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Новости Соглашение о полезных ископаемых с США
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Украина и США обсудили драфт соглашения об ископаемых: Трамп пригрозил проблемами из-за отказа от подписания, - СМИ

США и Украина завершили второй раунд переговоров

Украина и США провели первый длительный разговор по соглашению об ископаемых, предложенное американской стороной.

Об этом сообщил собеседник в ОП Украины на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По его словам, 28 марта 2025 года Украина и Соединенные Штаты обсудили первый драфт соглашения по полезным ископаемым, которое предложила американская сторона. Во время встречи, которая состоялась при участии юристов, работа над соглашением продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия и США начали переговоры по совместным проектам по добыче редкоземельных металлов

"Украина готова продолжать работать над ней (речь идет о соглашении - ред.)", - сообщает источник.

В то же время, как отмечается, американский лидер Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует отказаться от этого соглашения. Трамп предупредил, что в случае отказа подписать документ, возникнут серьезные проблемы для Украины.

Зеленский подтвердил получение драфта соглашения и отметил, что Украина не будет признавать военную помощь США как долг, как это предполагалось в документе. Кроме того, президент Украины отметил, что соглашение не будет подписано, если оно будет угрожать вступлению Украины в ЕС. По информации издания Bloomberg, проект соглашения предоставляет американским компаниям первоочередное право на инвестиции в секторе природных ресурсов Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и США не подписывали документы о совместных проектах по редкоземельным металлам, - Песков

Автор: 

США (26506) Украина (44926) Трамп Дональд (5134) редкоземельные металлы (139)


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Топ комментарии
+18
Воно нам і нафіг не потрібно без гарантій...
А тим більше, як борг за минулі роки!
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31.03.2025 15:11
+14
Взагалі, борг за поставку зброї потрібно виставляти росії, т.к. майже уся зброя туди і полетіла
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31.03.2025 15:18
+14
Рудий клован погрожує всім -
- Європі , Канаді , Ірану , Мексиці , Україні ...
Всім - окрім рашки !
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31.03.2025 15:21
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Правила форума Совет форумчан
Рано чи пізно ми все ж дізнаємося скільки воно і вся його банда вкрали в народу України. Але поки що воно пресує Пороха, бо він 10000% виграє вибори!
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31.03.2025 15:11 Ответить
Порох вміє грати на роялі?
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31.03.2025 15:12 Ответить
А ви хочете вибрати піаніста?
Я хочу, щоб Президентом була людина, яка один раз вже врятувала країну.
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31.03.2025 15:17 Ответить
Хто не вміє грати на ... - той не перемагає в Україні!!!
Пєтя і Юля уже на сміттєзвалищі історії - фронтовики будуть керувати!
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31.03.2025 15:18 Ответить
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31.03.2025 15:21 Ответить
це буде сюрпризом, але не для мене.....
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31.03.2025 15:23 Ответить
Я про фронтовиків
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31.03.2025 15:23 Ответить
ну бабЮлю в одну купу сміття з Петрухою не потрібно вкидати .
В універі де Порох викладав , бабЮля шпори на гальорці під спідницю ховала
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31.03.2025 15:32 Ответить
якби брата не .... - до сих пір би міг викладати!
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31.03.2025 15:37 Ответить
ну і якби цукерки постійно в Ліпєцку не варив і сам не продавав русні на болотах , і не пригощав старого ботоксного недопалка .
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31.03.2025 16:54 Ответить
******** угощал бандюкович, на трибуне.
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31.03.2025 17:00 Ответить
ботоксний ***** , не зря конфєтку від проФФесора не захотів захавати , знав ,що конфєтку можна і "новічком" заправити
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31.03.2025 17:10 Ответить
Очевидно, οθο-ло слухало Подерев'янського, а дімон - ні, тому і взяв (канхветку Тузік дам тобі я посмоктати) )))
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31.03.2025 22:48 Ответить
а димон алкан , не побрезговал - закусивать ібо нада !
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31.03.2025 17:12 Ответить
Не виберуть Порошенка на виборах. Зебілів і "абинепорох" у нас більше ніж нормальних людей. Та і сам Олексійович наврядчи б сів у крісло президента за нинішніх обставин.
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31.03.2025 15:19 Ответить
Не виберуть. Ні зєлю, ні пєтю, ні бздюлю.
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31.03.2025 17:31 Ответить
і кого на вашу думку , медведчука ?
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31.03.2025 17:36 Ответить
І хто ж це ?
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31.03.2025 15:19 Ответить
Вря.. шо? Чи ви за Італію кажете? Хтось врятував Італію (мабудь Мелоні) - це добре. До чого тут Порох та Україна - не розумію.
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31.03.2025 16:09 Ответить
Не дивно, що ти не розумієш. Упороті зебіли, як ти, всі безмозглі.
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31.03.2025 17:42 Ответить
Я не знаю що таке "зебіли" італійською, мабудь так лаються у вас в Італії. В нас, в Україні, так називають прибічників нашого президента Зеленського. Про мене так дивно казати, бо я Гонтарво-Супрунський бот (мабудь в Італії таких не знають, це в нас, в український політиці, такі особи відоми були свого часу). Круті жіночки, шкода їх не дуже *******
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31.03.2025 22:12 Ответить
Хто це? Яка країна?
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31.03.2025 17:45 Ответить
Ну, якщо ти на 11му році війни не знаєш хто і яка країна, то про що з тобою говорити?
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31.03.2025 19:41 Ответить
Та хто його зна, хто там в Італії кого врятував....
У нас, от як Ви самі і вказали, "на 11му році війни" нема і не було "рятівника".
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01.04.2025 10:27 Ответить
Дивлячись чим
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31.03.2025 15:19 Ответить
З набагато більшою вірогідністю вибори виграє Залужний...
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31.03.2025 15:56 Ответить
Якщо він піде - нема питань. Тоді Порох не буде балотуватися. Але якщо Залужний не піде - крім Пороха нема адекватної людини. Особливо серед тих, кого просуває зебанда.
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31.03.2025 17:25 Ответить
😄😄😄😄😄😄то що зельцбан end ko, має сидіти на нарах то факт але там з них має бути і шоколадний По😄,два чоботи пара.
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31.03.2025 16:26 Ответить
Воно нам і нафіг не потрібно без гарантій...
А тим більше, як борг за минулі роки!
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31.03.2025 15:11 Ответить
В палаті №6

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31.03.2025 17:21 Ответить
Україна готова продовжувати працювати над нею (йдеться про угоду - ред.)", - повідомляє джерело
Так ми ж не відмовляємось підписувати, ми готові продовжувати працювати над угодою. Коли вона буде доопрацьована, тоді й підпишемо.
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31.03.2025 15:13 Ответить
2. ...та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітетуhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 , і таким чином отримувати будь-які переваги.
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31.03.2025 15:14 Ответить
А про умови Будапештського меморандуму рудий чорт не згадує?
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31.03.2025 15:14 Ответить
Так його ж приблуди вже намагались "довести" що усе ЯО СРСР "належало" ніби одній РРФСР, а не усім республікам-"сестрам", і ніби було просто "повернення власнику". Воно брехливе не гірше )(уйла (воно ж "путін") тому що трампон ніколи не відповідав ні за слова, ні за власні дії, так само як кремляді, а забаганок в нього більше ніж у всього разом взятого!!!
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31.03.2025 15:30 Ответить
Бабе своей пусть грозит рыжий дегенерат.
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31.03.2025 15:17 Ответить
Взагалі, борг за поставку зброї потрібно виставляти росії, т.к. майже уся зброя туди і полетіла
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31.03.2025 15:18 Ответить
Тампон совсем тупой - Договор подписанный под давлением и с помощью шантажа ...

Ну как по мне можно и подписать. Но собрать как можно доказательств что тампон угрожал
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31.03.2025 15:18 Ответить
Ще один порушник меморандуму, ядерна зброя єдиний варіант ********* світу, навіть не НАТО
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31.03.2025 15:19 Ответить
Що і потрібно було доказати. ***** послав Тампона ще й накормив його гівном, і тепер обіжений Тампон вирішило давити на Україну шукаючи привід в усьому звинуватити жертву бо на агресора у Тампона немає яєць. З такими конченими підорами як ***** і Тампон ніколи неможливо домовитись. Бо вони неадекватні і чим більше їм годиш тим більше вони будуть вилазити на шию.
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31.03.2025 15:19 Ответить
Погрози рудого бабуіна як відзнака за хоробрість. Канада, Мексіка, Данія послали цю курву і що? Трамбон обісрався і здувся
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31.03.2025 15:21 Ответить
ці країни не залежать від сша так, як ми зараз....
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01.04.2025 01:32 Ответить
Рудий клован погрожує всім -
- Європі , Канаді , Ірану , Мексиці , Україні ...
Всім - окрім рашки !
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31.03.2025 15:21 Ответить
"Вся ЗЕМЛЯ - моя!" Галактічєскій імпєратор. Начало.

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31.03.2025 17:02 Ответить
Ну и что делать? Не подписывать? Трамп перекроет поставки вооружений, финансовую помощь и поступление разведданных. Подписать? Тогда это экономическое рабство на неопределённый период и никаких гарантий безопасности. Классные, *****, у нас гаранты по Будапештскому меморандуму!
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31.03.2025 15:22 Ответить
намагатися вибиту якусь покращену версію.
А після трампа надіятися на денонсацію чи суди
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01.04.2025 01:33 Ответить
Подписать... А импичмента не будет?
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01.04.2025 09:12 Ответить
рудий пісділ де перемир*я?
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31.03.2025 15:22 Ответить
Навіть набридло вже обговорювати цю "угоду" Трампа котра фактично пропонує Україні добровільно погодитись на свою економічну колонізацію з боку Штатів користуючись тим що рашисти, котрі мають величезну багатократну економічну та чисельну перевагу, до речі завдяки багаторічним вливанням інвестицій тих самих США у Московію (т.з. "роССію"), напали на Україну та вона знаходиться через це в скрутному становищі. Все це гидко та аморально!!!
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31.03.2025 15:22 Ответить
Тому треба розробляти ядерну зброю. не можуть зробить, то нехай ******** як в бойовиках з 90х годів або куплять вже готову. Але зброя шоб була, я не знаю!!!
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31.03.2025 15:25 Ответить
Навіщо ці заяви висловлювати? Спочатку дізнайся що для цього треба, починаючи з можливості накопичувати відповідні радіоактивні матеріали, а потім про можливість їх збагачення до потрібної концентрації, берилій для корпусу, тритій та дейтерій ймовірно ************, робити все це таємно, не кажучи вже про наявність фахівців що на це погодяться і спроможності випробувань. Варто згадати й про виробництво носіїв. "Легко" все лише для тих хто від розуміння усіх аспектів та труднощів дуже далекий!
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31.03.2025 15:40 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F Зброя масового ураження
Не обов'язково ядерка. є варіанти.
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31.03.2025 15:47 Ответить
чалматі та пухляш якось спромоглися, йдучи, здолаєш дорогу, мислячи - математику
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31.03.2025 15:55 Ответить
Трумпові погрози все більше й більше починають скидатися на погрози Бармалея. Навіть діти зі спецзакладів облишать лякатися.
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31.03.2025 15:28 Ответить
Бармалей то казковий персонаж, а Трамп - справжній, в тому й проблема.
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31.03.2025 15:41 Ответить
Погрожувати якимись там -проблемами країні , якій 3 роки поспіль погрожують цілковитим знищенням , і ядерною зброєю в тому чилі , це треба бути кінченим ідіотом .
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31.03.2025 15:31 Ответить
Або бути людиною без честі та совісті, а він такий й є!
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31.03.2025 15:42 Ответить
Це само собою . Але мене просто шокує ідіотизм іржавого .
Невже він і дійсно вважає що його сраних погроз створити Україні якісь там проблеми , бояться тут більше ніж погроз ***** стерти Україну з лиця землі - взагалі .!!? І за допомогою яз т в тому числі .
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31.03.2025 15:50 Ответить
Кіт на понтах уявляє себе ось таким, великим і грізним. Але забуває, що чим ти більший, тим у тебе більші вуха. А великі вуха - снайперу легше.
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31.03.2025 15:31 Ответить
Це не угода, це мародерство американських злодіїв і кріпацтво для українців на вічно!
Україні такі "угоди" непотрібні!
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31.03.2025 15:34 Ответить
*** им а не угода...подпишим эту писульку будем рабами всю оставшую жинь Украины....это рыжее чмо совсем офонарело
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31.03.2025 15:36 Ответить
Якщо дослівно: "Він (Зеленський - ред.) намагається відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних копалин , і якщо він це зробить, у нього будуть проблеми, великі, великі проблеми". Про Україну нічого не сказано.
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31.03.2025 15:36 Ответить
Зеленський відмовляється віддати свої особисті копалини , чи українські ?
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31.03.2025 15:39 Ответить
...підписати! А після перемоги, послати сша на йух, і видати їм зеленського з п'ятьма менеджерами!
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31.03.2025 15:36 Ответить
Дайте рудої мавпи землі 2 на 1.5 метра.
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31.03.2025 15:37 Ответить
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31.03.2025 15:42 Ответить
Какая мерзкая рожа у краснова
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31.03.2025 16:53 Ответить
більшої проблеми ніж тампон у змові з пуйлом уже не буде, тож нехай запхне свої погрози собі у дупу, затичка для пуньки
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31.03.2025 15:46 Ответить
"СВІТОВИЙ АРМАГЕДОН ДЛЯ США - "ТРАМП ПРИГРОЗИВ".Світ ішов дальше своїм життям не , зветраючи уваги на світового американського "******"
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31.03.2025 16:07 Ответить
не та вже америка, міссісіпі не та...
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31.03.2025 16:21 Ответить
"Трамп забирає мінерали в України". Принаймні, так це бачить штучний інтелект.

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31.03.2025 16:45 Ответить
Нічого не забирає Трамп, бо все розграбовано між вашими феодалами ... Ахметовим, Фірташом та іншими ... яким ви дали назву "олігархи" І в наявності у вас нічого немає
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31.03.2025 17:05 Ответить
трампакс иди на фуй!
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31.03.2025 16:51 Ответить
Это пусть он пугает ёжика своей голой сморщенной задницей!

Никто подписывать унизительный рабский договор не будет, вне зависимости от того, кто будет президентом Украины!
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31.03.2025 17:18 Ответить
Скотиняка !
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31.03.2025 17:33 Ответить
 
 