе Ермака-Зеленского санкций Трампа боятся панически. Окружению Зеленского из посольства США сообщили реквизиты ряда криптокошельков, на которые Зеленский и его эффективные менеджеры, складируют доходы от своих коррупционных махинаций. И вот ведь проблема. Если американцы эти кошельки заблокируют, либо, что еще хуже, арестуют как имеющие отношение к уголовным делам уровня ФБР, окружение Зеленского не сможет ни предъявить на них свои права, ни начать отвоевывать их по суду - такие действия сразу же обратят на себя внимание западной прессы и станут основанием для грандиозного коррупционного скандала.
А вот чего депутат Железняк не сказал. Во-первых, упомянутый санкционный список создал не Трамп. Трамп получил его в наследство от Байдена. Именно Джозеф Байден планировал наложить санкции на Зеленского, Ермака, Татарова и их окружение сразу после увольнения генерала Зелужного. Именно тогда США до минимума ограничили помощь Украине, однако со временем отказались и от ограничения помощи, и от санкций. На решение Байдена сильно повлияла позиция Европы, и особенно фактический альянс Англии и Франции по вопросу европейской безопасности".
Печера Дракона:
Адвокати п'ятого президента України Петра Порошенка повідомили сенсаційну інформацію - обвинувальний акт Петру Порошенко не має законної сили.За законом такий акт мусить підписати генеральний прокурор України. Але. В Україні наразі немає генерального прокурора. Відтоді, як у жовтні минулого року генпрокурор Костін був звільнений через справу "прокурорів-інвалідів", Зеленський не представив жодної кандидатури генпрокурора.
Знаєте про що це говорить? Що ніхто з діючих прокурорів не хоче ставати генеральним. Ніхто не хоче поділяти відповідальність за юридичні марення Зеленського. Досвідчені юристи і так розуміють - Зеленський уже заробив собі на немалий термін, хоча б фактами свідомого порушення Конституції України. Очевидно, юристи не вірять, що Зеленському вдасться переобратися. Ніхто не хоче піти за ним поплічником.
А ще це означає, що оточення ЗЕ уже свідомо зливає свого "найвпливовішого". Бо хто-хто, а Татаров мусить знати про такі юридичні обставини. Але й сам Татаров не рветься у генпрокурори. Певно - теж не бажає бути замараним.
І ще. Таке звинувачення - гарантований вирок команді Зеленського в очах Європи. Бо Європа - навіть не США. В Європі до виконання законів ставляться дуже уважно.
Все як завжди у зелених. Плани наполеонівські, але руці з дупоньки