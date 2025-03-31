Надо немедленно исправлять ошибки непрофессиональных переговорщиков с США, - Порошенко

Петр Порошенко призвал президента Зеленского срочно встретиться с лидерами парламентских фракций из-за критической ситуации в переговорах с США и так называемого соглашения о полезных ископаемых. Лидер "ЕС" считает, что непрофессиональные действия узкого круга переговорщиков угрожают национальной безопасности Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня реалии международной политики складываются таким образом, что 5-6 хваленых менеджеров Офиса Президента, которые замкнули на себя все процессы, явно не справляются со сверхсерьезными вызовами. Внимание прежде всего приковано к ситуации вокруг соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США и этого переговорного процесса в целом. Напомню, что идея соглашения с ископаемыми принадлежит Президенту Зеленскому, который сделал его четвертым пунктом Плана победы, озвученного в парламенте и широко поддержанного местными советами по указанию Банковой", - сказал Порошенко.

"Из-за откровенно непрофессиональных подходов Украина потеряла возможность зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, на что уже соглашались партнеры. Как следствие, состояние подготовки этого документа, который появился в прессе, уже вызывает серьезное беспокойство как угроза в том числе государственному суверенитету и европейской интеграции Украины", - предостерегает политик.

"Но в то же время именно от этого соглашения зависит как военная, так и финансовая помощь Украине, и даже сотрудничество с МВФ, где США играют ключевую роль. Поэтому ошибки узкого круга непрофессиональных лиц мы должны немедленно исправлять. И антиамериканская истерия, которую развернули в стране, точно не является конструктивным путем наработки дипломатических решений. Не трудно предсказать, что дальше будут попытки переложить ответственность на парламент, который традиционно во всем виноват, военных, которые якобы "не так воевали", и партнеров, которые якобы "предали", - отмечает Порошенко.

"Поэтому должен подчеркнуть: прежде всего требует серьезных изменений и профессионального усиления состав украинской переговорной делегации, которая несет прямую ответственность за провал американского трека. Время наконец это признать. Во-вторых, в сложные моменты истории украинский парламент играл ключевую роль. К сожалению, следующие две критические недели, когда необходимо действовать, парламент и дальше работает в закрытом режиме, снова в перерыве. Причем на очередные каникулы он ушел, так и не получив ответов от правительства о содержании и состоянии подготовки соглашения, которое без преувеличения определяет будущее Украины", - возмутился Порошенко.

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"Европейская Солидарность" инициирует обращение Верховной Рады к Конгрессу США относительно новой резолюции о двухпартийной поддержке Украины в этих условиях как стратегического партнера. Такая резолюция должна содержать гарантии относительно новых пакетов военной и финансовой помощи и продолжения санкций против России. Председатель Верховной Рады уверял, что имеет особые отношения с Майком Джонсоном, называя их "спикерской коалицией". Следовательно, самое время все это задействовать. Как и другие формы парламентской дипломатии для гарантий поддержки", - считает лидер партии "ЕС".

"Еще более острой стала потребность встречи президента с лидерами всех фракций ВР. Тактика прятать голову в песок себя полностью исчерпала. Недопустимо, когда обо всех важных новостях с переговоров народ Украины узнает из зарубежных СМИ. А внутри страны всех продолжают погружать в теплую ванну пропагандистского телемарафона", - констатирует Порошенко.

"Мы требуем, чтобы парламент наконец собрался на срочное заседание и принял соответствующее обращение, а правительство предоставило всю информацию о состоянии соглашения", - резюмирует Петр Порошенко.

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