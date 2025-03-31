Украина и США обсудили драфт соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил проблемами из-за отказа от подписания, - СМИ
Украина и США провели первый длительный разговор по соглашению об ископаемых, предложенное американской стороной.
Об этом сообщил собеседник в ОП Украины на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По его словам, 28 марта 2025 года Украина и Соединенные Штаты обсудили первый драфт соглашения по полезным ископаемым, которое предложила американская сторона. Во время встречи, которая состоялась при участии юристов, работа над соглашением продолжается.
"Украина готова продолжать работать над ней (речь идет о соглашении - ред.)", - сообщает источник.
В то же время, как отмечается, американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отказаться от этого соглашения. Трамп предупредил, что в случае отказа подписать документ, возникнут серьезные проблемы для Украины.
Зеленский подтвердил получение драфта соглашения и отметил, что Украина не будет признавать военную помощь США как долг, как это предполагалось в документе. Кроме того, президент Украины отметил, что соглашение не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в ЕС. По информации издания Bloomberg, проект соглашения предоставляет американским компаниям первоочередное право на инвестиции в секторе природных ресурсов Украины.
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Я хочу, щоб Президентом була людина, яка один раз вже врятувала країну.
Пєтя і Юля уже на сміттєзвалищі історії - фронтовики будуть керувати!
В універі де Порох викладав , бабЮля шпори на гальорці під спідницю ховала
У нас, от як Ви самі і вказали, "на 11му році війни" нема і не було "рятівника".
А тим більше, як борг за минулі роки!
Так ми ж не відмовляємось підписувати, ми готові продовжувати працювати над угодою. Коли вона буде доопрацьована, тоді й підпишемо.
Ну как по мне можно и подписать. Но собрать как можно доказательств что тампон угрожал
- Європі , Канаді , Ірану , Мексиці , Україні ...
Всім - окрім рашки !
А після трампа надіятися на денонсацію чи суди
Не обов'язково ядерка. є варіанти.
Невже він і дійсно вважає що його сраних погроз створити Україні якісь там проблеми , бояться тут більше ніж погроз ***** стерти Україну з лиця землі - взагалі .!!? І за допомогою яз т в тому числі .
Україні такі "угоди" непотрібні!
Никто подписывать унизительный рабский договор не будет, вне зависимости от того, кто будет президентом Украины!