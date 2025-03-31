Украина и США обсудили драфт соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил проблемами из-за отказа от подписания, - СМИ

Украина и США провели первый длительный разговор по соглашению об ископаемых, предложенное американской стороной.

Об этом сообщил собеседник в ОП Украины на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, 28 марта 2025 года Украина и Соединенные Штаты обсудили первый драфт соглашения по полезным ископаемым, которое предложила американская сторона. Во время встречи, которая состоялась при участии юристов, работа над соглашением продолжается.

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"Украина готова продолжать работать над ней (речь идет о соглашении - ред.)", - сообщает источник.

В то же время, как отмечается, американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отказаться от этого соглашения. Трамп предупредил, что в случае отказа подписать документ, возникнут серьезные проблемы для Украины.

Зеленский подтвердил получение драфта соглашения и отметил, что Украина не будет признавать военную помощь США как долг, как это предполагалось в документе. Кроме того, президент Украины отметил, что соглашение не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в ЕС. По информации издания Bloomberg, проект соглашения предоставляет американским компаниям первоочередное право на инвестиции в секторе природных ресурсов Украины.

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