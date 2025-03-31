Надо немедленно исправлять ошибки непрофессиональных переговорщиков с США, - Порошенко
Петр Порошенко призвал президента Зеленского срочно встретиться с лидерами парламентских фракций из-за критической ситуации в переговорах с США и так называемого соглашения о полезных ископаемых. Лидер "ЕС" считает, что непрофессиональные действия узкого круга переговорщиков угрожают национальной безопасности Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Сегодня реалии международной политики складываются таким образом, что 5-6 хваленых менеджеров Офиса Президента, которые замкнули на себя все процессы, явно не справляются со сверхсерьезными вызовами. Внимание прежде всего приковано к ситуации вокруг соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США и этого переговорного процесса в целом. Напомню, что идея соглашения с ископаемыми принадлежит Президенту Зеленскому, который сделал его четвертым пунктом Плана победы, озвученного в парламенте и широко поддержанного местными советами по указанию Банковой", - сказал Порошенко.
"Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина потеряла возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что уже соглашались партнеры. Как следствие, состояние подготовки этого документа, который появился в прессе, уже вызывает серьезное беспокойство как угроза в том числе государственному суверенитету и европейской интеграции Украины", - предостерегает политик.
"Но в то же время именно от этого соглашения зависит как военная, так и финансовая помощь Украине, и даже сотрудничество с МВФ, где США играют ключевую роль. Поэтому ошибки узкого круга непрофессиональных лиц мы должны немедленно исправлять. И антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений. Не трудно предсказать, что дальше будут попытки переложить ответственность на парламент, который традиционно во всем виноват, военных, которые якобы "не так воевали", и партнеров, которые якобы "предали", - отмечает Порошенко.
"Поэтому должен подчеркнуть: прежде всего требует серьезных изменений и профессионального усиления состав украинской переговорной делегации, которая несет прямую ответственность за провал американского трека. Время наконец это признать. Во-вторых, в сложные моменты истории украинский парламент играл ключевую роль. К сожалению, следующие две критические недели, когда необходимо действовать, парламент и дальше работает в закрытом режиме, снова в перерыве. Причем на очередные каникулы он ушел, так и не получив ответов от правительства о содержании и состоянии подготовки соглашения, которое без преувеличения определяет будущее Украины", - возмутился Порошенко.
"Европейская Солидарность" инициирует обращение Верховной Рады к Конгрессу США относительно новой резолюции о двухпартийной поддержке Украины в этих условиях как стратегического партнера. Такая резолюция должна содержать гарантии относительно новых пакетов военной и финансовой помощи и продолжения санкций против России. Председатель Верховной Рады уверял, что имеет особые отношения с Майком Джонсоном, называя их "спикерской коалицией". Следовательно, самое время все это задействовать. Как и другие формы парламентской дипломатии для гарантий поддержки", - считает лидер партии "ЕС".
"Еще более острой стала потребность встречи президента с лидерами всех фракций ВР. Тактика прятать голову в песок себя полностью исчерпала. Недопустимо, когда обо всех важных новостях с переговоров народ Украины узнает из зарубежных СМИ. А внутри страны всех продолжают погружать в теплую ванну пропагандистского телемарафона", - констатирует Порошенко.
"Мы требуем, чтобы парламент наконец собрался на срочное заседание и принял соответствующее обращение, а правительство предоставило всю информацию о состоянии соглашения", - резюмирует Петр Порошенко.
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Жени брехунів квартальних як гнав бидло ригональне (коаліція зерегіоналів - "совпадєніє? не думаю", народ підтримає.
Справді маємо приклад Ефе́кту Да́ннінга - Крю́ґера (ефект профана) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F когнітивне упередження, яке полягає в тому, що люди з низькою кваліфікацією роблять помилкові висновки та ухвалюють невдалі рішення, але їхня некомпетентність не дозволяє їм це усвідомити.
Через це вони зверхні щодо інших, вважають свої здібності вищими за пересічні. Це призводить до того, що менш компетентні завищують свої здібності щодо тих, у кого вони насправді вищі. - як нам своєчасно і мудро нагадує в своєму коментарі Зэлэный_Змий 31.03.2025 18:47
Однак і Порошенко ніби намагається сподобатися Трампу.
Звичайно "Треба негайно виправляти помилки непрофесійних переговорників із США", І це б можливо спрацювали при Байдені, а при Трампі подібні вимоги на користь Путіна. Можна очікувати що скоро подібні заяви зробить Бойко, наша Юля - розпочнеться кастінг претендентів у президенти перед Трампом, Білим домом, Путіним. Справді "Ще гострішою стала потреба зустрічі президента з лідерами усіх фракцій ВР. Тактика ховати голову в пісок себе повністю вичерпала. Неприпустимо, коли про всі важливі новини з переговорів народ України дізнається із закордонних ЗМІ. А всередині країни всіх продовжують занурювати в теплу ванну пропагандистського телемарафону".
Спочатку треба розібратися в своїй хаті, а не підтверджувати тезу Путіна, - а заодно і Трампа, - що Україна "нє состоявшєєся государство".
Китай, Японія та Південна Корея відновили переговори про вільну торгівлю після 10-річної паузи на тлі загрози нових мит США, - Bloomberg.
Переговори відбулися на фоні запланованого введення США 25% мита на імпорт автомобілів та можливих нових тарифів на напівпровідники. Країни також підтвердили співпрацю в межах Регіонального всебічного економічного партнерства (RCEP), щоб активізувати торгівлю та інвестиції між провідними економіками Азії без участі США." 😁
Просто гений,геополитик покруче плешивого реально.
Ви, мабуть, необізнані, тож відповідаю - п'ять. Всі інші, нікого не хочу образити - на рівні ТРО.
Наразі, за даними відкритих джерел, разів у тридцять більше.
Це значить, що і можливості дипломатії практично у стільки ж разів потужніші. Але мовиться саме про можливості професійних дипломатів, а не ларьочних гопників.
Коли у вас болить зуб, ви ж ідете його лікувати до профі стоматолога, а не до, скажемо, касира супермаркета. Останній теж може бути профі, але трохи в іншій галузі.
Хоча, кому я це розказую?
Бо ці " нові люди",які ПРИЙШЛИ,по риториці більші націоналісти,як Тягнибок,а по реальних справах у них-все чомусь на користь агресора.
Шлях лише у виборах, бо на уряд національного порятунку слуги не підуть,а якщо погодяться,то лише на чолі з ермом.
Рада - квартальні посіпаки - нічим теж не допоможе. Бо теж набрана з фотографів та водіїв з повіями.
Ці заклики Порошенка - все одно що перед свинями метати бісер.
https://www.facebook.com/andriy.kobolyev/posts/pfbid0VUuNJsVas9Fcu7z8wKDWk9ax37L9SRW7dMRxSgEBarQYoX5tBMKH9cydeLgeFGqQl?__cft__[0]=***********************-n7np6yJriHAdJy9KDQDzomL1wuGt6g9-NQys1Pvrfsz_-ppLtVGQKkbb4oZ-MxP6VCxKkNmET0ElLQ8AqBm6_KnNjNZlHKgyqbQo7aUlgt6Ifkw-8bmFgHW7PcVXXUkvl8OkYLVZl-IZrgODveZwZw&__tn__=%2CO%2CP-R ·
Про угоду не написав тільки лінивий.
Є купу варіантів її аналізу з жорсткими висновками від мародерства до зазіхання на український суверенітет.
На мою думку, на цьому етапі не варто витрачати так багато нервів.
Чому?
Тактика чинної влади США є давно відомою (задовго до Трама. Тому й лапки) - вона називається "якоріння". Тобто він встановлює екстремальну початкову вимогу, щоб визначити рамки переговорів на свою користь.
У нашому випадку такою вимогою є визнання нами ВСІЄЇ наданої Америкою допомоги фінансовим зобовʼязанням України (кредит чи інвестиція - не важливо).
Достатньо погуглити відповідь на питання, чи існують аналогічні прецеденти в історії США, щоб отримати чітку відповідь - НЕ ІСНУЄ.
А от частково - так. Свого часу СРСР повертав тільки невелику частину вартості наданої допомоги під час Другої світової, бо залишив в себе купу вцілілого обладнання. Така компенсація була передбачена ленд лізом, хоча насправді повертали це все аж до часів пострадянської росії і більшу частину взагалі було списано.
Як працювати з тактикою якоріння?
Берете будь-яку книгу про теорію перемовин і там будуть описані, як мінімум три дієві методи.
Жоден з них не передбачає ведення перемовин навколо кинутого вашим опонентом якоря.
Тому максимум, чого вартий саме цей текст угоди - передачі його американській юридичній фірмі з відомими імʼям (бажано з республіканського пулу) на розбір по молекулах.
Сподіваюсь, що наші перемовники її вже винайняли, бо вона точно буде потрібна.
Але цей пост не про перемовну тактику, а про наші інтереси.
В публічних коментарях, які я бачив, жодного разу не прозвучало, що ця ситуація відкриває перед нами дві величезні можливості, які просто так на дорозі не валяться:
1. Врешті решт отримати найкращого з усіх можливих партнерів для розробки українських надр. За весь період незалежності Україна пасла задніх в цьому питанні саме через відстуність такого партнерства. Зараз в нас є шанс його створити. Наприклад, предметом співпраці фможе стати шельф Чорного моря, який ми самі точно ніколи не зможемо дослідити. А з американцями зможемо. І якщо вони захочуть половину всіх доходів від його майбутньої експлуатації - це все одно вигідна для України угода.
2. Зробити американський бізнес інвестором в українські активи, щоб їхній військовий захист став пріоритетом американської зовнішньої політики. Схожу ідею українська сторона відпрацьовувала з українською газовою трубою в 2019 році. На жаль, цей актив вже втратив левову частину своєї привабливості. Але існує багато інших. Чого варта тільки титанова галузь.
Тому факт "закидання" нам цієї угоди не є бідою чи трагічним знаком.
В кінцевому результаті Україна може дуже багато виграти, якщо буде діяти компетентно та мудро.
Вибачайте, шо відриваємо Вас від обговорення дуже важливих (насправді ніт) срачів, переливання з пустого в порожнє геополітичного ніщо і інших нагальних справ. У нас тут КАБ екскаватор пошкрябав. Ну як, "у нас" - Андрій Підлісний майно береже. В нього охайні хлопці - машина вже нарила достатньо, але з сидіння целофанку не знімали. Ну от - целофанка ціла, а скла більше нема.
Люди живі, а екскаватора треба рихтувати.
Нам виставили прайс в 133 920 гривень. Гроші, здавалося б, невеликі, але про зелену жабу одного упоротого персонажа (закреслено)... санкції, ви ж чули. Словом, допоможіть нам привести до ладу техніку. Реквізити:
ПРИВАТ 24: 5169 3305 3948 0845
ІНШІ: 5375 4112 1895 1692
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